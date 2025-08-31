Hơn 10.000 người lao động thi công xuyên lễ 2/9 tại dự án sân bay Long Thành
Gia Linh
31/08/2025 4:00 PM (GMT+7)
Dịp lễ 2/9 năm nay, gần 14.000 kỹ sư, công nhân và hàng ngàn máy móc đang khẩn trương lao động trên đại công trường sân bay Long Thành để đưa công trình cơ bản hoàn thành vào cột mốc cuối năm 2025.
Nhiều hạng mục tại công trường sân bay Long Thành chạy đua về đích
Dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) là công trình giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn khoảng 109.000 tỷ đồng trong giai đoạn 1 gồm có 4 dự án thành phần. Hiện tại, dự án đang đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục quan trọng để cơ bản hoàn thành vào ngày 19/12/2025, khánh thành, tiến tới khai thác thương mại vào đầu năm 2026.
Để đạt được tiến độ đề ra, cao điểm Quốc khánh 2/9 năm nay, hàng trăm mũi thi công với gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân… và khoảng 3.000 máy móc vẫn đang khẩn trương lao động làm việc xuyên lễ.
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, đơn vị chủ đầu tư) cho biết các nhà thầu vẫn trên tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp” để khẩn trương đưa công trình về đích đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ đặt ra.
Đại diện chủ đầu tư cho biết nhiều hàng mục quan trọng của công trình đang đạt tiến độ thi công rất tốt. Cụ thể, nhà ga hành khách hiện nay các liên danh nhà thầu huy động gần 6.000 nhân lực, máy móc.
Về kết quả thi công, nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng; cơ bản hoàn thành lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt khung đỡ vách kính, xây thô và đang triển khai công tác hoàn thiện nền, trần, ốp lát gạch. Đây được xem là hạng mục quan trọng nhất, được ví như trái tim của đại dự án sân bay Long Thành.
Trong khi đó, các đơn vị cũng đang tiến hành lắp đặt thiết bị nhà ga như dẫn đậu tàu bay (VDGS), hệ thống thiết bị nhà ga như: Xử lý hành lý (BHS), thang cuốn, thang bộ hành (ES/MW)…
Các gói thầu về đường kết nối giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, đại diện ACV cho biết liên danh nhà thầu huy động hơn 3.000 công nhân, máy móc thi công hệ thống kỹ thuật, các tuyến thoát nước hồ điều hòa, hệ thống cấp điện nguồn, đường và cầu cạn… Mục tiêu đưa sớm đưa các hạng mục hoàn thành.
Ngoài ra, một số gói thầu khác như như giao thông kết nối; sân đỗ tàu bay; đường cất hạ cánh thứ 2; hệ thống cung cấp nhiên liệu; nhà ga hàng hóa… đang được các đơn vị khẩn trương huy động công nhân, người lao động thi công…
Theo đó, các công nhân, người lao động làm việc xuyên lễ sẽ được trả lương, hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng trực, giám sát, đảm bảo việc thi công diễn ra an toàn, chất lượng.
