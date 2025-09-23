Giá vàng hôm nay 23/9 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 23/9 được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng miếng SJC tăng mạnh, hướng tới mốc 134 triệu đồng/lượng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 131,6 – 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Tập đoàn DOJI và Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ niêm yết vàng miếng SJC ở mức 131,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá này được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Với thương hiệu Bảo tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 131,6 – 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Với giá vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 127,3 – 130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,8 – 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại nhà vàng này ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 127,3 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/9 trên thị trường thế giới: Vượt ngưỡng 3.731 USD/ounce, triển vọng xác lập kỷ lục mới

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 23/9, giá vàng giao ngay đứng ở ngưỡng 3.731,59 USD/ounce, tăng thêm 41,32 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.448 VND/USD), vàng thế giới hiện đạt khoảng 118,78 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn vàng quốc tế khoảng 14,82 triệu đồng/lượng.



Diễn biến giá vàng thế giới những ngày gần đây tiếp tục cho thấy đà tăng ổn định. Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định giá vàng có khả năng sớm thiết lập kỷ lục mới trong tuần tới, đặc biệt nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra tín hiệu rõ hơn về lộ trình hạ lãi suất. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý xu hướng sẽ phụ thuộc đáng kể vào quy mô và tốc độ hành động của Fed.

Theo Reuters, nhiều nhà phân tích cho rằng giá vàng trong ngắn hạn sẽ duy trì xu hướng tăng nếu Fed tiếp tục duy trì chính sách linh hoạt, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt ở mức vừa phải. Đáng chú ý, Deutsche Bank mới đây đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.000 USD/ounce, nhấn mạnh nhu cầu dự trữ vàng từ các ngân hàng trung ương, sự suy yếu của đồng USD và áp lực từ nợ công toàn cầu.

Lực đẩy giá vàng từ bất ổn kinh tế và địa chính trị

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 40%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và triển vọng chính sách tiền tệ nới lỏng. Sự tham gia tích cực của các ngân hàng trung ương trong việc mua vào vàng cũng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng giá.

Trên phương diện kỹ thuật, giá vàng hiện đang kiểm tra vùng kháng cự quan trọng 3.705 USD/ounce. Nếu vượt qua mốc này, thị trường có thể hướng tới ngưỡng tiếp theo 3.739 USD/ounce.



Ông Staunovo dự báo giá vàng có thể đạt 3.900 USD/ounce vào giữa năm 2026. Theo nhiều chuyên gia, vàng đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, bất chấp biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu.

Trong phiên mở cửa đầu tuần, vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục sau khi dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đạt mức cao nhất trong 3 năm. Giới đầu tư đặt cược rằng chu kỳ hạ lãi suất của Fed vẫn sẽ tiếp tục trong các kỳ họp tới.

Thực tế, trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng giao ngay có thời điểm vượt ngưỡng 3.720 USD/ounce, đánh dấu chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp. Động lực chính đến từ quyết định giảm lãi suất của Fed và tín hiệu tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ đến cuối năm.

Quyết định mới nhất từ Fed và tác động đến vàng

Tuần trước, Fed đã hạ lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4% - 4,25%. Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát sao phát biểu của các lãnh đạo Fed trong tuần này để tìm kiếm tín hiệu định hướng chính sách trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Bloomberg, tính đến thứ Sáu tuần trước, lượng nắm giữ tại các quỹ ETF vàng đã tăng 0,9%, mức tăng phần trăm cao nhất kể từ năm 2022. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng hiện tại.



Bà Soni Kumari, chiến lược gia hàng hóa tại ANZ Group Holdings Ltd., nhận định các yếu tố kỹ thuật đang phát đi tín hiệu tích cực. Cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn, thị trường kim loại quý đang cho thấy dư địa tăng giá lớn. Bạc đã vượt ngưỡng 43 USD/ounce, trong khi vàng đã bứt phá qua 3.708 USD/ounce, củng cố xu hướng đi lên.

Trong tuần này, tâm điểm của giới đầu tư là báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Mỹ – thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Nếu PCE lõi tiếp tục chậm lại, kịch bản Fed hạ lãi suất sẽ càng thêm chắc chắn. Bên cạnh đó, phát biểu dự kiến vào thứ Ba của Chủ tịch Fed Jerome Powell được kỳ vọng mang lại tín hiệu mới về triển vọng chính sách.

Kịch bản lạm phát và triển vọng kinh tế Mỹ

Theo các dự báo mới nhất, tỷ lệ lạm phát Mỹ vào cuối năm 2025 sẽ ở mức 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed và giữ nguyên so với dự báo hồi tháng 6. Dự báo tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,5%, trong khi tăng trưởng GDP được nâng nhẹ từ 1,4% lên 1,6%.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade, cho rằng đà phục hồi của giá vàng đang được củng cố nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất từ nay đến cuối năm. Đồng thời, nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng là nhân tố quan trọng duy trì sức bật cho kim loại quý.

Theo ông Waterer, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố tiếp tục củng cố kịch bản nới lỏng tiền tệ, vàng hoàn toàn có khả năng thiết lập kỷ lục mới ngay trong tuần này.



Dù triển vọng lạc quan, các nhà phân tích của Heraeus Precious Metals GmbH & Co KG cảnh báo rằng mức tăng hơn 10% chỉ trong 5 tuần qua có thể khiến thị trường rơi vào trạng thái quá mua. Trong bối cảnh này, giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc đi ngang trong ngắn hạn trước khi xác định xu hướng mới.

Như vậy, giá vàng hôm nay 23/9 đang tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất, sự hỗ trợ từ dữ liệu kinh tế Mỹ và lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Trong ngắn hạn, vàng nhiều khả năng sẽ thử thách các mốc kháng cự quan trọng, thậm chí hướng tới 3.800 USD/ounce ngay trong quý IV, trước khi có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn mới.