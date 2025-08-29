Giá vàng hôm nay 29/8 ở trong nước

Tính đến 7h00 sáng nay (29/8/2025), giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, liên tiếp thiết lập những kỷ lục mới.

Giá vàng hôm nay 29/8: Tăng cao chưa từng có, vàng SJC tiến sát 130 triệu đồng/lượng

Cụ thể, tại hệ thống Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với ngày hôm qua, giá vàng tại đây tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng công bố mức giá tương tự, ở ngưỡng 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên chốt ngày 28/8, giá vàng SJC tại đây cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.



Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cùng kỳ hôm qua, mức giá này đã tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 126 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn cũng đồng loạt ghi nhận xu hướng đi lên rõ rệt, với mức giá bán ra cao nhất đạt 123,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại hệ thống SJC, giá vàng nhẫn hiện được niêm yết ở mức 120,1 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ đang giao dịch tại ngưỡng 120,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng) và 123,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng).

Tại Tập đoàn DOJI, vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức 120,3 triệu đồng/lượng mua vào và 123,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 120,3 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả chiều mua và bán.

Riêng tại hệ thống Phú Quý, giá vàng nhẫn hiện được giao dịch ở ngưỡng 120 - 123 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước đó.

Giá vàng hôm nay 29/8 trên thị trường thế giới: Bật tăng mạnh nhờ USD suy yếu

Theo dữ liệu từ Kitco, vào lúc 7h00 sáng ngày 29/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận ở mức 3.411,33 USD/ounce, tăng mạnh 31,91 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.531 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 108,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí).

Đà tăng này đã đưa kim loại quý lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua, đồng thời tiến sát mốc tâm lý quan trọng 3.400 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 0,94%, từng có lúc chạm mốc 3.408,62 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 23/7. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng cộng thêm 0,5%, đạt 3.466,30 USD/ounce.

Song song với đó, chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt – giảm 0,3%, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Nguyên nhân vàng tăng: USD yếu, bất động sản Mỹ sụt giảm

Giới phân tích cho rằng động lực tăng giá vàng chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD, trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng chờ đợi báo cáo lạm phát từ Mỹ. Báo cáo này được coi là căn cứ quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Ngoài ra, các dữ liệu mới từ Mỹ tiếp tục cho thấy nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Hiệp hội môi giới bất động sản Mỹ (NAR) công bố chỉ số hợp đồng mua nhà đang chờ xử lý trong tháng 7 giảm 0,4%, nối tiếp mức giảm 0,8% của tháng 6. Thị trường nhà ở suy yếu càng củng cố vai trò của vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Tâm điểm: Báo cáo PCE sắp công bố

Thị trường hiện tập trung sự chú ý vào báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, dự kiến công bố vào cuối tuần.

Theo khảo sát của Reuters, các chuyên gia dự đoán chỉ số này sẽ tăng 2,6% trong tháng 7, tương đương mức tăng của tháng 6. Nếu số liệu thực tế cao hơn dự báo, đồng USD có thể phục hồi, kéo lợi suất trái phiếu đi lên và tạo áp lực giảm lên vàng. Ngược lại, nếu PCE thấp hơn kỳ vọng, giới đầu tư sẽ tin rằng Fed có thêm dư địa nới lỏng chính sách, đồng USD suy yếu và vàng được hỗ trợ tăng giá.

Ông Ricardo Evangelista, chuyên gia cấp cao tại ActivTrades, nhận định: “Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, vàng có cơ hội tiến lên mức cao mới. Nhưng nếu lạm phát cao, lợi suất trái phiếu sẽ gia tăng, gây áp lực chốt lời.”

FedWatch: Khả năng cao Fed cắt giảm lãi suất

Theo công cụ FedWatch, thị trường hiện đặt cược với xác suất trên 87% rằng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 tới. Đây là yếu tố quan trọng bởi vàng vốn là tài sản không sinh lãi, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, những phát ngôn và động thái mới nhất từ chính trường Mỹ cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, đồng thời đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về quyền kiểm soát Fed. Giới quan sát lo ngại điều này có thể làm suy giảm tính độc lập và uy tín của ngân hàng trung ương Mỹ, càng thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng.

