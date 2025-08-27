Giá bạc hôm nay 27/8 ở trong nước: Xu hướng giảm bao trùm

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc 99,9 được giao dịch ở mức 1.225.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.259.000 đồng/lượng (bán ra). Với loại bạc 99,99, giá dao động quanh 1.233.000 – 1.267.000 đồng/lượng. Nếu quy đổi theo kg, bạc 99,9 hiện đạt khoảng 32,67 – 33,57 triệu đồng/kg, trong khi bạc 99,99 ghi nhận mức 32,87 – 33,78 triệu đồng/kg.



Giá bạc hôm nay 27/8: Thị trường trong nước và thế giới đồng loạt giảm nhẹ

Tại TP.HCM, thị trường bạc cũng phản ánh diễn biến giảm tương tự. Cụ thể, bạc 99,9 đang được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.264.000 đồng/lượng (bán ra). Đối với bạc 99,99, mức giá phổ biến ghi nhận quanh 1.234.000 – 1.272.000 đồng/lượng.



Điểm đáng chú ý là Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện vẫn giữ nguyên bảng giá niêm yết, không điều chỉnh theo thị trường chung. Giá bạc miếng và bạc thỏi loại 999 tại Phú Quý được duy trì ở mức 1.487.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.533.000 đồng/lượng (bán ra), tương ứng khoảng 39,65 – 40,88 triệu đồng/kg.



Như vậy, có thể thấy thị trường bạc trong nước ngày 27/8 chủ yếu đi theo chiều hướng giảm nhẹ, ngoại trừ một số đơn vị kinh doanh lớn vẫn giữ ổn định giá niêm yết nhằm cân đối cung cầu.

Giá bạc hôm nay 27/8 trên thế giới: Giảm nhẹ nhưng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện ở mức 38,69 USD/ounce, giảm 0,16 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 26/8.



Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương 1.018.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.023.000 đồng/ounce (bán ra), tương ứng với mức 32,73 – 32,90 triệu đồng/kg.



Sự điều chỉnh này phần lớn xuất phát từ việc đồng USD tăng giá, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn của bạc vẫn duy trì tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro.

Nhận định của chuyên gia

Theo chuyên gia phân tích Christopher Lewis, vùng giá 37,50 USD/ounce đóng vai trò là mốc hỗ trợ quan trọng. Nếu giá bạc giảm về ngưỡng này, lực cầu có thể xuất hiện mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình phục hồi ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, mốc 39 USD/ounce được coi là rào cản gần nhất, trong khi 40 USD/ounce là ngưỡng kháng cự chiến lược. Lewis nhận định: “Nếu vượt qua 40 USD/ounce, bạc có thể bứt phá mạnh mẽ. Với các nhà đầu tư dài hạn, hiện chưa có lý do rõ ràng để rút lui khỏi thị trường".



Triển vọng giá bạc trong ngắn và dài hạn

Mặc dù giá bạc hôm nay 27/8 đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm, song triển vọng vẫn khá tích cực nhờ các yếu tố sau:

Nhu cầu công nghiệp gia tăng: Bạc là kim loại có ứng dụng rộng rãi trong ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất tấm pin mặt trời và linh kiện điện tử. Xu hướng chuyển đổi xanh trên toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bạc ngày càng lớn.

Tài sản trú ẩn an toàn: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, bạc cùng với vàng tiếp tục được nhà đầu tư lựa chọn như một kênh bảo toàn vốn.

Xu hướng kỹ thuật: Các mốc giá quan trọng 37,50 USD/ounce (hỗ trợ) và 40 USD/ounce (kháng cự) sẽ là thước đo quyết định diễn biến trong những phiên tới. Nếu vượt qua 40 USD, thị trường có thể chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ.



Với những biến động hiện tại, các chuyên gia khuyến nghị:

Nhà đầu tư ngắn hạn cần theo dõi sát vùng hỗ trợ 37,50 USD/ounce. Nếu giá bạc lùi về ngưỡng này và bật tăng trở lại, có thể xem xét cơ hội mua vào.

Nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể nắm giữ vị thế, bởi xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn vẫn còn nguyên giá trị nhờ nhu cầu công nghiệp và vai trò trú ẩn.

Nhà đầu tư trong nước nên chú ý sự chênh lệch giữa giá bạc nội địa và thế giới, đồng thời cân nhắc lựa chọn các thương hiệu uy tín để đảm bảo thanh khoản.



Giá bạc hôm nay 27/8 đồng loạt giảm nhẹ tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội và TP.HCM, giá bạc 99,9 dao động quanh 1,225 – 1,264 triệu đồng/lượng, trong khi bạc 99,99 ghi nhận từ 1,233 – 1,272 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, bạc hiện ở mức 38,69 USD/ounce, giảm 0,16 USD so với phiên trước đó.

Mặc dù áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì cao đang khiến giá bạc chững lại, song về dài hạn, kim loại quý này vẫn được đánh giá có triển vọng tăng trưởng tích cực. Với các yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp, xu hướng chuyển đổi xanh và vai trò trú ẩn an toàn, bạc vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư trong thời gian tới.