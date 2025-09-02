Siêu du thuyền 600 triệu USD của 'ông trùm' giàu nhất nước Nga 'đắp chiếu' suốt 4 năm bất ngờ gây chú ý
Phương Đăng (theo The Cool Down)
02/09/2025 12:09 PM (GMT+7)
Sau gần 4 năm bị “đóng băng”, siêu du thuyền Crescent trị giá 600 triệu USD, được cho là thuộc sở hữu của “tỷ phú giàu nhất nước Nga” đã bất ngờ rời bến.
Con tàu này từng bị giới chức Tây Ban Nha thu giữ vào năm 2022 tại cảng Port Tarraco, Tarragona, theo lệnh của Bộ Giao thông, Di động và Chương trình đô thị, trong bối cảnh châu Âu phát động chiến dịch trừng phạt mạnh tay nhằm vào tài sản của giới tài phiệt Nga. Ngay sau đó, FBI Mỹ cũng tiến hành lục soát và kiểm tra trên tàu, khiến Crescent nằm bất động suốt từ đó đến nay.
Crescent được cho là thuộc về Igor Sechin – Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga. Ông Sechin nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và EU từ năm 2014, và tiếp tục bị nhắm tới năm 2022 vì vai trò ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine của Nga.
Cuối tháng 7 vừa qua, tờ Luxury Launches đưa tin du thuyền Crescent đã rời Tarragona đến một cảng khác ở Barcelona, nơi nó sẽ được bảo dưỡng đến tháng 9.
Động thái bất ngờ này làm dấy lên câu hỏi: Điều gì đã thay đổi trong bối cảnh pháp lý và chính trị, cho phép chiếc du thuyền di chuyển? Nó cũng khiến dư luận chú ý đến chi phí bảo trì khổng lồ mà ngân sách công phải gánh suốt nhiều năm qua, từ phí neo đậu, an ninh, đến bảo dưỡng tại xưởng tàu.
Ngoài ra, các siêu du thuyền nói chung ngày càng bị soi xét gay gắt. Người dân không chỉ phải chi trả gián tiếp cho việc neo đậu các “cung điện nổi” này, mà còn phải chịu hệ lụy môi trường nặng nề do chúng gây ra.
Theo The Guardian, nhà nghiên cứu Chris Armstrong nhận định việc sở hữu một siêu du thuyền là “không thể biện minh về mặt đạo đức”, bởi đây là “hoạt động gây ô nhiễm nhất mà một cá nhân có thể thực hiện”.
Ước tính, một siêu du thuyền trung bình có thể thải ra hàng nghìn tấn khí CO2 mỗi năm, thậm chí nhiều hơn cả lượng phát thải của một số quốc gia nhỏ. Armstrong nhấn mạnh rằng phần lớn lượng khí thải này phát sinh ngay cả khi du thuyền không di chuyển – tức chỉ riêng việc bảo trì, như trường hợp Crescent suốt bốn năm qua, cũng đã góp phần gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Câu hỏi về lý do thực sự phía sau việc Crescent được phép rời Tarragona vẫn chưa có lời giải, đặc biệt khi nó gắn liền với các rủi ro an ninh do liên hệ trực tiếp với cuộc chiến của Nga.
Ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi các chính phủ cấm siêu du thuyền hoặc không cho phép chúng vào cảng. Theo các nhà vận động, việc tầng lớp tỷ phú sở hữu những “khối tài sản nổi” khổng lồ này đã tạo ra sự bất công môi trường nghiêm trọng, đòi hỏi các biện pháp cứng rắn hơn từ phía chính quyền.
