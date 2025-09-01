Trung tâm Triển lãm Quốc gia tăng sức hấp dẫn của Hà Nội, đưa thủ đô của Việt Nam lên bản đồ MICE toàn cầu

Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh Travel Daily News.

Trung tâm Triển Lãm Việt Nam không chỉ là công trình lớn nhất Đông Nam Á trong lĩnh vực này mà còn là biểu tượng tự hào của một đất nước đã trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, khó khăn nhưng đã vươn lên tăng trưởng mạnh mẽ, theo Travel Daily News.

Bên cạnh quy mô ấn tượng và kiến trúc hiện đại, trung tâm còn thể hiện khát vọng hội nhập quốc tế và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đây là tín hiệu cho thấy sự sẵn sàng của Việt Nam để đăng cai các hội nghị, triển lãm và sự kiện văn hóa tầm cỡ thế giới – qua đó thúc đẩy ngành du lịch MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm) và công nghiệp văn hóa đang phát triển.

Công trình mang dấu ấn của Vingroup, với tầm nhìn biến nơi đây không chỉ thành một biểu tượng mà còn là “cầu nối” giữa doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng kinh doanh toàn cầu.

Dự án được phê duyệt từ năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Vị trí tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội mang lại lợi thế gần sân bay quốc tế Nội Bài và các tuyến giao thông huyết mạch. Trong thời gian tới, cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng sẽ tăng cường khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố và khu triển lãm, giúp nơi đây trở thành điểm đến thuận tiện cho các sự kiện quốc gia và quốc tế.

Hòa quyện truyền thống và hiện đại

Một điểm nhấn đặc biệt của dự án là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Trung tâm tọa lạc gần thành Cổ Loa, di tích gắn liền với những truyền thuyết dựng nước và giữ nước. Chỉ trong hơn 10 tháng thi công thần tốc – rút ngắn một nửa thời gian dự kiến – mái vòm thép nặng 24.000 tấn đã được hoàn thiện, đánh dấu bước tiến mới của ngành xây dựng Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là Nhà triển lãm Kim Quy, với mái vòm uốn lượn lấy cảm hứng từ truyền thuyết Rùa Vàng. Họa tiết xoắn ốc trên mái vòm cùng quảng trường rộng lớn, công viên và khu triển lãm ngoài trời tạo nên bản sắc riêng, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại.

“Quy mô và tính hiện đại của không gian này khiến tôi tin rằng Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức các sự kiện quốc tế lớn", một doanh nhân trẻ chia sẻ tại lễ khai mạc.

Động lực mới cho kinh tế sự kiện của Việt Nam

Ý nghĩa của Trung tâm Triển lãm Việt Nam vượt xa tính biểu tượng. Việc ra mắt trung tâm này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp sự kiện toàn cầu đang trỗi dậy, ngày càng được xem là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia. Theo Hiệp hội Toàn cầu về Ngành Triển lãm (UFI), mỗi 1 USD chi tiêu tại triển lãm có thể tạo ra giá trị gấp 2–3 lần thông qua các dịch vụ liên quan như lưu trú, vận tải, thương mại và quảng bá thương hiệu quốc gia.

Ví dụ, Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010 đã thu hút 73 triệu lượt khách và mang lại gần 2 tỷ USD doanh thu chỉ trong 6 tháng.

Triển lãm Expo 2020 tại Dubai đón hơn 24 triệu khách, đóng góp khoảng 42 tỷ USD cho nền kinh tế UAE (giai đoạn 2013–2042) và tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới. Thị trường sự kiện và triển lãm toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt khoảng 63,75 tỷ USD vào năm 2029.

Việc đầu tư và hoàn thành một trung tâm triển lãm đạt chuẩn quốc tế tại Đông Anh cho thấy tầm nhìn hội nhập toàn cầu. Thành tựu này đưa Việt Nam bắt kịp xu thế, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, văn hóa, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời thu hút thêm nguồn vốn đầu tư quốc tế.

Dự án dự kiến sẽ đón tới 60 triệu lượt khách mỗi năm đến Hà Nội – trung tâm giải trí, nghệ thuật, kinh doanh và kết nối toàn cầu. Sự xuất hiện của Trung tâm Triển lãm Việt Nam đang giúp Việt Nam dần khẳng định vị thế trên bản đồ sự kiện khu vực, mở ra một chương mới của phát triển, kết nối và hội nhập.