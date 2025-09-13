Giá vàng hôm nay 13/9: Rơi tự do, xuống mức thấp nhất 1 tuần qua

Giá vàng hôm nay 13/9 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 13/9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 12/9.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh ở cả chiều mua và chiều bán.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ hiện đang giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 125,7 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay 13/9 trên thế giới

Giá vàng thế giới vào lúc 7h sáng ngày 13/9 (giờ Việt Nam) được ghi nhận ở mức 3.652,39 USD/ounce. So với phiên trước, giá vàng hôm nay đã tăng thêm 17,62 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.476 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Tính chung trong cả tuần, kim loại quý này đã ghi nhận mức tăng 1,7% và như vậy đánh dấu tuần đi lên thứ 4 liên tiếp.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định: “Dữ liệu việc làm yếu cùng lạm phát không đồng đều đã khiến thị trường nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) buộc phải cắt giảm lãi suất. Điều này tạo lực đẩy cho giá vàng, bởi lo ngại lạm phát kéo dài có thể quay trở lại.”

Các dữ liệu kinh tế công bố gần đây cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh, trong khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp kém hơn dự kiến. Đặc biệt, việc điều chỉnh giảm 911.000 việc làm trong vòng một năm qua được coi là tín hiệu rõ ràng cho thấy đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ đang chững lại.

Ở một diễn biến khác, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ trong tháng 8 ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất trong 7 tháng gần đây. Tuy nhiên, giới đầu tư hiện lại dành sự quan tâm lớn hơn đến sự suy yếu của thị trường lao động thay vì mối lo ngại về lạm phát kéo dài, khi đưa ra dự báo về chính sách lãi suất sắp tới của Fed.

Theo triển vọng thị trường, kịch bản Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 17/9 đang được đánh giá là chắc chắn, trong khi kỳ vọng về mức giảm sâu hơn, tới 50 điểm cơ bản, đã hạ nhiệt đáng kể.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép yêu cầu Fed giảm lãi suất. Ông thậm chí còn được cho là đang tìm cách can thiệp trực tiếp, bao gồm cả nỗ lực loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới 39%. Vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, khi nhà đầu tư tìm đến để phòng ngừa rủi ro lạm phát cũng như bất ổn kinh tế toàn cầu.

Ở một diễn biến khác, hôm thứ Sáu, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã công bố kế hoạch lấy ý kiến công chúng về việc đơn giản hóa các quy định liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu vàng, trong đó có việc tinh gọn quy trình cấp phép.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên mức 42,26 USD/ounce – cao nhất trong vòng 14 năm. Giá bạch kim cũng tăng 1,2% lên 1.395,05 USD/ounce, trong khi palađi nhích 1,3% lên 1.202,93 USD/ounce. Như vậy, cả ba kim loại quý này đều đang hướng tới một tuần khởi sắc.