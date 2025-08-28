Tin hot thị trường ngày 28/8: Xử phạt bãi xe chui thu vé 50.000 đồng/lượt gần Quảng trường Ba Đình

Tin hot thị trường ngày 28/8: Hà Nội xử phạt nặng bãi xe ‘chui’ gần Quảng trường Ba Đình

Ngày 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện và xử lý một điểm trông giữ xe máy trái phép tại ngã tư Chu Văn An – Điện Biên Phủ, ngay gần Quảng trường Ba Đình – nơi đang siết chặt an ninh phục vụ lễ sơ duyệt A80. Bãi xe “chui” này tự ý thu phí từ 30.000 – 50.000 đồng/lượt, cao gấp nhiều lần quy định.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương giải tán điểm giữ xe, lập biên bản và xử phạt hành chính cá nhân vi phạm với mức lên tới 12,5 triệu đồng, theo Nghị định 168 của Chính phủ. Ông Trần Phương Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng đô thị phường Ba Đình, nhấn mạnh mọi hành vi trục lợi từ nhu cầu gửi xe dịp lễ lớn đều bị xử lý nghiêm.

Chính quyền khuyến cáo người dân không gửi xe tại các điểm tự phát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hình ảnh văn minh của Thủ đô trong dịp Đại lễ.

Tin hot thị trường ngày 28/8: Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức về 0%

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phương án giảm thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%, theo dự thảo Nghị định về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. Cơ quan soạn thảo cho rằng động thái này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời khuyến khích chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn nguyên liệu khan hiếm, giá trong nước cao hơn thế giới tới 20 triệu đồng/lượng.

Hiện mức thuế 0% nằm trong khung cho phép (0–10%) và phù hợp nguyên tắc ban hành biểu thuế. Bộ Tài chính ước tính ngân sách sẽ giảm thu khoảng 79 tỷ đồng (3,3 triệu USD) nếu điều chỉnh chính sách.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh, giá vàng thế giới tăng 38–39% trong quý I, còn tại Việt Nam, chỉ số giá vàng bình quân nửa đầu năm tăng 37,4%. Năm 2024, nhu cầu tiêu dùng vàng của Việt Nam đạt 55,3 tấn, giảm nhẹ so với 2023, trong đó nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm tới 13% – mức sụt lớn nhất ASEAN.

Tin hot thị trường ngày 28/8: Mỹ nâng thuế nhập khẩu hàng Ấn Độ lên 50%

Từ 0h01 ngày 27/8 (giờ Mỹ), Washington chính thức tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ lên 50%, gấp đôi mức trước đó. Động thái được thực hiện theo sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump ký ngày 6/8, với lý do New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga.

Biện pháp này khiến Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia chịu mức thuế cao nhất thế giới từ Mỹ, đồng thời làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai đối tác lớn. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã phản đối, cho rằng nước này bị đối xử không công bằng khi nhiều quốc gia khác cũng mua dầu Nga nhưng không bị áp thuế. New Delhi cũng phát tín hiệu sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương tự.

Năm 2023, Mỹ nhập khẩu 87 tỷ USD hàng hóa từ Ấn Độ, chủ yếu là dược phẩm, thiết bị viễn thông, dệt may và smartphone, trong khi xuất khẩu sang đây 42 tỷ USD, tập trung ở dầu khí, hóa chất và linh kiện hàng không. Nếu Ấn Độ áp thuế trả đũa, các ngành xuất khẩu chủ lực của Mỹ có thể chịu tổn thất đáng kể.

Quyết định mới được dự báo sẽ làm leo thang căng thẳng thương mại và đẩy giá nhiều mặt hàng tăng cao.