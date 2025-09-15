Báo nước ngoài ca ngợi Hà Nội là điểm đến sinh thái toàn cầu mới

Hà Nội không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn đảm bảo sự phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa. Ảnh IT

Giải thưởng công nhận cách tiếp cận toàn diện của Hà Nội: Không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn đảm bảo sự phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa. Thành phố đã đẩy mạnh nhiều sáng kiến như hỗ trợ cộng đồng địa phương, gìn giữ di sản văn hóa, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch sinh thái chân thực và có trách nhiệm, theo TTW (Travel and Tour World).

Hà Nội nhiều năm qua đã kiên trì kết hợp phát triển kinh tế với trách nhiệm môi trường. Thành phố đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, quản lý rác thải, mở rộng không gian xanh và giảm dấu chân carbon.

Ngoài ra, du lịch bền vững của Hà Nội còn gắn liền với quảng bá văn hóa, làng nghề và di sản, giúp nghệ nhân và các doanh nghiệp nhỏ phát triển, đồng thời tạo cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống bản địa.

Chiến thắng tại TPO Best Awards 2025 đa đưa Hà Nội lên bản đồ du lịch quốc tế như một điểm đến đi đầu trong xu hướng bền vững. Giải thưởng không chỉ nhấn mạnh cam kết của Hà Nội đối với môi trường, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thủ đô trong việc thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế về du lịch có trách nhiệm.

Sự công nhận này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm nâng tầm Việt Nam như một điểm đến sinh thái hàng đầu. Thành công của Hà Nội phản ánh định hướng phát triển xanh và bền vững của cả nước, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu du lịch hiện đại của du khách quốc tế.



Trong tương lai, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến du lịch xanh, phát triển du lịch thông minh, mở rộng dịch vụ lưu trú thân thiện với môi trường và đẩy mạnh các chương trình du lịch có trách nhiệm. Với đà này, Hà Nội hứa hẹn duy trì vai trò tiên phong trong du lịch bền vững toàn cầu, trở thành điểm đến hấp dẫn với cả du khách yêu thiên nhiên lẫn những người đam mê khám phá văn hóa.