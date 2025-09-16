Khởi công đóng mới du thuyền 2 thân tham quan vịnh Hạ Long
Thanh Tuyền
16/09/2025 10:57 AM (GMT+7)
Du thuyền 2 thân mang tên Explora By Grand Pioneers Cruises do Việt Thuận đóng mới có hệ số an toàn cao gấp 4 lần so với tiêu chuẩn hàng hải.
Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận vừa khởi công đóng mới du thuyền 2 thân tham quan vịnh Hạ Long vào ngày 14/9 vừa qua. Đây là một trong những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc phát triển đội tàu tham quan vịnh Hạ Long.
Chiếc tàu mới mang tên Explora By Grand Pioneers Cruises, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Đây là một du thuyền 2 thân hiện đại, dài 46m và rộng 14,6m, có thể chở tối đa 99 hành khách và 13 thuyền viên/nhân viên phục vụ.
Tàu có trọng tải hơn 58 tấn, dung tích toàn phần 833, trang bị 2 máy chính với tổng công suất 1.300 mã lực.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, con tàu được thiết kế với nhiều khoang kín nước, hệ thống đáy hai lớp, chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết. Với cấp tàu VR-SB, Explora By Grand Pioneers Cruises được phép hoạt động ở vùng ven biển trong phạm vi 12 hải lý.
Đặc biệt, du thuyền 2 thân này có hệ số an toàn K đạt 4, cao gấp 4 lần tiêu chuẩn hàng hải - hệ số an toàn cao nhất trên vịnh Hạ Long.
Đây là những giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn tối đa cho du khách khi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Sau khi đi vào hoạt động, du thuyền 2 thân Explora By Grand Pioneers Cruises sẽ vận hành hằng ngày, theo tuyến “Hành trình Di sản” cùng với 2 du thuyền Grand Pioneers mà Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận đã triển khai trước đó. Đây cũng là hải trình “độc bản” kéo dài 3 ngày 2 đêm, dài gấp 4 lần tour thông thường.
Lộ trình bắt đầu từ hang Đầu Gỗ đến hòn Xương Rồng, bao quát toàn bộ vùng di sản thế giới do UNESCO công nhận. Du khách có cơ hội khám phá cảnh quan nguyên sơ, trải nghiệm trọn vẹn bốn giá trị di sản của vịnh Hạ Long về đa dạng sinh học, thẩm mỹ, địa chất – địa mạo và lịch sử – văn hóa. Đây là những du thuyền tiên phong mở tuyến “Hành trình Di sản” toàn diện trên vịnh Hạ Long.
Tàu Explora by Grand Pioneers Cruises dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý I/2026. Sau khi đi vào hoạt động, tàu Explora by Grand Pioneers Cruises sẽ cùng với hai du thuyền Grand Pioneers trước đó của Việt Thuận vận hành theo tuyến “Hành trình Di sản” độc đáo. Đây là hải trình "độc bản" kéo dài 3 ngày 2 đêm, dài gấp 4 lần tour thông thường.
Hành trình này sẽ đưa du khách khám phá toàn bộ vùng di sản thế giới do UNESCO công nhận, từ hang Đầu Gỗ đến hòn Xương Rồng. Du khách sẽ được trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, tìm hiểu bốn giá trị cốt lõi của vịnh Hạ Long: Đa dạng sinh học, thẩm mỹ, địa chất – địa mạo, và lịch sử – văn hóa. Ba du thuyền của Việt Thuận là những đơn vị tiên phong trong việc khai thác tuyến “Hành trình Di sản” này.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực
Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng
Gói thầu thuộc dự án trị giá hơn 1.000 tỷ Công ty Than Hòn Gai – TKV làm chủ đầu tư tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng
Mới đây, Liên danh Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Vinacomin - Công ty CP Tư vấn thiết kế chế tạo và Lắp đặt thiết bị mỏ đã trúng gói thầu số 15 trị giá gần 100 tỷ đồng.
Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều 22/9, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, tối ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng
Tối 22/9, bão Ragasa vẫn giữ nguyên cường độ cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 khi đi vào Biển Đông. Trước tình trạng trên, UBND và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã liên tiếp ra các văn bản điều hành ứng phó.
Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành phiên trù bị thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 443 đại biểu.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực
Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng