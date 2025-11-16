Nhật Bản “khát người làm”: Thiệt hại 16 nghìn tỷ yen, nguy cơ phá sản lan rộng

Một tầng khách sạn Nikko ở quận Tochigi bị bỏ không vì thiếu nhân lực. Ảnh: Nikkei.

Theo kết quả phân tích chung do báo Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) thực hiện cùng Viện Nghiên cứu Nhật Bản công bố tuần qua, mức thiệt hại cơ hội hằng năm do thiếu lao động trong năm 2024 được ước tính là 16 nghìn tỷ yen. Con số này gấp 4 lần sau năm năm, tương đương 2,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Nhật Bản.

Cú đánh mạnh nhất rơi vào khu vực phi sản xuất. Riêng các ngành phi sản xuất như khách sạn và chăm sóc điều dưỡng đã chịu thiệt hại 13 nghìn tỷ yen.

Những ngành dịch vụ trực tiếp như lưu trú, ăn uống và chăm sóc khó chuẩn hóa và tự động hóa quy trình, dẫn đến giới hạn trong khả năng huy động nhân lực, và điều này sớm chuyển thành giới hạn về doanh thu.

Vì vậy, ngày càng nhiều trường hợp nhận được đặt chỗ nhưng không thể phục vụ hết, thời gian cung cấp dịch vụ và giờ mở cửa liên tục bị rút ngắn.

Khó khăn xuất hiện ở mọi điểm bán hàng. Makoto Ono, chủ tịch Kinugawa Park Hotels, cho biết: “Số nhân viên hiện chỉ khoảng 60 người, giảm 40% so với trước COVID-19, và tỷ lệ sử dụng phòng 50% đã là giới hạn về sức chịu đựng dù khách sạn có 130 phòng.” Trong 7 phòng tiệc chỉ có 2 phòng có thể vận hành.

Tháng Tám vừa qua, hợp tác xã tiêu dùng Coffdery đã phải dừng toàn bộ dịch vụ giao hàng trong 5 ngày. Trong đợt nắng nóng, gánh nặng nhân lực đã chạm ngưỡng, trong khi việc tìm nguồn lao động thay thế cũng khó khăn, khiến đơn vị này chấp nhận mức giảm 2% doanh thu hằng năm.

Tình trạng thiếu lao động cũng đang trở thành rủi ro sống còn đối với doanh nghiệp. Số vụ phá sản trực tiếp do thiếu lao động, nghỉ việc tăng và chi phí nhân công leo thang lên tới 309 vụ trong năm 2024, tăng 60% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê.

Dù có nhu cầu thị trường, nhiều doanh nghiệp vẫn phải “đóng cửa vì thiếu nhân lực”, tức phải ngừng kinh doanh vì không tìm được người làm.

Các gián đoạn trong đầu tư cơ sở vật chất cũng ngày càng tích tụ. Theo Ngân hàng Đầu tư Chính sách Nhật Bản, khoảng cách giữa kế hoạch đầu tư và mức triển khai thực tế của các tập đoàn lớn duy trì ở mức khoảng 10% kể từ năm 2019; riêng khoản đầu tư không thực hiện trong năm 2024 được ước tính là 1,9 nghìn tỷ yen.

Tập đoàn bất động sản TOC đã hoãn thi công “Dự án tái phát triển Tòa nhà TOC” tại Shinagawa, Tokyo (từ 13 tầng lên 30 tầng) sang sau năm 2036, muộn hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trong khi tình trạng thiếu nhân lực kéo dài đang gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế, các phản ứng chính sách cũng được đẩy nhanh. Chính phủ Nhật Bản vốn thúc đẩy nhu cầu thông qua chi tiêu tài khóa và nới lỏng tiền tệ, nhưng hiệu quả bị hạn chế trong bối cảnh nhu cầu cũng không thể được đáp ứng đầy đủ.

Ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã yêu cầu nới lỏng quy định về giờ làm việc như một nhiệm vụ “cải cách doanh nghiệp số 1”. Chính phủ dự định sửa quy định giới hạn giờ làm thêm hiện tại ở mức 720 giờ mỗi năm.

Mục tiêu là tăng nguồn cung lao động trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia nhận định chỉ kéo dài thời gian làm việc thì khó có thể giải quyết được vấn đề.

Trên thực tế, các ngành thâm dụng lao động lại càng ít đầu tư vào tài sản vô hình như phần mềm. Theo thống kê doanh nghiệp năm 2024, tài sản vô hình bình quân trên mỗi lao động của ngành nhà hàng và lưu trú là 20.000 yen, ngành y tế và phúc lợi là 50.000 yen, đều thấp rất xa so với mức trung bình 450.000 yen của toàn bộ các ngành.