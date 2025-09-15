Người Mỹ khốn đốn vì vay mua ô tô, tình trạng vỡ nợ, tịch thu tài sản tăng vọt

Nhiều người Mỹ yêu thích cảm giác lái một chiếc xe mới, nhưng cái giá phải trả đang đẩy ngân sách hộ gia đình đến bờ vực. Theo báo cáo mới của Liên đoàn Người tiêu dùng Mỹ (CFA) mang tên "Bị đẩy đến vỡ nợ: Rủi ro toàn nền kinh tế từ tình trạng tăng trễ hạn vay mua ô tô", hệ thống tài chính ô tô tại Mỹ đã “đến điểm gãy”. Báo cáo chỉ trích Quốc hội và các cơ quan giám sát liên bang “đứng ngoài cuộc,” dù rõ ràng người tiêu dùng cần được bảo vệ khỏi những đại lý gian lận.

Gánh nặng hóa đơn hàng tháng

Một nguyên nhân chính khiến người vay gặp khó là chi phí trả góp hàng tháng quá cao, do lãi suất tăng. Số liệu cho thấy khoản trả góp trung bình hiện là 745 USD/tháng, và khoảng 20% người mua phải gánh hóa đơn ít nhất 1.000 USD/tháng. Tình hình có thể tồi tệ hơn khi khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho xe điện sắp hết hiệu lực.

Không chỉ người vay dưới chuẩn mới bị ảnh hưởng. Người mua xe có điểm tín dụng trên trung bình nay cũng có nguy cơ trễ hạn gấp đôi so với trước đại dịch. Người trẻ đặc biệt dễ vỡ nợ, và tỷ lệ thu hồi xe trên toàn bộ các nhóm tuổi đã tăng 43% từ 2022 đến 2024, theo dữ liệu từ Cox.

Cảnh báo rộng hơn

CFA cảnh báo rằng vấn đề không chỉ là một vài chiếc xe bị thu hồi. Bởi người Mỹ thường ưu tiên trả góp xe hơn các chi phí sinh hoạt khác, tỷ lệ vỡ nợ tăng có thể là tín hiệu cho thấy những rạn nứt sâu rộng hơn trong toàn bộ nền kinh tế.

“Từ bây giờ, các nhà hoạch định chính sách cần xem xét kỹ thị trường cho vay mua ô tô, gọi tên những hành vi trục lợi đẩy giá lên cao, và buộc các cơ quan liên bang phải hành động thay vì tiếp tục ‘ngủ quên’ trong khi người dân đang khổ sở,” CFA nhấn mạnh.

Lựa chọn cá nhân, hệ quả xã hội

Tuy vậy, một câu hỏi khác được đặt ra: Liệu người tiêu dùng có thật sự cần các nhà lập pháp can thiệp, hay một phần giải pháp đơn giản là điều chỉnh lựa chọn cá nhân? Theo tác giả, cách thoát khỏi vòng xoáy này có thể chỉ là thành thật với khả năng tài chính của mình và mua một chiếc xe cũ, được chăm sóc tốt.

“Tôi đã từ bỏ thói quen mua xe mới cách đây 5 năm và chưa bao giờ hối hận. Nhưng tất nhiên, mỗi người đều có lựa chọn riêng”, tác giả chia sẻ.