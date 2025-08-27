Giá vàng hôm nay 27/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 27/8 được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 27/8: 1 ngân hàng "chơi lớn" nâng giá vàng miếng lên mức 130 triệu đồng/lượng

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 126,1 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 127,7 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 126,1 – 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 119,3– 122,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 119,6 – 122,1 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 27/8 trên thế giới: Tăng nhẹ nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ

Theo ghi nhận từ Kitco, lúc 5h00 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.374 USD/ounce, tăng 4,36 USD/ounce so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.530 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 107,95 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Trong phiên, giá vàng có lúc vọt lên mức cao nhất lịch sử tại 3.386,27 USD/ounce, trước khi hạ nhiệt nhẹ. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 cũng tăng 0,1% lên 3.420,40 USD/ounce.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ bất ổn chính trị tại Mỹ và châu Âu cho tới căng thẳng thương mại toàn cầu. Vàng một lần nữa khẳng định vai trò “hầm trú ẩn” khi nhà đầu tư tìm nơi bảo toàn tài sản.

Nguyên nhân giá vàng tăng

Một trong những nguyên nhân chính khiến vàng bật tăng đến từ động thái bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook với cáo buộc liên quan đến các khoản vay thế chấp. Đây là hành động chưa từng có tiền lệ, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới phân tích nhận định, sự kiện này đã khiến lòng tin vào Fed lung lay, từ đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Bởi lẽ, chính sách tiền tệ của Fed vốn là yếu tố then chốt tác động tới diễn biến giá vàng toàn cầu.

Không chỉ vậy, diễn biến thương mại Mỹ - Trung cũng là điểm nóng. Bắc Kinh thông báo sẽ cử Thứ trưởng Thương mại Lý Thành Cương sang Washington để thảo luận thêm về thỏa thuận thương mại. Động thái này được coi là bước đệm cho khả năng diễn ra một cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, làm gia tăng biến động thị trường.

Tại châu Âu, tình hình chính trị Pháp tiếp tục căng thẳng. Thủ tướng François Bayrou kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm, đặt chính phủ vào nguy cơ sụp đổ ngay trong tháng tới. Bất ổn tại Paris được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến đồng Euro và thị trường khu vực, gián tiếp hỗ trợ vàng.

Ở một diễn biến khác, chính quyền Mỹ tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ từ ngày 27/8, nhằm gây áp lực buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán về chiến sự Ukraine. Những căng thẳng địa chính trị này tạo ra làn sóng lo ngại, khiến vàng hưởng lợi.

Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây cũng góp phần nâng đỡ kim loại quý. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 7 giảm 2,8%, thấp hơn dự báo giảm 4%. Kết quả này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn chậm lại, củng cố kỳ vọng Fed có thể sớm hạ lãi suất – yếu tố truyền thống có lợi cho vàng.

Thị trường kim loại khác

Song song với vàng, các kim loại quý khác có diễn biến trái chiều:

Bạc giảm 0,2% xuống 38,49 USD/ounce.

Bạch kim tăng 0,2% lên 1.345,05 USD/ounce.

Palladium tăng 0,6%, cũng đạt 1.345,05 USD/ounce, phục hồi sau giai đoạn suy giảm.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ “sốt vàng”

Theo Bloomberg, nguyên nhân của đà tăng gần đây phần lớn đến từ việc nhà đầu tư không tìm thấy kênh sinh lời hấp dẫn hơn. Vàng trở thành lựa chọn ưu tiên, kéo theo hiện tượng mua đuổi.

Một số chuyên gia cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của một cơn sốt đầu cơ, hay còn gọi là “sự hưng phấn phi lý” (irrational exuberance). Nếu diễn biến này kéo dài, thị trường có thể hình thành bong bóng giá vàng.

Bối cảnh kinh tế Trung Quốc cũng là yếu tố cần lưu ý. Quốc gia này đang đối mặt với nguy cơ giảm phát, trong khi nhu cầu tiêu dùng nội địa chưa phục hồi mạnh mẽ. Điều này có thể khiến đà tăng của vàng thiếu bền vững.

Dự báo giá vàng: Liệu có vượt 3.500 USD/ounce?

Mặc dù có những lo ngại, phần lớn giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng vàng trong trung và dài hạn.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch độc lập, cho rằng phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole đã phát tín hiệu rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất ngay tháng 9. Nếu kịch bản này xảy ra, vàng có thể bứt phá. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mức 3.400 USD/ounce là ngưỡng cản quan trọng.

Ông Ole Hansen, chuyên gia từ Ngân hàng Saxo, dự báo vàng sắp bước vào giai đoạn tích cực. Ông kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong những tháng cuối năm, qua đó đẩy giá vàng có thể chạm lại mức kỷ lục trên 3.500 USD/ounce như hồi tháng 4.

Ngân hàng Société Générale (Pháp) thậm chí còn lạc quan hơn, cho rằng sự suy yếu của đồng USD và bất ổn chính trị toàn cầu mới là yếu tố quyết định. Họ giữ nguyên quan điểm giá vàng có thể vượt mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2025. Ngân hàng này khẳng định sẽ tiếp tục nắm giữ vàng cho đến khi đạt được mốc đó.

Vàng – “tấm lá chắn” trước bất ổn toàn cầu

Dù căng thẳng địa chính trị có phần hạ nhiệt so với đầu năm, giới phân tích nhận định mức độ bất ổn toàn cầu hiện vẫn cao gấp ba lần so với trung bình lịch sử. Đặc biệt, việc phương Tây đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã trở thành tiền lệ khiến nhiều quốc gia đẩy mạnh mua vàng để dự trữ.

Thêm vào đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vẫn duy trì ổn định, chứng tỏ niềm tin của nhà đầu tư vào vàng chưa hề suy giảm.



Giá vàng hôm nay 27/8 tăng nhẹ lên 3.374 USD/ounce, tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tại Việt Nam, giá vàng miếng đã vượt ngưỡng 127 triệu đồng/lượng, thậm chí một số ngân hàng niêm yết tới 130 triệu đồng/lượng – mức chưa từng có.

Triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực, nhất là khi Fed có khả năng hạ lãi suất và căng thẳng chính trị thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng trước nguy cơ hình thành bong bóng giá.

Trong thời gian tới, vàng nhiều khả năng vẫn giữ vai trò “tấm lá chắn an toàn” số một, song việc giá có thể bứt phá lên 3.500 hay thậm chí 4.000 USD/ounce sẽ phụ thuộc vào quyết sách tiền tệ của Fed và diễn biến địa chính trị toàn cầu.