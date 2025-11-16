Hé lộ danh mục đầu tư mới của ông Trump: Bí mật đổ tiền vào trái phiếu và công nghệ

Theo các biểu mẫu do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Bảy 15/11, ông Trump đã thực hiện hơn 175 giao dịch mua tài chính từ ngày 28/8 đến 2/10. Các báo cáo này không nêu số tiền chính xác cho từng giao dịch mà chỉ cung cấp các khoảng giá trị chung.

Giá trị tối đa của tổng số trái phiếu được mua vượt quá 337 triệu USD, theo hồ sơ.

Phần lớn tài sản liệt kê trong báo cáo hôm thứ Bảy là trái phiếu do các thành phố, bang, hạt, học khu và các thực thể khác liên quan đến cơ quan công quyền phát hành.

Các khoản đầu tư trái phiếu mới của ông Trump trải dài nhiều ngành, bao gồm các lĩnh vực đã hoặc đang hưởng lợi từ các thay đổi chính sách của chính quyền ông, như nới lỏng quy định tài chính.

Trái phiếu doanh nghiệp mà ông Trump mua gồm trái phiếu do các hãng chip như Broadcom và Qualcomm phát hành; các công ty công nghệ như Meta Platforms; các nhà bán lẻ như Home Depot và CVS Health; và các ngân hàng Phố Wall như Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Các giao dịch mua trái phiếu của các ngân hàng đầu tư vào cuối tháng Tám bao gồm trái phiếu JP Morgan. Hôm thứ Sáu, ông Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra JP Morgan vì các mối liên hệ của ngân hàng này với Jeffrey Epstein, nhà tài chính quá cố từng bị kết án phạm tội tình dục. JP Morgan cho biết họ lấy làm tiếc về mối quan hệ trước đây với Epstein và khẳng định không giúp ông ta thực hiện “những hành vi tàn ác”.

Ông Trump cũng mua trái phiếu của Intel sau khi chính phủ Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Trump, mua cổ phần trong công ty này.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận vào thứ Bảy. Chính quyền trước đó nói rằng ông Trump vẫn nộp các báo cáo bắt buộc về danh mục đầu tư của mình, nhưng ông và gia đình không trực tiếp điều hành danh mục này, vốn do một tổ chức tài chính độc lập quản lý.

Trump, người trở nên giàu có từ lĩnh vực bất động sản trước khi bước vào chính trường, từng nói rằng ông đã chuyển các công ty của mình vào một quỹ tín thác do các con giám sát.

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên thứ Sáu với diễn biến trái chiều: Dow Jones giảm khoảng 0,7%, S&P 500 gần như đi ngang, còn Nasdaq nhích nhẹ.

Một báo cáo công bố hồi tháng Tám cho thấy ông Trump đã mua hơn 100 triệu USD trái phiếu kể từ khi trở lại cương vị tổng thống vào ngày 20/1. Ông cũng nộp báo cáo công khai hàng năm vào tháng Sáu, cho thấy thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác nhau cuối cùng vẫn chuyển về ông, làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lợi ích.

Trong báo cáo thường niên đó, dường như bao quát năm 2024, ông Trump khai hơn 600 triệu USD thu nhập từ tiền điện tử, sân golf, cấp phép thương hiệu và các hoạt động khác. Báo cáo cũng cho thấy việc đẩy mạnh đầu tư vào tiền điện tử đã giúp gia tăng đáng kể khối tài sản của ông.

Tổng cộng, báo cáo tháng Sáu cho biết tổng tài sản của Tổng thống trị giá ít nhất 1,6 tỷ USD, theo tính toán của Reuters vào thời điểm đó.