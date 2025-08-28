Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng rằng triển vọng dài hạn của kim loại quý này còn tích cực nhờ vai trò kép của bạc trên thị trường toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 28/8: Bạc tiếp tục giảm, áp lực từ kỳ vọng chính sách lãi suất của FED

Giá bạc hôm nay 28/8 tại thị trường trong nước

Trong phiên giao dịch ngày 28/8, giá bạc trong nước tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều doanh nghiệp và khu vực kinh doanh.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở mức 1,470 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,515 triệu đồng/lượng (bán ra).

Với quy đổi sang đơn vị kilogram, bạc thỏi Phú Quý được giao dịch quanh ngưỡng 39,20 – 40,40 triệu đồng/kg.

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc có sự chênh lệch giữa bạc 99,9 và 99,99:

Bạc 99,9: 1,217 triệu đồng/lượng (mua vào) – 1,251 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạc 99,99: 1,225 – 1,259 triệu đồng/lượng.

Nếu quy đổi sang kilogram, bạc 99,9 dao động 32,46 – 33,36 triệu đồng/kg, còn bạc 99,99 đạt 32,67 – 33,57 triệu đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng diễn biến giảm cùng xu hướng thị trường:

Bạc 99,9: 1,219 triệu đồng/lượng (mua vào) – 1,257 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạc 99,99: 1,227 – 1,265 triệu đồng/lượng.

Tính theo kilogram, bạc 99,9 đạt 32,51 – 33,51 triệu đồng/kg, còn bạc 99,99 dao động 32,71 – 33,72 triệu đồng/kg.

Diễn biến cho thấy thị trường bạc trong nước đang chịu áp lực điều chỉnh tương tự xu hướng thế giới, khi tâm lý nhà đầu tư bị chi phối mạnh bởi các yếu tố chính sách tiền tệ.

Giá bạc hôm nay 28/8 trên thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ngày 28/8 được ghi nhận ở mức 38,54 USD/ounce, giảm 0,15 USD/ounce so với phiên sáng 27/8.

Khi quy đổi ra đồng Việt Nam, giá bạc thế giới tương ứng:

Giá mua vào: 1,008 triệu đồng/ounce.

Giá bán ra: 1,013 triệu đồng/ounce.

Tính theo kilogram, bạc thế giới đang giao dịch khoảng 32,41 – 32,58 triệu đồng/kg.

Như vậy, giá bạc quốc tế hiện đang duy trì trong biên độ hẹp nhưng chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt khi giới đầu tư toàn cầu chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ FED về khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Áp lực từ chính sách lãi suất của FED

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis, thị trường bạc hiện đang bị chi phối bởi tâm lý thận trọng trước quyết định chính sách tiền tệ của FED. Nhà đầu tư phần lớn lựa chọn đứng ngoài quan sát hoặc bán chốt lời, dẫn đến áp lực giảm giá ngắn hạn.

Ông Lewis cho rằng vùng giá 37,50 USD/ounce đóng vai trò là mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Nếu giá bạc giảm sâu về vùng này, lực mua có thể gia tăng trở lại, giúp thị trường hồi phục.

Một yếu tố đặc biệt cần lưu ý là bạc vốn mang tính chất kép: vừa là tài sản trú ẩn an toàn giống vàng, vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp (đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện tử và công nghệ cao). Do đó, các biến động kinh tế toàn cầu đều có thể tác động trực tiếp đến giá bạc.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường hiện nay khá mỏng, cộng thêm các biến số về chính sách tiền tệ, giá bạc có thể còn biến động mạnh. Tuy vậy, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nếu các ngân hàng trung ương chuyển hướng sang chính sách nới lỏng.

Dự báo xu hướng giá bạc trong thời gian tới

Các chuyên gia nhận định rằng trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng 38 – 39 USD/ounce do thị trường chờ đợi quyết định chính thức từ FED. Bất kỳ dấu hiệu nào về việc cắt giảm lãi suất đều có thể trở thành động lực giúp bạc phục hồi.

Ngược lại, nếu FED duy trì chính sách thắt chặt hoặc đưa ra những phát biểu cứng rắn, áp lực bán tháo có thể đẩy giá bạc về gần mức hỗ trợ 37,50 USD/ounce.

Trong trung và dài hạn, vai trò của bạc trong các ngành công nghiệp mới nổi (như sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử cao cấp) được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy giá kim loại này tăng trưởng.



Trong bối cảnh thị trường bạc đang biến động mạnh và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách tiền tệ, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên:

Theo dõi sát động thái của FED, đặc biệt là các cuộc họp và phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương Mỹ.

Hạn chế giao dịch với khối lượng lớn trong giai đoạn hiện nay, do nguy cơ rung lắc thị trường có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Cân nhắc đầu tư dài hạn, bởi triển vọng của bạc trong vai trò nguyên liệu công nghiệp và tài sản trú ẩn vẫn được đánh giá khả quan.



Giá bạc hôm nay 28/8 trong nước và thế giới đều tiếp tục xu hướng giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các tín hiệu chính sách từ FED. Tuy nhiên, với những yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu trong tương lai, bạc vẫn được coi là kênh đầu tư tiềm năng dài hạn.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể còn biến động, nhưng về dài hạn, các chuyên gia nhận định bạc sẽ giữ vững vai trò kép của mình và mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.