Kim loại quý khác đồng loạt tăng

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng hưởng lợi từ bối cảnh USD suy yếu:

Bạc tăng 1,2% lên 39,08 USD/ounce.

Bạch kim nhích 0,2% lên 1.349,22 USD/ounce.

Palladium tăng 1,1% lên 1.103,82 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy tâm lý lạc quan lan rộng trên toàn bộ thị trường kim loại quý.

Dự báo giá vàng: Schroders lạc quan, nhưng cảnh báo bong bóng

Theo báo cáo của Tập đoàn quản lý tài sản Schroders (Anh), đà tăng giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong thời gian tới, nhờ áp lực lạm phát kéo dài và sự suy giảm niềm tin vào đồng USD.

Các chuyên gia Schroders nhận định vàng vẫn là công cụ hiệu quả để phân tán rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu biến động khó lường, ngân sách nhiều quốc gia thiếu ổn định và trái phiếu chính phủ Mỹ dần mất sức hấp dẫn.

Tuy nhiên, Schroders cũng cảnh báo rằng thị trường chứng khoán toàn cầu đang bị định giá quá cao, chưa phản ánh đầy đủ các rủi ro về tăng trưởng và lạm phát. Nếu xảy ra biến động bất ngờ, dòng tiền có thể rút mạnh khỏi chứng khoán để chảy sang vàng, khiến giá vàng biến động khó lường.

Ông Jim Luke, quản lý quỹ kim loại tại Schroders, cho rằng việc vàng duy trì quanh ngưỡng 3.300 USD/ounce trong quý vừa qua đã là “một thành tích đáng kể”, bất chấp sức ép từ dữ liệu việc làm yếu và chính sách nhập cư chặt chẽ tại Mỹ.

Theo ông Luke, nhu cầu vàng tại châu Á đang dẫn đầu thế giới, nhưng sắp tới Bắc Mỹ và châu Âu có thể bắt kịp, tạo thêm động lực tăng giá.

Nhà đầu tư thận trọng: Vàng đã phản ánh hết tin xấu?

Một câu hỏi được đặt ra là liệu vàng đã phản ánh hết các yếu tố bất lợi hay chưa, khi kim loại quý này đã tăng gần 30% từ đầu năm đến nay. Nhu cầu đầu tư vàng trong nửa đầu 2025 đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2020. Dù vậy, giới phân tích vẫn tin rằng dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm còn lớn, nhất là nếu Fed chính thức bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân của Mỹ. Theo dự báo, chỉ số PCE toàn phần tăng 2,6%, trong khi PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 2,9% so với cùng kỳ. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng để Fed quyết định lãi suất, qua đó định hình xu hướng vàng.

Ngoài yếu tố tiền tệ, báo cáo lợi nhuận quý II của tập đoàn công nghệ Nvidia – công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới – cũng được giới đầu tư chú ý. Kết quả kinh doanh của Nvidia có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường tài chính và gián tiếp ảnh hưởng tới giá vàng.



Giá vàng hôm nay 29/8 bật tăng lên 3.411,33 USD/ounce, tương đương 108,97 triệu đồng/lượng. Đà tăng mạnh này chủ yếu do đồng USD suy yếu, bất động sản Mỹ giảm tốc và giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Các chuyên gia cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng trưởng nhờ bất ổn chính trị, kinh tế và lạm phát kéo dài. Tuy nhiên, thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro nếu lạm phát Mỹ bất ngờ cao hơn dự báo hoặc chứng khoán toàn cầu điều chỉnh mạnh.

Trong bối cảnh dòng tiền tìm nơi trú ẩn, vàng nhiều khả năng vẫn giữ vững vị thế “tài sản an toàn số một” trong những tháng cuối năm.