Tin hot thị trường ngày 29/8: Đặt hàng, gia công hàng nghìn TPBVSK nhái nhãn hiệu “Lacto Mason”

Tin hot thị trường ngày 29/8: Giá xăng, dầu cùng tăng

Chiều ngày 28/8 là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng, dầu cùng tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 452 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít. Cuối dùng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 20 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 17 lần tăng, 17 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Tin hot thị trường ngày 29/8: Thương mại điện tử Việt Nam lọt Top 10 tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Việt Nam được xếp trong Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất toàn cầu, với mức dự báo trên 20% trong năm nay, theo Aglobal. Trước đó, năm 2023, thương mại điện tử Việt Nam đạt mức tăng trưởng 25%, còn năm 2022 là 20%.

Từ tỷ lệ doanh thu chỉ chiếm 2,1% tổng mức bán lẻ năm 2014, thương mại điện tử đã từng bước gia tăng tỷ trọng, đạt 9% vào năm 2024. Quy mô thị trường cũng bứt phá mạnh mẽ, từ 11,8 tỷ USD năm 2020 lên hơn 25 tỷ USD năm 2024. Đặc biệt, giai đoạn 2020 – 2024 ghi nhận tốc độ tăng trưởng duy trì hai chữ số, góp phần đưa Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia năng động hàng đầu về kinh tế số.

Hiện nay, thương mại điện tử đóng góp tới 2/3 giá trị kinh tế số quốc gia, trở thành động lực chính thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và toàn nền kinh tế. Thành tựu này không chỉ khẳng định tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam, mà còn gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, củng cố vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Tin hot thị trường ngày 29/8: Thu hồi toàn quốc kem nghệ E150 và Sofpaifa vì thổi phồng công dụng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc hai sản phẩm mỹ phẩm gồm: kem nghệ E150 (hộp 20g, số lô 01, sản xuất 2/1/2024, hạn dùng 1/2029) và kem bôi Sofpaifa (hộp 5g, số lô 0010724, sản xuất 16/7/2024, hạn dùng 16/7/2027).

Nguyên nhân là nhãn và hướng dẫn sử dụng của các sản phẩm chứa nhiều cụm từ quảng cáo sai lệch công dụng, không phù hợp với tính năng mỹ phẩm cũng như thông tin đã công bố. Cụ thể, kem nghệ E150 ghi công dụng “giúp hết mụn, rạn da, vết thâm nám”, “cho làn da trắng sáng như vầng Thái Dương”; còn Sofpaifa lại được giới thiệu như thuốc trị ngứa do muỗi, kiến, ong, sứa… đốt, mang tính “chống ngứa, sát trùng”.

Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối kem nghệ E150 là Công ty TNHH Tân Hà Lan (Hà Nội, Bắc Ninh), còn Sofpaifa thuộc Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh (TP.HCM).

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo dừng kinh doanh, thu hồi các lô sản phẩm vi phạm, đồng thời buộc doanh nghiệp rà soát, điều chỉnh nhãn các lô khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tái phạm.

Tin hot thị trường ngày 29/8: Doanh nghiệp bị phạt hơn 700 triệu đồng vì kinh doanh hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam với 9 hành vi vi phạm nghiêm trọng, tổng số tiền hơn 703 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp chưa thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định, sử dụng website lactomason.com.vn để quảng bá sản phẩm nhưng không công bố đầy đủ thông tin, đồng thời đưa hàng hóa vi phạm lên môi trường mạng. Các sản phẩm bị phát hiện đều mang nhãn hiệu “Lacto Mason” - nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng cộng có 6 loại sản phẩm vi phạm, gồm hơn 8.400 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên đặt âm đạo và hơn 2.400 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ gắn nhãn “Lacto Mason”. Đại diện công ty thừa nhận đã đặt hàng, gia công và kinh doanh sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí có mặt hàng thuộc nhóm thiết bị y tế nhưng chưa có hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán.