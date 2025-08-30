Giá bạc hôm nay 30/8 trong nước: Tăng đồng loạt

Theo ghi nhận, giá bạc trong nước sáng nay điều chỉnh tăng ở nhiều thương hiệu và khu vực giao dịch:

Giá bạc hôm nay 30/8: Đà tăng vững chắc, tiệm cận ngưỡng 40 USD/ounce

Tại Hà Nội: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1.495.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.541.000 đồng/lượng (bán ra). Đây là mức tăng đáng chú ý so với các phiên trước. Bên cạnh đó, nhiều địa điểm giao dịch khác cũng ghi nhận mức giá 1.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.274.000 đồng/lượng (bán ra), cho thấy xu hướng tăng giá đồng loạt.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Giá bạc sáng nay tiếp tục tăng, hiện niêm yết ở mức 1.242.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.279.000 đồng/lượng (bán ra).

Diễn biến này phản ánh nhu cầu mua kim loại quý trong nước có dấu hiệu sôi động hơn, đặc biệt khi giá bạc thế giới đang ở trong giai đoạn tăng tốc.

Giá bạc hôm nay 30/8 trên thế giới: Tiến gần mốc 40 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ghi nhận ở ngưỡng 38,94 USD/ounce, tăng thêm 0,16 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá, bạc hiện có giá khoảng 1.027.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.032.000 đồng/ounce (bán ra).

Đây là mức tăng bền vững, giúp giá bạc duy trì đà phục hồi sau thời gian dài dao động quanh mốc 37 – 38 USD/ounce. Các chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường đang hướng sự chú ý vào khả năng bạc vượt ngưỡng 40 USD/ounce, điều có thể kích hoạt một làn sóng mua mới từ giới đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia: Cơ hội và thách thức

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cấp cao, việc giá bạc vượt qua mốc 39 USD/ounce là tín hiệu tích cực, chứng tỏ xu hướng tăng giá đang trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng thị trường có thể chứng kiến một số nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi bứt phá lên các mốc cao hơn.

“Hiện tại, bạc có vùng hỗ trợ quan trọng tại 39 USD/ounce và sâu hơn ở 37,5 USD/ounce. Nếu vượt được ngưỡng 40 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo có thể nằm ở vùng 42,5 – 43 USD/ounce,” ông Lewis nhấn mạnh.

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng lưu ý, bạc thường có đặc điểm dao động ngang trong thời gian dài trước khi bùng nổ. Do đó, giai đoạn hiện nay có thể là bước chuẩn bị cho một chu kỳ biến động mạnh.

Triển vọng thị trường bạc

Giá bạc đang được hưởng lợi từ nhiều yếu tố hỗ trợ, bao gồm:

Nhu cầu đầu tư phòng hộ: Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến kim loại quý như bạc để bảo toàn giá trị tài sản.

Ứng dụng công nghiệp tăng cao: Bạc có vai trò quan trọng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử và y tế, khiến nhu cầu dài hạn tiếp tục ổn định.

Tác động từ thị trường vàng: Giá vàng leo thang trong thời gian qua cũng tạo hiệu ứng lan tỏa, kéo theo giá bạc tăng.



Trong bối cảnh giá bạc đang trên đà đi lên, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ ngưỡng 40 USD/ounce. Đây là mốc then chốt quyết định xu hướng trung và dài hạn. Việc mua vào lúc này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu giá điều chỉnh, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội nếu bạc xác lập xu thế tăng bền vững.

Giá bạc hôm nay 30/8 đang cho thấy một giai đoạn tăng trưởng mạnh, phản ánh sức hút lớn của kim loại quý này trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Với đà tăng hiện tại, bạc hoàn toàn có khả năng bứt phá lên những mốc cao hơn trong thời gian tới, trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn cho cả ngắn hạn và dài hạn.