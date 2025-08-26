Giá vàng hôm nay 26/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 26/8 được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng SJC thẳng tiến lập kỷ lục mới 127,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 25/8 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,1-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng cả hai chiều, giao dịch quanh 119,1 - 121,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Vàng nhẫn thương hiệu SJC niêm yết ở ngưỡng 119,1 – 121,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn hiện ở mức 119,1 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được giao dịch ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 119,2 – 122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo các chuyên gia trong nước, việc giá vàng SJC tăng mạnh bất chấp giá thế giới hạ nhiệt chủ yếu xuất phát từ chênh lệch cung cầu và yếu tố tâm lý. Nhà đầu tư trong nước vẫn xem vàng là kênh trú ẩn an toàn trước bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn rủi ro.

Giá vàng hôm nay 26/8 trên thị trường thế giới đi ngang

Theo Kitco, lúc 4h00 sáng 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.369,64 USD/ounce, giảm 1,94 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.480 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 107,64 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trước đó, vào đầu giờ sáng ngày 25/8, giá vàng từng biến động khá mạnh, thậm chí giảm tới 9 USD, xuống còn 3.361 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng toàn cầu vẫn trong tình trạng nhạy cảm, dễ bị tác động bởi biến số vĩ mô.

Trong phiên giao dịch chiều 25/8, giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ từ mức đỉnh hai tuần gần đây, khi đồng USD bật tăng. Chỉ số USD Index nhích thêm 0,1% so với rổ tiền tệ chủ chốt, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Giá vàng giao ngay giảm 0,06% sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8.

Hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 lùi 0,2%, xuống 3.412,50 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng, việc đồng USD mạnh lên trong ngắn hạn đã khiến vàng khó duy trì đà tăng, bất chấp kỳ vọng về xu hướng đi lên trong trung và dài hạn.

Phản ứng của thị trường trước phát biểu từ Chủ tịch Fed

Theo ông Jeffrey Christian, Giám đốc điều hành CPM Group, thị trường đã phản ứng khá tích cực sau bài phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ông Powell được cho là đã phát đi tín hiệu về khả năng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ ôn hòa hơn, từ đó hỗ trợ thị trường vàng.

Ông Christian nhận định, dù giá vàng vẫn dao động trong biên độ hẹp, song đây có thể là tiền đề cho một xu hướng tăng dài hạn, dự kiến khởi phát từ tháng 9/2025.

Chuyên gia Matt Simpson của City Index cũng cho rằng vàng đang được hỗ trợ vững chắc quanh mức 3.350 USD/ounce. Ông đánh giá những gợi ý từ Fed đã giúp vàng hình thành một mức đáy quan trọng trong phiên cuối tuần qua.



Khảo sát dự báo giá vàng từ Kitco

Kết quả khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy tâm lý tích cực lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường vàng:

Trong số 13 chuyên gia phân tích được hỏi, không ai dự báo giá giảm.

Có 8 người (62%) cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng.

5 người (38%) giữ quan điểm trung lập.

Cuộc thăm dò trực tuyến với giới đầu tư cá nhân cũng cho kết quả tương tự:

59% kỳ vọng giá tăng.

18% cho rằng giá giảm.

23% dự báo giá đi ngang.

Điều này phản ánh sự đồng thuận khá cao về triển vọng tích cực của vàng trong ngắn hạn.

Những yếu tố hỗ trợ giá vàng

Các chuyên gia chỉ ra nhiều yếu tố đang tạo môi trường thuận lợi cho vàng:

Chính sách tiền tệ của Fed: Tín hiệu “ôn hòa” từ Chủ tịch Powell khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ hạn chế thắt chặt chính sách quá mức.

Biến động chính trị toàn cầu: Các bất ổn địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn.

Đồng USD suy yếu: Dù vừa tăng nhẹ, nhưng về dài hạn USD có thể chịu áp lực nếu Fed giảm nhịp độ thắt chặt.

Thị trường chứng khoán: Diễn biến khả quan của chứng khoán Mỹ song hành với nhu cầu phòng thủ bằng vàng.

Ông Nitesh Shah từ WisdomTree dự báo, việc vàng tạm thời ở dưới ngưỡng 3.500 USD/ounce chỉ mang tính ngắn hạn. Trong kịch bản lạc quan nhất, vàng hoàn toàn có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce ngay trong quý I/2026.

Thách thức đối với đà tăng của vàng

Tuy nhiên, một số yếu tố có thể giới hạn đà tăng của vàng trong giai đoạn sắp tới:

Lạm phát PCE: Nếu dữ liệu PCE lõi (chỉ số giá tiêu dùng cá nhân) vẫn duy trì ở mức cao, Fed có thể cân nhắc duy trì chính sách tiền tệ thận trọng hơn.

Thị trường lao động: Việc việc làm tại Mỹ vẫn giữ ở trạng thái khỏe mạnh có thể làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng phòng ngừa rủi ro.

Hoạt động chốt lời: Sau khi vàng tăng mạnh trong thời gian qua, một bộ phận nhà đầu tư có thể bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, tạo áp lực điều chỉnh.



Giá vàng hôm nay 26/8 cho thấy sự phân hóa rõ rệt: thế giới giảm nhẹ dưới áp lực USD, trong khi vàng trong nước – đặc biệt SJC – vẫn tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn tích cực khi phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư đều tin tưởng vào xu hướng tăng. Tuy vậy, những dữ liệu kinh tế sắp công bố tại Mỹ sẽ là yếu tố quyết định hướng đi của kim loại quý trong thời gian tới.