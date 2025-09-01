Giá vàng hôm nay 1/9 ở thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 1/9, giá vàng miếng trong nước vẫn neo ở mức đỉnh của đỉnh 130,6 triệu đồng/lượng. Với mức giá này so với đầu tuần trước, gía vàng miếng tăng thêm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng hôm nay 1/9: Neo ở mức đỉnh của đỉnh, khó xảy ra một đợt giảm sâu

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tương tự giá vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay 1/9 cơ bản ổn định so với sáng qua.

Cụ thể: SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ hiện đang giao dịch ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 122,3 - 125,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Cảnh báo rủi ro: Vàng giả, vàng nhái tràn lan

Sức nóng của thị trường vàng trong nước khiến nhu cầu mua bán tăng cao, kéo theo nhiều rủi ro tiềm ẩn. Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng vàng giả, vàng nhái đang xuất hiện ngày một nhiều.

Một số miếng vàng SJC giả mạo đã bị công ty SJC đánh dấu lỗ hoặc từ chối mua lại, gây thiệt hại không nhỏ cho người sở hữu. Đặc biệt, việc mua vàng qua các hội nhóm trên mạng xã hội hay các kênh trực tuyến không chính thống tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, khó được pháp luật bảo vệ nếu xảy ra tranh chấp.

Các chuyên gia khuyến nghị, người dân nên lựa chọn mua vàng tại những cửa hàng, doanh nghiệp uy tín, tránh ham rẻ hoặc chạy theo tâm lý đám đông.

Giá vàng hôm nay 1/9 trên thế giới: Duy trì đỉnh cao sau chuỗi tăng mạnh

Theo số liệu từ Kitco, lúc 4h00 sáng ngày 1/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ổn định ở mức 3.449,37 USD/ounce. So với phiên trước, giá không thay đổi, nhưng nếu so với cùng kỳ tuần trước, vàng đã tăng tới 81,66 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.502 VND/USD, giá vàng thế giới hiện đạt khoảng 110,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Đây là vùng giá rất cao trong nhiều tháng qua, phản ánh xu hướng đi lên bền vững của kim loại quý.

Giới phân tích cho rằng, diễn biến này phần lớn xuất phát từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 9 tới. Yếu tố này tạo lực đẩy mạnh mẽ cho vàng, giúp kim loại quý duy trì vị thế là kênh trú ẩn an toàn giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.



Diễn biến tháng 8: Vàng bứt phá mạnh mẽ

Tháng 8/2025, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng ấn tượng, lên tới 86,84 USD/ounce, tương đương tăng 2,42% so với tháng 7. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất. Ngoài ra, yếu tố kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng. Chuyên gia Jesse Colombo nhận định, suốt từ tháng 4 đến nay, giá vàng duy trì mô hình tích lũy dạng tam giác – giống như chiếc lò xo bị nén lại. Đợt bứt phá vừa qua chính là thời điểm “bung lò xo”, giải phóng toàn bộ áp lực tích tụ trong nhiều tháng.

Ông Colombo dự báo, giá vàng kỳ hạn trên sàn Comex có thể vượt mốc 3.500 USD/ounce. Một khi chinh phục thành công ngưỡng kháng cự này, vàng hoàn toàn có khả năng tiến tới 4.000 USD/ounce trong vài tháng tới.

Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế

Chuyên gia Alex Kuptsikevich (FxPro) cho rằng, tuần tới giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng 3.400 – 3.430 USD/ounce, trước khi bứt phá lên các ngưỡng cao hơn.

Lực đẩy chính của giá vàng hiện đến từ:

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm giảm, phản ánh triển vọng kinh tế kém lạc quan.

Lạm phát dai dẳng kết hợp với tăng trưởng chậm, tạo môi trường lý tưởng để vàng phát triển.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 9, với tới 87% nhà đầu tư tin tưởng vào kịch bản này.

Bất ổn chính trị tại Mỹ, trong đó căng thẳng giữa Tổng thống Trump và bà Lisa Cook có thể thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch được dự báo sẽ tăng mạnh sau kỳ nghỉ Lễ Lao động tại Mỹ. Nhiều quỹ ETF lớn tại phương Tây cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường mua vàng trong mùa thu này.

Các mốc kỹ thuật quan trọng

Hiện giá vàng đã vượt mốc tâm lý 3.400 USD/ounce. Mục tiêu tiếp theo được giới phân tích đặt ra là:

3.439 USD/ounce: Mức cao nhất của tháng 7.

3.451 USD/ounce: Đỉnh của tháng 6.

Nếu vượt qua những ngưỡng này, vàng nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tăng mới, mở ra một chu kỳ giá lên kéo dài.

Sự kiện cần theo dõi tuần tới

Tuần đầu tháng 9 hứa hẹn nhiều biến động lớn khi thị trường tài chính Mỹ công bố loạt số liệu quan trọng:

Thứ Ba (2/9): Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) ngành sản xuất.

Thứ Tư (3/9): Số liệu việc làm mới (JOLTS).

Thứ Năm (4/9): Báo cáo việc làm tư nhân ADP, số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, PMI ngành dịch vụ.

Thứ Sáu (5/9): Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) – sự kiện được coi là tâm điểm.

Các số liệu này sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed, từ đó chi phối xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Vàng giữ vững vị thế kênh trú ẩn an toàn

Tính đến sáng 1/9, giá vàng thế giới và trong nước đều duy trì ở vùng cao kỷ lục. Trong khi thị trường quốc tế chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách tiền tệ của Fed và triển vọng kinh tế toàn cầu, thì thị trường trong nước ghi nhận sự sôi động chưa từng có, với giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục lập đỉnh mới.

Tuy nhiên, đi kèm cơ hội luôn là rủi ro. Nhà đầu tư và người dân được khuyến cáo nên thận trọng, đặc biệt trước tình trạng vàng giả, vàng nhái tràn lan. Chỉ nên giao dịch tại các cơ sở uy tín để tránh thiệt hại không đáng có.

Trong bối cảnh hiện nay, giới chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan: xu hướng chính của giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Mốc 3.500 USD/ounce trên thị trường quốc tế đang được coi là ngưỡng quan trọng, quyết định khả năng bứt phá lên vùng 4.000 USD/ounce trong thời gian tới.