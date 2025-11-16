Hé lộ danh mục đầu tư mới của ông Trump: Bí mật đổ tiền vào trái phiếu và công nghệ
V.N (Theo Reuters)
16/11/2025 3:35 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mua ít nhất 82 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Mười, bao gồm cả các khoản đầu tư mới vào những lĩnh vực được hưởng lợi từ các chính sách của ông.
Theo các biểu mẫu do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Bảy 15/11, ông Trump đã thực hiện hơn 175 giao dịch mua tài chính từ ngày 28/8 đến 2/10. Các báo cáo này không nêu số tiền chính xác cho từng giao dịch mà chỉ cung cấp các khoảng giá trị chung.
Giá trị tối đa của tổng số trái phiếu được mua vượt quá 337 triệu USD, theo hồ sơ.
Phần lớn tài sản liệt kê trong báo cáo hôm thứ Bảy là trái phiếu do các thành phố, bang, hạt, học khu và các thực thể khác liên quan đến cơ quan công quyền phát hành.
Các khoản đầu tư trái phiếu mới của ông Trump trải dài nhiều ngành, bao gồm các lĩnh vực đã hoặc đang hưởng lợi từ các thay đổi chính sách của chính quyền ông, như nới lỏng quy định tài chính.
Trái phiếu doanh nghiệp mà ông Trump mua gồm trái phiếu do các hãng chip như Broadcom và Qualcomm phát hành; các công ty công nghệ như Meta Platforms; các nhà bán lẻ như Home Depot và CVS Health; và các ngân hàng Phố Wall như Goldman Sachs và Morgan Stanley.
Các giao dịch mua trái phiếu của các ngân hàng đầu tư vào cuối tháng Tám bao gồm trái phiếu JP Morgan. Hôm thứ Sáu, ông Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra JP Morgan vì các mối liên hệ của ngân hàng này với Jeffrey Epstein, nhà tài chính quá cố từng bị kết án phạm tội tình dục. JP Morgan cho biết họ lấy làm tiếc về mối quan hệ trước đây với Epstein và khẳng định không giúp ông ta thực hiện “những hành vi tàn ác”.
Ông Trump cũng mua trái phiếu của Intel sau khi chính phủ Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Trump, mua cổ phần trong công ty này.
Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận vào thứ Bảy. Chính quyền trước đó nói rằng ông Trump vẫn nộp các báo cáo bắt buộc về danh mục đầu tư của mình, nhưng ông và gia đình không trực tiếp điều hành danh mục này, vốn do một tổ chức tài chính độc lập quản lý.
Trump, người trở nên giàu có từ lĩnh vực bất động sản trước khi bước vào chính trường, từng nói rằng ông đã chuyển các công ty của mình vào một quỹ tín thác do các con giám sát.
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên thứ Sáu với diễn biến trái chiều: Dow Jones giảm khoảng 0,7%, S&P 500 gần như đi ngang, còn Nasdaq nhích nhẹ.
Một báo cáo công bố hồi tháng Tám cho thấy ông Trump đã mua hơn 100 triệu USD trái phiếu kể từ khi trở lại cương vị tổng thống vào ngày 20/1. Ông cũng nộp báo cáo công khai hàng năm vào tháng Sáu, cho thấy thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác nhau cuối cùng vẫn chuyển về ông, làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lợi ích.
Trong báo cáo thường niên đó, dường như bao quát năm 2024, ông Trump khai hơn 600 triệu USD thu nhập từ tiền điện tử, sân golf, cấp phép thương hiệu và các hoạt động khác. Báo cáo cũng cho thấy việc đẩy mạnh đầu tư vào tiền điện tử đã giúp gia tăng đáng kể khối tài sản của ông.
Tổng cộng, báo cáo tháng Sáu cho biết tổng tài sản của Tổng thống trị giá ít nhất 1,6 tỷ USD, theo tính toán của Reuters vào thời điểm đó.
Nhật Bản “khát người làm”: Thiệt hại 16 nghìn tỷ yen, nguy cơ phá sản lan rộng
Nhật Bản đang đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể do tình trạng thiếu lao động, kéo theo các cơ hội bị bỏ lỡ và lực cản đối với tăng trưởng.
Hé lộ danh mục đầu tư mới của ông Trump: Bí mật đổ tiền vào trái phiếu và công nghệ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mua ít nhất 82 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Mười, bao gồm cả các khoản đầu tư mới vào những lĩnh vực được hưởng lợi từ các chính sách của ông.
Chốt công nghệ mới cho tuyến metro số 2: Bước tăng tốc trước ngày khởi công 15/1/2026
Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình phương án công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật cập nhật cho tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Đây được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong giai đoạn nước rút, tạo nền tảng để dự án chính thức khởi công vào đầu năm 2026.
Ông Trump bất ngờ bãi bỏ thuế đối với thịt bò, cà phê, trái cây nhiệt đới để hạ giá thực phẩm
Tổng thống Donald Trump vừa thông báo sẽ hủy bỏ thuế nhập khẩu của Mỹ đối với thịt bò, cà phê, trái cây nhiệt đới và hàng loạt mặt hàng thiết yếu khác - một động thái đột ngột diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông chịu sức ép ngày càng lớn từ việc phải kiểm soát giá tiêu dùng tăng cao.
Giá gạo bán tại siêu thị Nhật Bản lên mức cao kỷ lục
Giá trung bình của gạo bán tại các siêu thị ở Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục. Trong tuần kết thúc vào Chủ Nhật, giá một túi gạo nặng 5 kg là 4.316 yên, tương đương khoảng 28 USD.
Đại sứ Úc cảnh báo lừa đảo thị thực với các bài đăng xin thị thực Úc giá lên tới 1,5 tỷ đồng trên mạng xã hội
Đại sứ Australia tại Việt Nam cảnh báo người dân hãy cảnh giác với các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội hứa hẹn giúp xin thị thực đi Australia, với giá từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Đại sứ cho biết đó là những bài đăng gian lận và kêu gọi hãy sử dụng các kênh chính thống để nộp đơn xin thị thực.
Nhật Bản “khát người làm”: Thiệt hại 16 nghìn tỷ yen, nguy cơ phá sản lan rộng
Hé lộ danh mục đầu tư mới của ông Trump: Bí mật đổ tiền vào trái phiếu và công nghệ
Chốt công nghệ mới cho tuyến metro số 2: Bước tăng tốc trước ngày khởi công 15/1/2026
Ông Trump bất ngờ bãi bỏ thuế đối với thịt bò, cà phê, trái cây nhiệt đới để hạ giá thực phẩm
Giá gạo bán tại siêu thị Nhật Bản lên mức cao kỷ lục
Đại sứ Úc cảnh báo lừa đảo thị thực với các bài đăng xin thị thực Úc giá lên tới 1,5 tỷ đồng trên mạng xã hội
Đại sứ Australia tại Việt Nam cảnh báo người dân hãy cảnh giác với các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội hứa hẹn giúp xin thị thực đi Australia, với giá từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Đại sứ cho biết đó là những bài đăng gian lận và kêu gọi hãy sử dụng các kênh chính thống để nộp đơn xin thị thực.