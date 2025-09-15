Báo nước ngoài ca ngợi Hà Nội là điểm đến sinh thái toàn cầu mới
Phương Đăng (theo TTW)
15/09/2025 3:26 PM (GMT+7)
Thủ đô Hà Nội vừa được vinh danh với Giải thưởng Du lịch Bền vững tại lễ trao giải TPO Best Awards 2025 do Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) trao tặng. Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực của Hà Nội trong việc phát triển du lịch xanh, gắn kết du lịch với bảo vệ môi trường, và khẳng định thành phố là điểm đến tiên phong hướng tới phát triển bền vững, theo tạp chí Mỹ TTW.
Giải thưởng công nhận cách tiếp cận toàn diện của Hà Nội: Không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn đảm bảo sự phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa. Thành phố đã đẩy mạnh nhiều sáng kiến như hỗ trợ cộng đồng địa phương, gìn giữ di sản văn hóa, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch sinh thái chân thực và có trách nhiệm, theo TTW (Travel and Tour World).
Hà Nội nhiều năm qua đã kiên trì kết hợp phát triển kinh tế với trách nhiệm môi trường. Thành phố đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, quản lý rác thải, mở rộng không gian xanh và giảm dấu chân carbon.
Ngoài ra, du lịch bền vững của Hà Nội còn gắn liền với quảng bá văn hóa, làng nghề và di sản, giúp nghệ nhân và các doanh nghiệp nhỏ phát triển, đồng thời tạo cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống bản địa.
Chiến thắng tại TPO Best Awards 2025 đa đưa Hà Nội lên bản đồ du lịch quốc tế như một điểm đến đi đầu trong xu hướng bền vững. Giải thưởng không chỉ nhấn mạnh cam kết của Hà Nội đối với môi trường, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thủ đô trong việc thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế về du lịch có trách nhiệm.
Sự công nhận này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm nâng tầm Việt Nam như một điểm đến sinh thái hàng đầu. Thành công của Hà Nội phản ánh định hướng phát triển xanh và bền vững của cả nước, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu du lịch hiện đại của du khách quốc tế.
Trong tương lai, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến du lịch xanh, phát triển du lịch thông minh, mở rộng dịch vụ lưu trú thân thiện với môi trường và đẩy mạnh các chương trình du lịch có trách nhiệm. Với đà này, Hà Nội hứa hẹn duy trì vai trò tiên phong trong du lịch bền vững toàn cầu, trở thành điểm đến hấp dẫn với cả du khách yêu thiên nhiên lẫn những người đam mê khám phá văn hóa.
Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài
Tờ Korea Herald của Hàn Quốc vừa có bài viết giới thiệu về cỗ Bát Tràng - di sản ẩm thực có tuổi đời hàng thế kỷ tại làng gốm nổi tiếng Bát Tràng (Hà Nội) gần đây vừa được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội
Michelle và John Wylie tổ chức đám cưới tháng 11/2021 tại khách sạn Carlton ở Prestwick, nghĩ rằng chỉ có gia đình và bạn bè. Cho đến khi ảnh cưới về tay, họ mới phát hiện một người đàn ông lạ mặc vest sẫm đứng trong khung hình.
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch, đó là một trong những nội dung trong buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn với Tổng Lãnh sự Thái Lan.
Hà Nội được khen những gì trên báo chí Mỹ khi thay đổi diện mạo du lịch
Hà Nội đang triển khai những bước đi sáng tạo nhằm thay đổi diện mạo du lịch, trong đó bao gồm việc khai trương tuyến tàu du lịch văn hóa mới có tên "Hà Nội 5 cửa ô", mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo: khám phá di sản văn hóa ngàn năm của thủ đô với nhịp sống hiện đại, theo Tạp chí Mỹ TTW (Travel and Tour World).
Tùng Dương đắt show dịp A80, tiết lộ về đĩa than sắp ra mắt
Tùng Dương chia sẻ, sau những ngày bận rộn cho nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, anh đang dồn thời gian để hoàn thành các công đoạn cuối cùng cho đĩa than mới dự tính sẽ ra mắt vào dịp cuối năm.
Du khách nhận xét về tàu Hà Nội 5 Cửa Ô: "Không nghĩ đang đi tàu Việt Nam, dịch vụ chuẩn khách sạn"
Đây là nhận xét chân thực của một trong những du khách tự mình mua vé trải nghiệm chuyến tàu 2 tầng đặc biệt mới nhất này.
Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài
Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch
Hà Nội được khen những gì trên báo chí Mỹ khi thay đổi diện mạo du lịch
Hà Nội đang triển khai những bước đi sáng tạo nhằm thay đổi diện mạo du lịch, trong đó bao gồm việc khai trương tuyến tàu du lịch văn hóa mới có tên "Hà Nội 5 cửa ô", mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo: khám phá di sản văn hóa ngàn năm của thủ đô với nhịp sống hiện đại, theo Tạp chí Mỹ TTW (Travel and Tour World).