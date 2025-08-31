Tin hot thị trường ngày 31/8: Giá bạc tăng vọt, bạc miếng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cháy hàng

Tin hot thị trường ngày 31/8: Giá bạc tăng vọt, bạc miếng cháy hàng

Dù giá bạc trong nước và thế giới đang tăng mạnh, các sản phẩm bạc miếng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 vẫn nhanh chóng “cháy hàng” ngay sau khi mở bán.

Tại CTCP Kim loại quý Ancarat, toàn bộ 5.000 sản phẩm bạc phiên bản giới hạn đã được đặt mua hết, trong đó 2.000 miếng bán trực tuyến được đặt sạch chỉ trong 30 phút. Theo ông Nguyễn Trung Anh – Chủ tịch Ancarat, sức mua vượt xa dự đoán, khách hàng trẻ tuổi chiếm tỷ lệ lớn. Sản phẩm bạc nguyên khối 999, khắc hoa văn trống đồng Đông Sơn, được bán theo giá bạc thế giới, kèm hộp gỗ sang trọng và thẻ chứng nhận, vừa mang ý nghĩa tích trữ vừa có giá trị kỷ niệm.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng ghi nhận toàn bộ 9.999 thỏi bạc tung ra thị trường với giá 7,3 triệu đồng/thỏi đã được đặt hết trong vòng 8 giờ, tương đương gần 1,9 tấn bạc. Trên mạng xã hội, nhiều nhà đầu tư tìm mua lại với giá cao hơn do không kịp đặt hàng.

Việc các sản phẩm bạc kỷ niệm Quốc khánh nhanh chóng “cháy hàng” cho thấy xu hướng tích trữ và sưu tầm bạc tại Việt Nam đang gia tăng mạnh, đặc biệt với những ấn phẩm giới hạn mang dấu ấn lịch sử.

Tin hot thị trường ngày 31/8: Chính phủ ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu

Ngày 29/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 236/2025/NĐ-CP quy định chi tiết việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo cơ chế chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, triển khai Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, đối tượng nộp thuế là các đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu EUR trở lên trong ít nhất 2 năm của 4 năm liền kề trước kỳ tính thuế. Các tập đoàn mới thành lập cũng thuộc diện điều chỉnh nếu đáp ứng ngưỡng doanh thu. Nghị định cũng nêu rõ các trường hợp loại trừ, bao gồm những đơn vị hoạt động vì mục đích nắm giữ tài sản, đầu tư vốn cho các đơn vị được loại trừ, hoặc có thu nhập chủ yếu từ cổ tức, lãi vốn được miễn tính thuế.

Số thuế bổ sung sẽ được nộp vào ngân sách trung ương, áp dụng cơ chế bù trừ hoặc hoàn thuế khi phát sinh nộp thừa. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2025 và được áp dụng cho kỳ tính thuế năm tài chính 2024.

Tin hot thị trường ngày 31/8: Bổ sung hơn 10,7 nghìn tỷ đồng tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 10,7 nghìn tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29/8/2025 do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký, nguồn kinh phí này được lấy từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội thông qua nhưng chưa phân bổ chi tiết. Tổng số tiền bổ sung là 10.700 tỷ đồng, với mức cụ thể cho từng địa phương được nêu rõ tại phụ lục kèm theo quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công an cùng UBND các tỉnh, thành phố liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước. Việc tặng quà cho nhân dân phải được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí.