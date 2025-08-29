Giá bạc hôm nay 29/8 tại thị trường trong nước

Giá bạc hôm nay 29/8 ghi nhận sự đảo chiều tăng trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó. Cụ thể:

Giá bạc hôm nay 29/8: Đảo chiều tăng trở lại, nhà đầu tư kỳ vọng tín hiệu từ FED

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc sáng nay được niêm yết ở mức 1.491.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.537.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. So với ngày trước, mức giá này cho thấy xu hướng tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh.

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc cũng đồng loạt tăng ở cả chiều mua và bán. Cụ thể, giá hiện được niêm yết ở mức 1.239.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.273.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc đi cùng xu hướng tăng, hiện đang ở mức 1.241.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.278.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế quy đổi, giá bạc hôm nay tăng ở cả chiều mua và bán, hiện ở mức 1.025.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.031.000 đồng/ounce (bán ra).

Sự đồng pha giữa thị trường trong nước và thế giới cho thấy kim loại quý này đang lấy lại sức hút sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 29/9 trên thế giới tăng trở lại

Trên sàn giao dịch quốc tế, giá bạc đang được niêm yết quanh ngưỡng 38,54 USD/ounce. Đây là mức giá cho thấy sự phục hồi nhẹ sau khi thị trường đối mặt với áp lực bán mạnh trong phiên trước đó.

Chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis nhận định, bạc đang trong giai đoạn biến động nhạy cảm. Thị trường vẫn chờ đợi những thông tin quan trọng từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đặc biệt là khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Ông Lewis cho rằng, nếu giá bạc giảm sâu, vùng 37,50 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đây là mốc kỹ thuật được giới đầu tư quan sát chặt chẽ, bởi bất kỳ sự xuyên thủng nào cũng có thể kéo theo một đợt bán tháo mới.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh:

“Dù thị trường khá nhiễu loạn, nhiều khả năng lực mua sẽ quay lại nhờ kỳ vọng chính sách nới lỏng từ các Ngân hàng Trung ương.”

Điều này đồng nghĩa, giá bạc vẫn còn dư địa tăng trong trung hạn, đặc biệt khi yếu tố vĩ mô toàn cầu đang dịch chuyển theo hướng hỗ trợ các tài sản trú ẩn.

Vì sao bạc nhạy cảm với biến động kinh tế?

Khác với vàng – vốn được coi là tài sản trú ẩn điển hình, bạc mang tính “lai” vì vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp. Điều này khiến giá bạc phụ thuộc không chỉ vào yếu tố tiền tệ, mà còn vào tình hình sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện nay:

Kinh tế thế giới có dấu hiệu chậm lại, nhu cầu công nghiệp đối với bạc bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, lo ngại suy thoái và kỳ vọng chính sách nới lỏng từ FED và các Ngân hàng Trung ương khác lại thúc đẩy dòng vốn tìm đến bạc như một tài sản phòng ngừa rủi ro.

Chính vì vậy, bạc thường biến động mạnh hơn vàng. Khi thị trường kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng, bạc có thể tăng giá nhanh hơn vàng, nhưng khi triển vọng kinh tế yếu, nhu cầu công nghiệp suy giảm sẽ tạo áp lực bán.

Thanh khoản mỏng, biến động lớn

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của thị trường bạc là thanh khoản mỏng hơn vàng, dẫn đến biên độ dao động giá thường rất lớn. Chuyên gia Christopher Lewis cảnh báo, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trong việc mở vị thế: “Hiện giao dịch bạc vẫn xoay quanh vùng hẹp, thanh khoản mỏng. Dù triển vọng dài hạn tích cực, nhưng thị trường có thể rung lắc mạnh bất kỳ lúc nào".

Lời khuyên này phản ánh thực tế: trong những giai đoạn thị trường “nhiễu loạn thông tin”, bạc thường ghi nhận những cú biến động bất ngờ, có thể tạo cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ.



Lời khuyên cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên cân nhắc:

Theo dõi sát động thái của FED và các Ngân hàng Trung ương lớn.

Đa dạng hóa danh mục để tránh rủi ro tập trung vào bạc.

Chỉ nên giải ngân từng phần, tránh mua bán với khối lượng lớn khi thị trường đang biến động.

Với những nhà đầu tư dài hạn, bạc vẫn là lựa chọn tiềm năng, nhất là khi các chính sách tài chính – tiền tệ toàn cầu dần dịch chuyển theo hướng hỗ trợ tài sản quý.



Giá bạc hôm nay 29/8 cho thấy sự đảo chiều tăng trở lại, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư vào khả năng nới lỏng chính sách từ FED. Dù thị trường còn tiềm ẩn nhiều biến động, triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ vị thế kép: vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, bạc tiếp tục được xem là kênh đầu tư quan trọng, nhưng đòi hỏi sự tỉnh táo và chiến lược linh hoạt từ phía nhà đầu tư.