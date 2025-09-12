Giá vàng hôm nay 12/9: Lao dốc không phanh, vàng SJC "bốc hơi" 3,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 12/9 trong nước

Giá vàng hôm nay 12/9: Giảm mạnh, vàng SJC "bốc hơi" 3,3 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tại thời điểm 7h30 sáng 12/9, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giảm giá vàng miếng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130,3 - 133,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130 - 133,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130 - 133,9 triệu đồng/lượng.

Hiện mỗi lượng vàng miếng giảm 3 triệu đồng ở chiều mua vào - 2 triệu đồng ở chiều bán ra và đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất 1 tuần qua. Tuy nhiên so với thế giới, vàng miếng SJC đang cao hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Cùng diễn biến với vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng bán ra so với hôm qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 130,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 130,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 12/9 trên thị trường thế giới: Nhích tăng, giao dịch quanh 3.648 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 11/9 trên thị trường quốc tế ghi nhận sự gia tăng nhẹ. Theo số liệu mới nhất, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 3.648 USD/ounce, tăng thêm gần 4 USD/ounce so với phiên sáng ngày hôm qua.

Nếu quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 116,8 triệu đồng/lượng. So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước, mức quy đổi này vẫn thấp hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đi lên của giá vàng phần lớn được thúc đẩy bởi những thông tin mới liên quan đến kinh tế Mỹ, đặc biệt là dữ liệu thị trường lao động.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát tín hiệu tiêu cực

Báo cáo vừa công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo. Cụ thể, trong tuần qua, số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm 27.000 đơn, nâng tổng số lên mức 263.000 đơn.

Đây là ngưỡng cao nhất kể từ ngày 23/10/2021, thời điểm số đơn trợ cấp thất nghiệp ghi nhận 268.000 đơn. Con số này phản ánh rõ sự mong manh của thị trường việc làm Mỹ, khi những nỗ lực tìm điểm tựa ổn định vẫn chưa mang lại kết quả khả quan.

Chính tín hiệu tiêu cực này đã góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng – tài sản trú ẩn an toàn – khi giá kim loại quý nhanh chóng bật tăng từ vùng thấp trong phiên giao dịch.

Áp lực lạm phát Mỹ vẫn hiện hữu

Không chỉ thị trường lao động, lạm phát cũng đang tạo thêm biến động cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo tháng 8/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 và vượt con số 2,7% của tháng 7.

Áp lực lạm phát đến từ nhiều nhóm hàng hóa, nổi bật là thực phẩm, ô tô cũ và ô tô mới. Điều này cho thấy chi phí sinh hoạt tại Mỹ vẫn chưa thể hạ nhiệt, và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể còn nhiều thách thức trong giai đoạn tới.

Dù vậy, lạm phát duy trì ở mức cao lại đang tạo lực đỡ cho giá vàng, khi các nhà đầu tư tìm đến kim loại quý để phòng ngừa rủi ro từ sự mất giá của đồng tiền.



Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ. Đây là bước đi được giới đầu tư dự báo từ trước, trong bối cảnh kinh tế khu vực Eurozone vẫn còn nhiều khó khăn.

Động thái này giúp giảm áp lực lên vàng, khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới dường như đều đang cân nhắc thận trọng thay vì đẩy mạnh thắt chặt tiền tệ như giai đoạn trước.



Không chỉ vàng, nhiều thị trường tài chính khác cũng ghi nhận biến động đáng chú ý.

Chỉ số USD hiện trong xu hướng suy yếu, góp phần hỗ trợ giá vàng tăng nhẹ.

Giá dầu thô kỳ hạn giảm, giao dịch quanh mức 62,50 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,015%, tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư cân nhắc khi so sánh với kênh đầu tư vàng.

Nhìn chung, sự kết hợp của đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu ở mức vừa phải đang tạo điều kiện để vàng củng cố đà tăng.

Dòng vốn lớn đổ vào vàng: ngân hàng trung ương và ETF dẫn dắt

Một yếu tố quan trọng củng cố triển vọng giá vàng chính là xu hướng mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Giới phân tích cho rằng đây là sự khẳng định rõ rệt về giá trị dài hạn của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Song song với đó, các quỹ ETF vàng cũng đang ghi nhận sự trở lại của dòng vốn. Riêng trong tháng 8, các quỹ ETF đã hút ròng 5 tỷ USD, nâng tổng giá trị vốn đầu tư vào vàng từ đầu năm lên mức cao nhất kể từ năm 2020.

Số liệu này cho thấy vàng không chỉ thu hút nhà đầu tư cá nhân mà còn hấp dẫn các tổ chức lớn, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Triển vọng giá vàng: Lạc quan nhưng vẫn tiềm ẩn biến số

Theo một số dự báo, giá vàng trong năm 2025 có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 5%, thậm chí có khả năng tiến sát mốc 3.800 USD/ounce vào cuối năm.

Những kỳ vọng này dựa trên giả định rằng các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Fed, sẽ sớm phải cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ, trong đó có khả năng cắt giảm lãi suất. Khi chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm đi, sức hấp dẫn của kim loại quý chắc chắn sẽ gia tăng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường vàng có thể còn nhiều biến số. Những yếu tố như tình hình địa chính trị, biến động năng lượng hay các cú sốc kinh tế toàn cầu bất ngờ đều có thể khiến giá vàng đảo chiều nhanh chóng.



Như vậy, giá vàng hôm nay 11/9 đang phản ánh sự giao thoa giữa lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu và niềm tin của giới đầu tư vào giá trị bền vững của vàng. Với bối cảnh dòng vốn lớn tiếp tục chảy vào kim loại quý, kịch bản giá vàng tiến về ngưỡng 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2025 hoàn toàn có cơ sở.

