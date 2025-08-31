Thuế quan của ông Trump khiến người thu nhập thấp ở Mỹ 'khóc ròng' vì giá cả leo thang

Ông Trump hứa hẹn giảm giá, thực tế lại khiến chi phí tăng

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2024, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ kiềm chế lạm phát. Ông tuyên bố: “Khi tôi thắng, tôi sẽ lập tức kéo giá xuống, ngay từ ngày đầu tiên". Nhưng khi bước vào nhiệm kỳ hai từ tháng 1/2025, dữ liệu kinh tế cho thấy chi phí thiết yếu của các hộ gia đình – đặc biệt là thực phẩm và điện – tiếp tục tăng.

Nguyên nhân chính được cho là các gói thuế quan quy mô lớn đánh vào hàng nhập khẩu cùng với đạo luật “One Big Beautiful Bill” (ban hành tháng 7/2025), một gói thuế và chi tiêu mới gây tranh cãi.

Việc chính quyền Trump loại bỏ quy định “de minimis” (cho phép người tiêu dùng mua tới 800 USD hàng hóa miễn thuế) cũng làm giá hàng giá rẻ trực tuyến tăng vọt, thậm chí dẫn đến khan hiếm ngắn hạn một số mặt hàng.

Giá thực phẩm leo thang, gây áp lực lớn cho người dân

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá thực phẩm sẽ tăng 3,4% vào cuối năm 2025, cao hơn mức trung bình 20 năm là 2,9%.

Các mặt hàng như trứng, thịt bò tăng mạnh do dịch cúm gia cầm và đàn bò Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ 1951.

53% người Mỹ coi chi phí thực phẩm là nguyên nhân gây căng thẳng tài chính, theo khảo sát tháng 8/2025 của AP-NORC. Con số này lên tới 64% với các hộ thu nhập dưới 30.000 USD/năm.

Thuế quan của Trump đánh vào hàng nông sản nhập từ Canada, Mexico và Trung Quốc (chiếm gần nửa tổng nhập khẩu nông sản Mỹ trị giá 196 tỷ USD năm 2023). Hệ quả: giá rau quả tươi có thể tăng 4%, còn thủy sản, cà phê, cacao, hạt các loại tăng tới 30–40%.

Một nghiên cứu ước tính mỗi gia đình bốn người sẽ phải chi thêm 185 USD/năm cho thực phẩm, trong khi các hộ nghèo chịu tác động nặng nề nhất.

Hóa đơn tiền điện tăng 34% kể từ 2020

Song song với thực phẩm, giá điện còn tăng nhanh hơn: Chi phí điện sinh hoạt đã tăng gần 10% chỉ trong 7 tháng từ khi Trump nhậm chức. So với năm 2020, hóa đơn điện của hộ gia đình đã tăng 34%. EIA (Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ) dự báo giá điện sẽ còn tăng 13% nữa từ 2022 đến 2025

Nguyên nhân: thuế nhập khẩu thép, nhôm và vật liệu khiến chi phí xây dựng, bảo trì nhà máy điện và đường dây tăng 20%, cuối cùng người dân phải gánh. Bên cạnh đó, Trump bãi bỏ nhiều ưu đãi năng lượng sạch, khiến điện gió, mặt trời bị thay thế bằng năng lượng hóa thạch đắt đỏ.

Một nghiên cứu của Energy Innovation (7/2025) dự báo: giá điện bán buôn tăng 25% vào 2030 và 74% vào 2035, khiến hộ gia đình Mỹ phải chi thêm 170 tỷ USD cho điện trong giai đoạn 2025–2034.

Chính sách “One Big Beautiful Bill” gây tranh cãi

Đạo luật này mở rộng cắt giảm thuế năm 2017, bao gồm miễn thuế cho tiền tip, làm thêm giờ và lương hưu. Tuy nhiên, các nhà kinh tế nhận định giới giàu và tập đoàn hưởng lợi nhiều nhất (tăng thu nhập sau thuế 2–3%), trong khi hộ thu nhập thấp chỉ tăng chưa đến 1%.

Tạp chí Forbes cảnh báo: chi phí xây dựng và bảo trì hạ tầng năng lượng sẽ đội lên, cuối cùng người tiêu dùng phải trả giá. Trong bối cảnh nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu dự kiến tăng gấp ba vào năm 2028, Mỹ có nguy cơ đối mặt với cắt điện luân phiên và giá điện còn cao hơn.

Người Mỹ ngày càng bức xúc

Thượng nghị sĩ Patty Murray (Washington) chỉ trích: “Nhờ Trump, người Mỹ đang phải chịu mức thuế cao nhất từ năm 1933. Một hộ gia đình trung bình sẽ mất 2.400 USD/năm vì thuế quan của ông ấy".

Trên mạng xã hội, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Stengel viết: “Thuế quan = thuế lên doanh nghiệp Mỹ & người tiêu dùng Mỹ = giá sinh hoạt cao hơn = lạm phát".

Thị trường chứng khoán cũng lao dốc cuối tháng 8/2025 khi số liệu cho thấy lạm phát lõi tăng lên 2,9%, làm dấy lên lo ngại rằng thuế quan của Trump đang bào mòn sức mua của người dân.