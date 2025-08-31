Giá bạc hôm nay 31/8 trong nước giữ nhịp tăng

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.521.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.568.000 đồng/lượng (bán ra). Đây là mức giá ghi nhận sự nối dài của đà tăng so với các phiên trước đó.

Giá bạc hôm nay 31/8: Vững đà tăng nhờ USD suy yếu

Ngoài Phú Quý, khảo sát tại nhiều điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc cũng tăng đều ở cả hai chiều mua và bán. Hiện giá đang ở ngưỡng 1.263.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.296.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng đi theo cùng xu hướng. Giao dịch ghi nhận ở mức 1.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.302.000 đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, thị trường TP.HCM có sự tăng trưởng nhẹ, khẳng định xu thế ổn định và bền vững trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 31/8 trên thế giới bứt phá

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng 31/8 được niêm yết ở mức 39,66 USD/ounce, tăng 0,72 USD so với sáng ngày 30/8. Đây là mức tăng phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước tín hiệu đồng USD suy yếu.

Theo ông Vishal Chaturvedi – chuyên gia phân tích vĩ mô và thị trường, đà tăng hiện nay cho thấy xu hướng bứt phá đã được xác nhận. Lực mua mạnh mẽ đang được hỗ trợ bởi bối cảnh đồng USD yếu đi, tạo điều kiện thuận lợi cho bạc và các kim loại quý khác.

Tác động từ kinh tế Mỹ

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố mới nhất tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới diễn biến giá bạc:

GDP quý II được điều chỉnh tăng lên 3,3%, phản ánh sự phục hồi tích cực.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 229.000, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định.

Tuy nhiên, lạm phát lõi PCE giảm còn 2,5%, thấp hơn so với dự báo.

Chỉ số giá GDP hạ về mức 2,0%.

Những con số trên vừa mang đến tín hiệu tích cực về tăng trưởng, vừa tạo ra kỳ vọng lạm phát sẽ được kiểm soát tốt hơn. Điều này khiến các nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Góc nhìn chuyên gia

Chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis cho rằng thị trường bạc vốn nổi tiếng với việc duy trì trạng thái đi ngang trong thời gian dài, sau đó mới bất ngờ bùng nổ mạnh. Ông nhận định hiện nay rất có thể là một giai đoạn như vậy, khi giá bạc đang được củng cố vững chắc trước khi bước vào đợt biến động mới.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác cho rằng nếu FED nới lỏng chính sách sớm hơn dự kiến, bạc có khả năng duy trì mức tăng ổn định và thậm chí bứt phá trong quý cuối năm. Điều này không chỉ phản ánh vai trò trú ẩn an toàn của bạc mà còn cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh khi dòng vốn đầu tư tìm đến các tài sản kim loại quý.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Với tình hình kinh tế Mỹ có nhiều biến động, giới đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ các dữ liệu liên quan đến lạm phát và chính sách lãi suất của FED. Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo vẫn có xu hướng tăng nhờ USD suy yếu và lực mua được duy trì.

Về trung và dài hạn, giá bạc sẽ còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác như nhu cầu công nghiệp, biến động kinh tế toàn cầu và tình hình địa chính trị. Tuy nhiên, với vai trò vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, bạc được đánh giá sẽ giữ vững sức hút đối với giới đầu tư.

Giá bạc hôm nay 31/8 tiếp tục duy trì đà tăng trên cả thị trường trong nước và thế giới. Đồng USD suy yếu cùng những dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều đang tạo ra động lực quan trọng cho xu hướng này. Triển vọng thị trường bạc trong thời gian tới vẫn khá tích cực, đặc biệt nếu FED điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng.