Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng SJC có kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 28/8 ở trong nước đang giao dịch ở mốc 128 triệu đồng/lượng ở chiều bán - ghi nhận mức kỷ lục mới. '

Giá vàng miếng SJC cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mức giá ngày hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,8-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,4-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng nối dài đà tăng, thêm trung bình 200.000 – 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC được giao dịch trong khoảng 119,9 - 122,4 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 119,9 - 122,6 triệu đồng/lượng; còn DOJI đưa ra mức 119,6 - 122,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/8 trên thế giới

Giá vàng hôm nay 28/8 trên thế giới được giao dịch ở mức 3.397 USD/ounce, tăng thêm 22 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 3.375 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng nhích thêm 3 USD, lên mức 3.436 USD/ounce.

Thị trường vàng hiện phản ánh rõ tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những bất ổn cả về chính trị lẫn kinh tế. Việc Tổng thống Trump liên tục chỉ trích chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và mới đây còn sa thải một thống đốc Fed đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của cơ quan này, từ đó thúc đẩy nhu cầu tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như vàng.

Bên cạnh yếu tố liên quan đến Fed, tâm điểm thị trường hôm nay còn hướng về báo cáo lợi nhuận quý II/2025 của Nvidia – doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn cầu. Với vai trò dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư, kết quả kinh doanh của Nvidia được dự báo sẽ gây ra biến động đáng kể, không chỉ trên thị trường chứng khoán mà còn có khả năng lan sang các thị trường tài chính và hàng hóa, trong đó có vàng.

Trong ngày 29/8, giới đầu tư tiếp tục chờ đợi báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân của Mỹ. Đáng chú ý là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Fed – được dự đoán tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chỉ số PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 2,9%. Những dữ liệu này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách lãi suất của Fed, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng giá vàng toàn cầu.

Phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed- Powell tại hội nghị Jackson Hole cho thấy khả năng Fed sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025, mỗi lần 0,25%. Ngoài ra, quyết định sa thải Thống đốc Lisa Cook của ông Trump làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô vào vàng.

Về dài hạn, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục giảm giá, đây là yếu tố tích cực hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nếu chính sách tiền tệ nới lỏng giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ, đồng USD có thể lấy lại đà tăng, gây khó khăn cho đà tăng của vàng.