Giá vàng hôm nay 15/9 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 15/9, giá vàng miếng trong nước giảm rất mạnh.

Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC vẫn chưa ngừng giảm

Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mưc giá giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua nhưng giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.



Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giữ mức ổn định so với hôm qua ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 15/9 trên thế giới: Vàng giữ vững ngưỡng cao, thị trường chờ quyết định từ Fed

Giá vàng hôm nay 15/9 trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 3.646 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 0,03% trong vòng 24 giờ qua, tương ứng với 1,2 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn neo cao, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường duy trì ở mức lớn.



Tính đến sáng nay, giá vàng giao ngay niêm yết ở mức 3.646 USD/ounce theo Kitco. So với phiên trước, vàng tăng thêm 1,2 USD/ounce, tương đương 0,03%.

Với mức giá này, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa tính thuế, phí), vàng thế giới hiện tương đương khoảng 116,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá vàng miếng trong nước, thị trường nội địa vẫn cao hơn gần 14,3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách chênh lệch này tiếp tục là vấn đề khiến giới đầu tư quan tâm, bởi nó phản ánh sự khác biệt đáng kể giữa diễn biến giá trong nước và quốc tế.

Diễn biến giá vàng trong tuần qua

Thị trường vàng thế giới vừa khép lại một tuần giao dịch mạnh mẽ. Mở đầu tuần, vàng giao ngay đứng ở mức 3.590,69 USD/ounce. Trong suốt tuần, xu hướng tăng giá bao trùm tất cả các khu vực, đặc biệt là tại Bắc Mỹ – nơi lực mua liên tục đẩy giá đi lên.

Đáng chú ý, trong nhiều phiên, giá vàng đã nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự quanh 3.650 USD/ounce. Đến giữa tuần, lực mua bùng nổ đã giúp giá vọt lên mức cao nhất tuần tại 3.674 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện khiến giá lùi về 3.643 USD/ounce khi đóng cửa phiên cuối tuần.

Nhìn chung, vàng đã trải qua một tuần biến động tích cực và tiếp tục khẳng định sức mạnh trên ngưỡng tâm lý 3.600 USD/ounce.

Yếu tố kinh tế thúc đẩy giá vàng

Theo Kitco News, vàng khép lại tuần qua ở mức cao kỷ lục mới nhờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan. Các báo cáo cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, trong khi lạm phát không gia tăng đột biến. Diễn biến này đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tiến trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia nhận định, vấn đề lớn nhất hiện nay là liệu vàng đã được định giá ở mức hợp lý chưa, khi giá duy trì ổn định trên mốc 3.600 USD/ounce. Đây được coi là vùng hỗ trợ mới, mở đường cho các đợt tăng tiếp theo nếu Fed thực sự đẩy mạnh hạ lãi suất.

Dự báo từ giới chuyên gia

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng triển vọng giá vàng vẫn tích cực. Theo ông, vàng đang phản ánh sự đồng thuận rộng rãi của thị trường về khả năng Fed giảm lãi suất trong các cuộc họp tới. Đặc biệt, ông Pavilonis mạnh dạn dự báo vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay, nếu đà tăng hiện tại tiếp tục được duy trì.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng mức độ tăng giá trong ngắn hạn có thể phụ thuộc vào quyết định cụ thể của Fed trong cuộc họp chính sách sắp tới.



Giới phân tích cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong tuần tới. Nếu kịch bản này xảy ra, thị trường đã phần nào phản ánh vào giá vàng hiện tại. Do đó, giá vàng có thể không tăng thêm quá mạnh, thậm chí xuất hiện nhịp điều chỉnh nếu Fed nhấn mạnh sự thận trọng trong việc đánh giá tác động của quyết định này đến lạm phát và thị trường lao động.

Trong kịch bản bất ngờ Fed cắt giảm 0,5%, giá vàng có thể bùng nổ, thậm chí vượt mốc 3.700 USD/ounce ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá rất thấp. Công cụ FedWatch của CME Group chỉ ra rằng hiện chỉ có khoảng 6,6% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ở mức 0,5%.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, cũng cho rằng nếu Fed giảm mạnh lãi suất, giá vàng có thể dễ dàng vượt 3.700 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cảnh báo giới đầu tư nên kiềm chế sự hưng phấn, bởi kịch bản chính vẫn là Fed giảm 0,25% và cập nhật biểu đồ chấm (dot-plot). Biểu đồ này sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng giá vàng trong giai đoạn tới.

Các dữ liệu kinh tế cần theo dõi tuần này

Ngoài chính sách tiền tệ của Fed, thị trường vàng trong tuần này cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ một loạt báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ và quốc tế, bao gồm:

Thứ Hai: Khảo sát sản xuất Empire State của Mỹ.

Thứ Ba: Công bố doanh số bán lẻ tại Mỹ.

Thứ Tư: Số lượng nhà khởi công và giấy phép xây dựng tại Mỹ; Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada; Quyết định chính sách của Fed.

Thứ Năm: Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh; Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ; Khảo sát sản xuất Philly Fed; Quyết định chính sách của Ngân hàng Nhật Bản.

Những dữ liệu này sẽ mang lại nhiều tín hiệu cho thấy sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, qua đó định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ và tác động trực tiếp đến giá vàng.

Triển vọng giá vàng hôm nay 15/9

Từ những phân tích trên, có thể thấy giá vàng hôm nay 15/9 tiếp tục duy trì sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự 3.650 – 3.674 USD/ounce vẫn là rào cản lớn trong ngắn hạn.

Nếu Fed chỉ giảm lãi suất 0,25%, giá vàng nhiều khả năng dao động quanh vùng 3.630 – 3.670 USD/ounce. Nhưng nếu bất ngờ hạ 0,5%, giá có thể bứt phá lên 3.700 USD/ounce hoặc cao hơn.

Với mức chênh lệch lớn so với thị trường trong nước, giới đầu tư vàng tại Việt Nam cần thận trọng trong các quyết định giao dịch, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm trước các thông tin chính sách toàn cầu.

Như vậy, giá vàng hôm nay 15/9 vẫn giữ vững trên ngưỡng quan trọng, phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng dài hạn. Tâm điểm của thị trường tuần này chính là quyết định từ Fed – yếu tố có thể mở ra cơ hội hoặc tạo ra biến động mạnh mẽ cho kim loại quy