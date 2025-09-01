Trong đó, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 9 đóng vai trò chủ đạo hỗ trợ cho kim loại quý.

Các chuyên gia nhận định, với xu hướng hiện tại, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ giá tích cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn theo dõi chặt chẽ những tín hiệu kinh tế Mỹ để xác định xu hướng dài hạn.

Giá bạc hôm nay 1/9: Ổn định ở vùng cao, chờ đợi quyết định từ FED

Giá bạc hôm nay 1/9 ở trong nước

Tại thị trường trong nước, giá bạc giữ nguyên so với phiên trước. Cụ thể:

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1.521.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.568.000 đồng/lượng (bán ra).

Thị trường tự do Hà Nội ghi nhận bạc 99,9 được giao dịch quanh 1.262.000 – 1.296.000 đồng/lượng, trong khi bạc 99,99 dao động từ 1.270.000 – 1.304.000 đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, bạc duy trì ổn định, giá mua vào ở mức 1.264.000 đồng/lượng và bán ra 1.302.000 đồng/lượng.

Nếu quy đổi ra đơn vị kg, giá bạc cũng duy trì ở vùng cao:

Bạc 99,9 tại Hà Nội đạt 33,66 – 34,56 triệu đồng/kg.

Bạc 99,99 dao động từ 33,87 – 34,77 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Phú Quý 999 ghi nhận ở mức 40,56 triệu đồng/kg (mua vào) và 41,81 triệu đồng/kg (bán ra).

Nhìn chung, thị trường trong nước không ghi nhận biến động lớn trong ngày 1/9, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi chờ thêm tín hiệu từ quốc tế.

Giá bạc hôm nay 1/9 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vẫn giữ vững ở vùng cao. Cụ thể, bạc giao dịch ở mức 39,66 USD/ounce, cao hơn ngưỡng 39,53 USD/ounce từng được thiết lập vào ngày 23/7.

Khi quy đổi sang đồng Việt Nam:

Giá bạc đạt khoảng 1.046.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.051.000 đồng/ounce (bán ra).

Tính theo lượng, bạc đang dao động 126.052 – 126.688 đồng/lượng.

Tính theo kg, giá bạc vào khoảng 33,61 – 33,78 triệu đồng/kg.

Với mức giá này, bạc thế giới đang duy trì trạng thái ổn định, đồng thời tiệm cận các ngưỡng tâm lý quan trọng. Nếu xu hướng tiếp tục được củng cố, thị trường có thể chứng kiến sự bứt phá trong thời gian tới.

Yếu tố hỗ trợ giá bạc

Theo chuyên gia phân tích Vishal Chaturvedi, giá bạc thời gian qua nhận được nhiều lực đỡ quan trọng. Trước hết, đồng USD suy yếu là một yếu tố hỗ trợ đáng kể. Khi đồng bạc xanh mất giá, bạc và các kim loại quý khác trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, thị trường đang đặt kỳ vọng rất lớn vào quyết định lãi suất của FED trong cuộc họp tháng 9. Các dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu, trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức trái chiều. Chính vì vậy, giới phân tích cho rằng FED có thể nghiêng về phương án cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Hiện tại, các hợp đồng hoán đổi lãi suất đang định giá tới 87% khả năng FED sẽ hạ lãi suất trong kỳ họp sắp tới.

Ngoài ra, nhu cầu công nghiệp ổn định từ các lĩnh vực then chốt như năng lượng mặt trời và năng lượng xanh tiếp tục củng cố cho sức mạnh của bạc. Với vai trò quan trọng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, bạc được dự báo sẽ giữ vững vai trò hàng hóa chiến lược trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu.



Triển vọng thị trường bạc trong ngắn hạn

Nhiều chuyên gia nhận định, triển vọng thị trường bạc trong tháng 9 sẽ phụ thuộc lớn vào quyết định của FED. Nếu lãi suất được cắt giảm, bạc có khả năng bứt phá qua mốc 40 USD/ounce và thiết lập mặt bằng giá mới. Ngược lại, nếu FED duy trì chính sách thắt chặt, giá bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Ở trong nước, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục bám sát diễn biến quốc tế. Tâm lý nhà đầu tư hiện khá thận trọng, song nhu cầu tích trữ kim loại quý vẫn ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán và ngoại tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro.



Giá bạc hôm nay 1/9 duy trì ổn định ở vùng cao, phản ánh sự cân bằng giữa lực mua tích trữ và tâm lý chờ đợi quyết định từ FED. Với mức giá hiện tại, bạc đang đứng trước cơ hội quan trọng để bứt phá, song vẫn còn phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ toàn cầu cũng như nhu cầu công nghiệp dài hạn.

Trong ngắn hạn, ngưỡng 40 USD/ounce sẽ là “bài test” lớn của thị trường quốc tế, còn tại Việt Nam, giá bạc dự kiến sẽ giữ xu hướng ổn định, gắn chặt với biến động thế giới. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế Mỹ và động thái từ FED để có quyết định phù hợp.