Cú sốc thuế của ông Trump tác động mạnh đến kinh tế nước đồng minh thân thiết
V.N (Theo Reuters)
17/11/2025 10:43 AM (GMT+7)
Nền kinh tế Nhật Bản giảm gần 2% trong 3 tháng tính đến tháng Chín, khi xuất khẩu sụt giảm trước mức thuế của Mỹ khiến nền kinh tế lần đầu co lại sau 6 quý, theo số liệu chính phủ công bố hôm thứ Hai 17/11. Tuy nhiên sự phục hồi sẽ diễn ra trong quý cuối cùng của năm.
Sự đảo chiều này có thể khiến bất kỳ kế hoạch tăng lãi suất chính sách nào của ngân hàng trung ương trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, vì mức giảm không nghiêm trọng như dự báo nên nhiều nhà kinh tế cho rằng đây có thể chỉ là bước lùi tạm thời chứ không phải khởi đầu của một cuộc suy thoái.
“Sự co lại chủ yếu do các yếu tố nhất thời như đầu tư nhà ở” bị ảnh hưởng bởi thay đổi quy định, nhà kinh tế Kazutaka Maeda tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda cho biết.
“Xuất khẩu cũng phản ứng” - ông nói. “Nhìn chung, nền kinh tế thiếu động lực nền tảng mạnh mẽ, nhưng xu hướng vẫn cho thấy sự phục hồi dần dần trong một đến hai năm tới”.
Tổng sản phẩm quốc nội giảm 1,8% trong giai đoạn tháng Bảy đến tháng Chín, so với mức tăng đã điều chỉnh 2,3% trong 3 tháng trước đó, và so với mức giảm 2,5% mà các nhà kinh tế dự báo trong cuộc thăm dò của Reuters. Số liệu này cũng thể hiện mức giảm theo quý là 0,4%, so với dự báo trung vị là 0,6%.
Xuất khẩu là yếu tố kéo chính khi tác động của mức thuế Mỹ tăng cao trở nên mạnh hơn. Các hãng ô tô chứng kiến khối lượng xuất khẩu giảm mạnh, đảo ngược đợt xuất khẩu dồn trước khi tăng thuế, dù phần lớn họ đã hấp thụ mức thuế bằng cách giảm giá.
Nhu cầu bên ngoài ròng, tức xuất khẩu trừ nhập khẩu, đã kéo giảm 0,2 điểm phần trăm tăng trưởng, trái với mức đóng góp dương 0,2 điểm trong tháng Tư đến tháng Sáu.
Mỹ và Nhật Bản đã hoàn tất một thỏa thuận vào tháng Chín áp dụng mức thuế cơ bản 15% với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu từ Nhật, so với mức ban đầu 27,5% đối với ô tô và 25% với hầu hết các mặt hàng khác.
Đầu tư nhà ở cũng gây sức ép lên tăng trưởng khi các quy định nghiêm ngặt hơn về hiệu quả năng lượng được áp dụng từ tháng Tư làm chậm các cam kết.
Tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa sản lượng kinh tế, tăng 0,1%, đúng mức dự báo thị trường. Con số này thấp hơn mức 0,4% của quý hai, cho thấy chi phí thực phẩm cao khiến người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu.
Đầu tư vốn – một động lực quan trọng khác của tăng trưởng dựa trên nhu cầu tư nhân – tăng 1,0% trong quý ba, vượt xa mức dự báo 0,3%.
“Tiêu dùng tư nhân tăng quý thứ sáu liên tiếp và chi tiêu vốn tăng quý thứ tư liên tiếp,” Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Minoru Kiuchi cho biết trong một tuyên bố.
“Điều này củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn đang trên lộ trình phục hồi vừa phải” - ông nói.
Các ước tính của khu vực tư nhân phản ánh kỳ vọng tăng trưởng sẽ phục hồi trong giai đoạn tháng Mười đến tháng Mười Hai.
Một cuộc khảo sát 37 nhà kinh tế của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản dự đoán mức tăng 0,6%. Số liệu GDP yếu được công bố trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang xây dựng gói kích thích để hỗ trợ hộ gia đình đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao. Các cố vấn của bà Takaichi đã viện dẫn khả năng GDP giảm mạnh như một lý do để triển khai các biện pháp kích thích mạnh tay.
Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama nói với báo chí hôm Chủ nhật rằng gói kích thích kinh tế được đề xuất sẽ vượt 17 nghìn tỷ yên (109,94 tỷ USD), theo truyền thông.
“Từ cuối mùa đông này đến khoảng mùa xuân, sẽ có các biện pháp cải thiện thu nhập thực tế của các hộ gia đình” - nhà kinh tế Uichiro Nozaki tại Nomura Securities cho biết. “Vì vậy, xét trên phương diện hỗ trợ tiêu dùng trong nửa đầu năm tới, đây là một yếu tố tích cực”.
