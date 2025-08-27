Tin hot thị trường ngày 27/8: Xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng
P.V (tổng hợp)
27/08/2025 7:09 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 27/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng; Xử phạt cơ sở hơn 350 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm giả; Đề xuất siết chặt quy định xóa nợ và ấn định thuế…
Tin hot thị trường ngày 27/8: Chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng
Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với điểm nhấn là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu. Theo đó, hoạt động sản xuất vàng miếng được chuyển sang cơ chế cấp phép, trở thành ngành kinh doanh có điều kiện, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý.
Nghị định mở rộng phạm vi điều chỉnh, định nghĩa lại khái niệm vàng miếng và quy định chỉ ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện mới được phép sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng. Điều kiện cấp phép yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng với doanh nghiệp và 50.000 tỷ đồng với ngân hàng thương mại, đồng thời phải tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng, giám sát và lưu trữ dữ liệu.
Một điểm mới quan trọng khác là từ nay, giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày trở lên bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng, nhằm minh bạch hóa dòng tiền, tăng cường kiểm soát, chống rửa tiền và trốn thuế.
Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm đối với các doanh nghiệp, ngân hàng trong việc công bố tiêu chuẩn vàng miếng, niêm yết giá mua – bán công khai, bảo hành sản phẩm, sử dụng hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu giao dịch với NHNN.
Quy định mới được kỳ vọng sẽ vừa tạo sự minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường vàng, vừa đảm bảo Nhà nước vẫn kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng.
Tin hot thị trường ngày 27/8: Xử phạt cơ sở hơn 350 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm giả
Ngày 24/8/2025, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Vũ Thắng, chủ một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm. Trước đó, ngày 9/7/2024, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) số 13 phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra và phát hiện cơ sở bày bán 91.000 sản phẩm mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn chứng từ, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.
Sau quá trình điều tra, hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra và đến nay đã hoàn tất xử lý. Tổng mức phạt đối với ông Thắng là 352,5 triệu đồng, bao gồm tiền phạt và khoản thu lợi bất hợp pháp buộc nộp ngân sách. Ngoài ra, cơ sở bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu phương tiện, máy móc sản xuất vi phạm (máy bắn date, máy dập date, máy cắt tem nhãn) và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả theo quy định.
Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, nhấn mạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tin hot thị trường ngày 27/8: Đề xuất siết chặt quy định xóa nợ và ấn định thuế
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với nhiều điểm mới liên quan xóa nợ và ấn định thuế. Theo đó, sẽ không xóa nợ các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và tiền phạt, nhằm thống nhất với Luật Đất đai và tránh phát sinh tranh chấp.
Đối tượng được xóa nợ cũng được thu hẹp, chỉ áp dụng với trường hợp bất khả kháng: doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản không còn tài sản; cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự và không có tài sản; hoặc nợ do thiên tai, dịch bệnh diện rộng làm mất khả năng phục hồi sản xuất. Người được xóa nợ trên 10 năm nhưng sau quay lại kinh doanh sẽ phải hoàn trả khoản nợ đã xóa.
Dự thảo cũng bổ sung quy định về ấn định thuế, cho phép cơ quan thuế áp dụng khi phát hiện chứng từ không phản ánh đúng giao dịch, cố tình làm giảm nghĩa vụ, trốn thuế hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, kể cả khi hàng hóa có thật.
Bộ Tài chính khẳng định, các điều chỉnh này nhằm tăng minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và phù hợp thông lệ quốc tế.
