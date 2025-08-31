Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước ngày 2/9, người dân phải làm gì để được nhận tiền?

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, mỗi công dân Việt Nam đều được tặng quà 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện thu hút hàng vạn người dân người dân tập trung để chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành. Trên tay họ cầm là những tấm poster Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phát tặng. Ảnh: Phạm Hưng

Kinh phí chi trả được bố trí từ ngân sách Trung ương năm 2025 và đã được chuyển về các địa phương để triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu chi thừa, địa phương phải hoàn trả ngân sách, nếu thiếu sẽ tạm ứng ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung.

Thời gian chi trả chính thức bắt đầu từ ngày 30/8 và yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9. Tuy nhiên, trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Người dân có thể nhận khoản hỗ trợ thông qua 2 hình thức. Nếu đã đăng ký “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng định danh VNeID, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã liên kết. Hiện có 28 ngân hàng và ví điện tử tham gia, trong đó có Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, HDBank, Vikki Bank, ACB, LPBank, MSB, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money...

Trường hợp chưa đăng ký VNeID hoặc không có tài khoản ngân hàng, người dân nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức. Khi đi cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp. Nếu nhận thay, phải có giấy ủy quyền hợp lệ, riêng với trẻ em có thể sử dụng giấy khai sinh.

Để đảm bảo tiến độ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã bố trí làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để để chi trả, thanh toán kịp thời quà tặng cho nhân dân. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đều được giao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để bảo đảm quá trình triển khai thông suốt.



Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



Công điện nêu, trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.



Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.