Giá vàng hôm nay 14/9 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 14/9 tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 14/9: Vàng SJC giảm mạnh về mốc 131 triệu đồng/lượng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ niêm yết vàng miếng SJC ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được nhà vàng điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Bảo tín Minh Châu cũng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này cũng được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá được duy trì ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 14/9 trên thế giới

Giá vàng thế giới khép lại một tuần giao dịch đầy hứng khởi khi thị trường tập trung vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngay từ đầu tuần, kim loại quý đã cho thấy sức bật đáng kể.

Cụ thể, giá vàng giao ngay mở cửa phiên đầu tuần ở mức 3.590 USD/ounce. Chỉ sau ít giờ giao dịch, vàng nhanh chóng vượt ngưỡng tâm lý 3.600 USD/ounce, đạt 3.604 USD/ounce vào sáng thứ Hai. Khi thị trường Bắc Mỹ bắt đầu hoạt động, lực mua tiếp tục tăng mạnh, đẩy giá vàng lên 3.631 USD/ounce.

Đà tăng này không chỉ dừng lại tại Mỹ mà còn lan tỏa sang các thị trường khác. Trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba, vàng leo từ 3.637 USD lên 3.653 USD/ounce chỉ trong hơn hai giờ. Tiếp nối đà này, thị trường Bắc Mỹ đẩy giá vàng chạm sát mốc 3.675 USD/ounce, mức đỉnh cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bứt phá mạnh, vàng bước vào nhịp điều chỉnh. Giữa trưa, giá lùi về 3.635 USD/ounce, sau đó giảm tiếp xuống 3.621 USD/ounce vào buổi tối. Đây là sự điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh nhà đầu tư tạm chốt lời sau nhịp tăng nhanh.

Đến giữa tuần, các dữ liệu kinh tế tích cực củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Điều này giúp giá vàng quay lại vùng 3.650 USD/ounce. Song song, tâm lý thận trọng cũng nhiều lần kéo vàng về quanh 3.620 USD/ounce, phản ánh sự giằng co giữa lực mua đón đầu quyết định từ Fed và lực bán chốt lời ngắn hạn.

Khi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 vào thứ Năm, vàng bật tăng trở lại, ghi nhận 3.630 USD/ounce. Trong phiên cuối tuần, thị trường ghi nhận biên độ dao động hẹp hơn, chủ yếu trong khoảng 3.640 – 3.652 USD/ounce, thể hiện sự chờ đợi của giới đầu tư trước cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng sắp tới.

Tâm điểm: kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Trọng tâm của tuần giao dịch vừa qua chính là triển vọng Fed sẽ có động thái giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra tuần tới. Trong nhiều tháng qua, nền kinh tế Mỹ ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, lạm phát dần hạ nhiệt. Các dữ liệu kinh tế, bao gồm cả báo cáo CPI tháng 8, đều củng cố quan điểm rằng Fed không còn nhiều dư địa để duy trì mức lãi suất cao kỷ lục.

Theo giới phân tích, nếu Fed quyết định giảm lãi suất, dù chỉ 0,25 điểm phần trăm hay mạnh tay hơn ở mức 0,5 điểm phần trăm, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng. Một chu kỳ nới lỏng mới có thể bắt đầu, mở đường cho dòng vốn dịch chuyển từ USD sang các kênh trú ẩn an toàn như vàng.

Tác động của quyết định này không chỉ dừng ở thị trường kim loại quý mà còn lan sang chứng khoán, trái phiếu và tỷ giá ngoại hối. Đồng USD có thể suy yếu, qua đó càng tạo lực đẩy cho vàng duy trì đà tăng.

Quan điểm từ các chuyên gia

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, nhận định: “Bối cảnh toàn cầu hiện nay chưa có nhiều thay đổi, sự bất ổn vẫn bao trùm. Trong hoàn cảnh đó, nhu cầu trú ẩn gia tăng, và vàng chắc chắn hưởng lợi”. Ông nhấn mạnh, giá vàng sẽ còn tăng, đặc biệt nếu Fed phát tín hiệu rõ ràng về việc hạ lãi suất.

Ở góc độ khác, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng: “Nếu Fed thực sự cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới, vàng gần như chắc chắn sẽ tăng giá. Tuy nhiên, nếu kịch bản bất ngờ xảy ra khi FOMC giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng bán tháo mạnh do hoạt động chốt lời”.

Trong khi đó, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, lưu ý rằng chưa có tín hiệu nào cho thấy đợt tăng giá hiện tại đã chấm dứt. Ông đánh giá việc giá vàng vẫn duy trì sức mạnh bất chấp lạm phát chưa giảm hẳn là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư rằng Fed sẽ sớm chuyển hướng chính sách.

Vàng – kênh trú ẩn an toàn

Không chỉ bị chi phối bởi yếu tố lãi suất, vàng còn được hỗ trợ bởi bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự bất ổn tại nhiều khu vực, cùng lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại, càng khiến vàng trở thành lựa chọn an toàn trong danh mục đầu tư.

Trong ngắn hạn, khi thị trường gần như “đặt cược” vào khả năng Fed sớm hạ lãi suất, triển vọng giá vàng được đánh giá tích cực. Nếu kịch bản này xảy ra, kim loại quý có thể bứt phá khỏi vùng 3.650 USD/ounce, tiến tới những mốc cao mới.

Ngược lại, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, vàng có thể chịu áp lực bán ra, đưa giá quay về vùng hỗ trợ quanh 3.600 USD/ounce. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, nhiều chuyên gia tin rằng bất ổn kinh tế và địa chính trị vẫn sẽ giữ cho vàng duy trì được vị thế an toàn.

Triển vọng giá vàng trong thời gian tới

Với những diễn biến hiện tại, nhiều kịch bản cho giá vàng trong ngắn hạn đã được đưa ra:

Kịch bản tích cực: Fed giảm lãi suất, vàng vượt 3.650 USD/ounce, mở rộng đà tăng và hướng đến các mốc cao hơn.

Kịch bản trung tính: Fed phát tín hiệu “chờ đợi thêm dữ liệu” và chỉ giảm lãi suất ở mức nhỏ, vàng duy trì vùng dao động 3.640 – 3.652 USD/ounce, chưa có đột phá rõ rệt.

Kịch bản tiêu cực: Fed giữ nguyên lãi suất, vàng có thể bị bán tháo, lùi về 3.600 USD/ounce.

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt áp lực hạ nhiệt, thị trường lao động bộc lộ dấu hiệu suy yếu, và lạm phát chưa hoàn toàn về mức mục tiêu, khả năng Fed lựa chọn giải pháp giảm lãi suất đang được thị trường đánh giá cao hơn cả.

Điều này đồng nghĩa vàng có cơ hội duy trì sức hấp dẫn, ít nhất trong ngắn hạn, và vẫn là lựa chọn ưu tiên đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn.

Như vậy, giá vàng hôm nay 14/9 tiếp tục phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed. Trong khi ngắn hạn còn phụ thuộc vào quyết định lãi suất, dài hạn vàng vẫn giữ được sức hút nhờ vai trò kênh trú ẩn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.