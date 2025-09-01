Cơn sốt matcha biến thứ bột xanh thành vàng

Tập đoàn trà khổng lồ Ito En dự kiến tăng giá 50%–100% cho các sản phẩm trà xanh và matcha từ tháng 9, do chi phí nguyên liệu và nhân công leo thang.

Matcha khan hàng toàn cầu

Sự bùng nổ nhu cầu đã khiến nguồn cung matcha trở nên khan hiếm, ngay cả tại Nhật Bản – nơi sản xuất loại matcha chất lượng cao nhất. Việc thu hoạch và chế biến matcha vốn rất tốn công, trong khi số lượng nông dân trồng trà ngày càng giảm, khiến tình trạng thiếu hụt thêm trầm trọng.

Nhiều cửa hàng ở Tokyo phải giới hạn lượng bán, vừa để kéo dài nguồn cung, vừa ngăn tình trạng đầu cơ và buôn lậu. Thậm chí, ngay cả một hộp nhỏ matcha giờ cũng trở nên khó tìm.

Giá tencha – loại lá trà dùng để sản xuất matcha – tại phiên đấu giá mùa xuân ở Kyoto đã tăng 170% so với năm ngoái, lên mức kỷ lục 8.235 yên/kg, theo Hiệp hội Trà Nhật Bản Toàn cầu.

Bùng nổ nhu cầu ở nước ngoài

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, năm ngoái nước này xuất khẩu 36,4 tỷ yên (247 triệu USD) trà xanh, gấp bốn lần so với một thập kỷ trước; 44% trong số đó sang Mỹ, chủ yếu dưới dạng bột matcha.

Cơn sốt matcha được thúc đẩy bởi TikTok, nơi giới trẻ tung hô nó như một “siêu thực phẩm” giàu chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, sự bùng nổ du lịch hậu COVID đã khiến giá tăng vọt.

Tại nhiều cửa hàng, từ matcha latte, matcha bia cho đến bánh ngọt phủ matcha đều cháy hàng. Một số nhà bán lẻ còn nhận đơn đặt mua lên tới cả tấn matcha từ khách quốc tế.

Cuộc đua nguồn cung

Ito En – nhà sản xuất trà đóng chai lớn nhất thế giới – vừa lập hẳn một bộ phận chuyên trách matcha để giải quyết cơn khát thị trường. Dù có hợp đồng ổn định với nông dân, công ty chỉ thu mua được khoảng 600 tấn tencha mỗi năm, so với 7.000 tấn trà xanh thường.

Để tăng sản lượng, chính phủ Nhật đang cân nhắc trợ cấp cho nông dân để khuyến khích họ chuyển thêm đất trồng sang tencha. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại cơn sốt matcha chỉ là nhất thời, khiến họ ngần ngại.

Trong khi đó, việc xay tencha thành bột cũng là một điểm nghẽn: phải mất tới 1 giờ để nghiền được 40 gram matcha, nếu tăng tốc sẽ làm giảm chất lượng.

“Cơn sốt Matcha thật đáng kinh ngạc”, Yasutaka Yokomichi, giám đốc bộ phận matcha mới của Ito En thốt lên.