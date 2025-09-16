Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận vừa khởi công đóng mới du thuyền 2 thân tham quan vịnh Hạ Long vào ngày 14/9 vừa qua. Đây là một trong những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc phát triển đội tàu tham quan vịnh Hạ Long.

Lễ khởi công đóng mới du thuyền 2 thân mang tên Explora By Grand Pioneers Cruises của Việt Thuận. Ảnh: CTV

Chiếc tàu mới mang tên Explora By Grand Pioneers Cruises, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Đây là một du thuyền 2 thân hiện đại, dài 46m và rộng 14,6m, có thể chở tối đa 99 hành khách và 13 thuyền viên/nhân viên phục vụ.

Tàu có trọng tải hơn 58 tấn, dung tích toàn phần 833, trang bị 2 máy chính với tổng công suất 1.300 mã lực.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, con tàu được thiết kế với nhiều khoang kín nước, hệ thống đáy hai lớp, chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết. Với cấp tàu VR-SB, Explora By Grand Pioneers Cruises được phép hoạt động ở vùng ven biển trong phạm vi 12 hải lý.

Đặc biệt, du thuyền 2 thân này có hệ số an toàn K đạt 4, cao gấp 4 lần tiêu chuẩn hàng hải - hệ số an toàn cao nhất trên vịnh Hạ Long.

Đây là những giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn tối đa cho du khách khi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Phối cảnh tàu Explora By Grand Pioneers Cruises có hệ số an toàn gấp 4 lần quy định hàng hải. Ảnh: ĐVCC

Tàu Explora by Grand Pioneers Cruises dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý I/2026. Sau khi đi vào hoạt động, tàu Explora by Grand Pioneers Cruises sẽ cùng với hai du thuyền Grand Pioneers trước đó của Việt Thuận vận hành theo tuyến “Hành trình Di sản” độc đáo. Đây là hải trình "độc bản" kéo dài 3 ngày 2 đêm, dài gấp 4 lần tour thông thường.

Hành trình này sẽ đưa du khách khám phá toàn bộ vùng di sản thế giới do UNESCO công nhận, từ hang Đầu Gỗ đến hòn Xương Rồng. Du khách sẽ được trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, tìm hiểu bốn giá trị cốt lõi của vịnh Hạ Long: Đa dạng sinh học, thẩm mỹ, địa chất – địa mạo, và lịch sử – văn hóa. Ba du thuyền của Việt Thuận là những đơn vị tiên phong trong việc khai thác tuyến “Hành trình Di sản” này.