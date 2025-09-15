Quảng Ninh điều chuyển vốn 3 dự án không khả thi sang 41 dự án khác giá trị hàng nghìn tỷ đồng
Thanh Tuyền
15/09/2025 10:21 AM (GMT+7)
Quảng Ninh cắt giảm hơn 4.675 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ 3 dự án không có khả năng giải ngân và phân bổ cho 41 dự án khác.
Tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào ngày 11/9 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.
Trong đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh.
Cụ thể, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn bằng cách cắt giảm hơn 4.675 tỷ đồng từ 3 dự án không có khả năng giải ngân. Các dự án này gồm: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2; dự án tuyến đường nối từ Quốc lộ 279, tỉnh Quảng Ninh đến đường tỉnh 291, tỉnh Bắc Giang; dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua xã Kỳ Thượng.
Số vốn hơn 4.675 tỷ đồng này sau đó được phân bổ lại cho 41 dự án khác. Trong đó có 10 dự án đã hoàn thành được bổ sung khoảng 32,8 tỷ đồng và 31 dự án khởi công mới với tổng vốn 4.643 tỷ đồng.
Một số dự án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 như: Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang; Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng – chống khủng bố (giai đoạn 2); Khu neo đậu tránh bão tàu cá Cái Rồng kết hợp cảng cá loại 1, đặc khu Vân Đồn; dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị trung tâm đảo Cô Tô lớn, đặc khu Cô Tô…
HĐND tỉnh Quảng Ninh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức triển khai, quản lý và điều hành kế hoạch; đồng thời rà soát, chuẩn hóa danh mục các dự án, đặc biệt là các dự án tiếp nhận từ cấp huyện; bảo đảm khả năng cân đối vốn, không vượt tổng mức trung hạn và kế hoạch năm 2025, cũng như không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 125/2025/NĐ-CP.
Việc điều chỉnh phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025 và báo cáo HĐND tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp gần nhất.
