Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC phá đỉnh lịch sử leo lên mốc 130,6 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 31/8, giá vàng miếng trong nước tăng vượt mốc 130 triệu đồng/lượng, lập đỉnh chưa từng có trong lịch sử giá vàng.

Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8 hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.



Tương tự vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng tăng rất cao, phá đỉnh lịch sử với mức giá 125,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá này tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 122,5 – 125,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 31/8 trên thế giới: Tăng mạnh lên mức cao nhất 4 tháng, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Theo ghi nhận từ Kitco, lúc 4h00 sáng ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 3.449,37 USD/ounce, tăng thêm 39,13 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.502 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 110,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Đây là mức tăng ấn tượng, đưa giá vàng thế giới lên đỉnh cao nhất trong vòng 4 tháng, đồng thời củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất vào tháng 9 tới.

Giá vàng thế giới: Tăng kỷ lục trong tuần

Diễn biến tuần qua của giá vàng cho thấy một xu hướng bứt phá rõ rệt:

Đầu tuần, giá vàng mở cửa ở mức 3.367,79 USD/ounce. Phiên giao dịch thứ Hai diễn ra khá yên ả, với biên độ dao động chỉ khoảng 10 USD. Tuy nhiên, vào lúc 19h30 cùng ngày, giá rơi xuống mức thấp 3.353 USD/ounce. Điều bất ngờ là chỉ hơn một tiếng sau đó, vàng bật tăng mạnh lên 3.383 USD/ounce, tạo mốc hỗ trợ vững chắc quanh 3.370 USD.

Ngày thứ Ba, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng, đóng cửa ở ngưỡng 3.394 USD/ounce, nhưng sang đêm lại quay đầu thử thách vùng hỗ trợ 3.375 USD/ounce.

Ngày thứ Tư, vào lúc 19h30, giá vàng thiết lập đỉnh mới trong tuần, gần chạm mốc 3.400 USD/ounce.

Ngày thứ Năm, thị trường chứng kiến một cú bứt phá mạnh, giá leo lên hơn 3.422 USD/ounce ngay trước khi chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Ngày thứ Sáu, vàng mở cửa ở 3.408,87 USD/ounce (8h sáng) rồi bùng nổ, tăng vọt lên 3.450 USD/ounce vào lúc 12h45 trưa. Trước khi thị trường đóng cửa kỳ nghỉ dài, vàng chạm đỉnh cao nhất tuần tại 3.453,97 USD/ounce.

Nhìn lại, đà tăng mạnh mẽ này cho thấy thị trường vàng đang phản ứng trực tiếp với kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng, nhất là khi các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây không mấy khả quan.

Nguyên nhân chính: Fed có thể hạ lãi suất

Giới phân tích cho rằng yếu tố quyết định khiến vàng tăng mạnh chính là kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9.

Bà Michele Schneider, Chiến lược gia tại MarketGauge, khẳng định tín hiệu mua vàng đã xuất hiện từ tuần trước sau phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định báo cáo lạm phát gần nhất chưa đủ để ngăn Fed hạ lãi suất. Dù còn chờ thêm số liệu PPI và CPI công bố vào ngày 10-11/9, nhưng nếu các chỉ số này không bùng nổ, Fed gần như chắc chắn sẽ giảm 0,25% lãi suất.

Việc hạ lãi suất đồng nghĩa chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng thấp đi, qua đó thúc đẩy dòng tiền đổ vào kim loại quý.

Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia tin rằng vàng sẽ tiếp tục có triển vọng tăng giá:

Ông Phillip Streible (Blue Line Futures) dự đoán giá vàng có khả năng vượt mốc 3.500 USD/ounce, cả ở thị trường giao ngay lẫn hợp đồng tương lai. Ông cho rằng lạm phát đình trệ đang khiến nhà đầu tư lo ngại, do đó vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Theo khảo sát mới nhất về triển vọng giá vàng:

Trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia, 12 người (86%) nhận định giá sẽ tăng.

0% dự báo giá giảm.

14% còn lại dự đoán vàng sẽ đi ngang.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến thu về 179 phiếu:

121 người (68%) tin rằng giá vàng sẽ tăng.

30 người (17%) cho rằng giá sẽ giảm.

28 người (16%) dự đoán giá sẽ đi ngang.

Chuyên gia Darin Newsom (Barchart.com) nhận định ngắn gọn: “Tăng”, đồng thời nhấn mạnh vàng đang ở vị thế thiết lập một mức đóng cửa cao kỷ lục mới.

Tuy nhiên, ông Adrian Day (Adrian Day Asset Management) lại thận trọng hơn. Ông cho rằng vàng vẫn dao động trong biên độ hình thành từ tháng 4, và vì giá hiện ở gần đỉnh biên độ, khả năng điều chỉnh giảm nhẹ trong ngắn hạn là có thể xảy ra. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh đà giảm này không đáng kể và xu hướng chính vẫn là tăng nếu Fed thực sự cắt giảm lãi suất.



Triển vọng giá vàng trong thời gian tới

Tổng hợp các phân tích và tín hiệu thị trường, có thể rút ra một số điểm chính về triển vọng giá vàng:

Xu hướng chủ đạo: Tăng

Các dữ liệu kinh tế yếu kém tại Mỹ và khả năng Fed cắt giảm lãi suất là động lực chính.

Dự báo giá vàng có thể sớm kiểm định và vượt mốc 3.500 USD/ounce.

Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn

Mốc 3.400 USD/ounce là ngưỡng tâm lý quan trọng. Hoạt động chốt lời có thể khiến giá vàng dao động trong biên độ hẹp trước khi bứt phá tiếp.

Yếu tố hỗ trợ bổ sung

Bất ổn chính trị, xung đột thương mại hay sự biến động của đồng USD đều có thể tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản an toàn.

Khi dòng tiền quay lại sau kỳ nghỉ hè, thị trường vàng có khả năng chứng kiến những đợt sóng tăng mới.



Giá vàng hôm nay 31/8 đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, đóng cửa tuần với màn trình diễn ngoạn mục. Những tín hiệu từ Fed cùng bối cảnh kinh tế và chính trị phức tạp đang tạo lực đẩy lớn cho vàng trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Với mức giá hiện tại và các dự báo tích cực, vàng tiếp tục khẳng định vai trò “vua trú ẩn” trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát động thái của Fed trong tháng 9, bởi bất kỳ quyết định cắt giảm lãi suất nào cũng có thể trở thành chất xúc tác đưa vàng lên những đỉnh cao mới.