Giá vàng hôm nay 30/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 30/8, cụ thể giá vàng miếng trong nước tăng liên tiếp phá kỷ lục sát mốc 130 triệu.

Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng nhẫn tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,4 - 128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 28/8 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 120,6 - 123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá này tăng 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 121,2 - 124,2 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại nhà vàng này ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 121 - 123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 30/8 trên thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 3.436,41 USD/ounce đối với giao dịch giao ngay. So với phiên trước, giá vàng đã tăng thêm 24,37 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.502 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 109,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,5 triệu đồng/lượng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có động thái cắt giảm lãi suất từ một đến hai lần trong năm nay. Đây được đánh giá là yếu tố hỗ trợ tích cực cho nhóm hàng hóa, đặc biệt là vàng và bạc.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch cho thấy, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 hiện được giới giao dịch đặt cược ở mức 89%, tăng so với con số 85% trước khi các số liệu lạm phát mới được công bố. Do vàng vốn là tài sản không mang lại lãi suất, nên trong bối cảnh lãi suất thấp, kim loại quý này thường trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital, nhận định giới đầu tư ngày càng chú ý nhiều hơn đến vàng bởi những lo ngại liên quan đến tình hình của các quỹ tín thác lớn cũng như vấn đề về tính độc lập của Fed. Thị trường hiện đang chờ đợi một tín hiệu đủ mạnh để giá vàng có thể bứt phá qua vùng kháng cự quan trọng quanh ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Trong khi đó, Bank of America (BofA) tiếp tục duy trì dự báo rằng giá vàng có khả năng chạm mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ xu hướng suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao. BofA cũng cảnh báo rằng những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Fed cùng các cơ quan thống kê có thể tiếp tục gây áp lực khiến đồng bạc xanh mất giá, qua đó càng củng cố triển vọng tăng trưởng cho giá vàng.