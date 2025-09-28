Giá vàng hôm nay 28/9 ở thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 28/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng miếng SJC tăng lên 135 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng theo đà tăng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay 28/9 trên thế giới

Giá vàng hôm nay 28/9 theo ghi nhận từ Kitco vào lúc 4h30 sáng (giờ Việt Nam), giao ngay ở mức 3.762,2 USD/ounce, giảm 0,45% so với phiên liền trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tự do trên thị trường (26.570 VND/USD), vàng thế giới hiện vào khoảng 120,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Như vậy, so với giá vàng miếng SJC trong nước, mức chênh lệch vẫn duy trì khá cao, lên tới 14,5 triệu đồng/lượng.



Trong tuần qua, giá vàng quốc tế khởi đầu ở ngưỡng 3.687 USD/ounce, sau đó nhanh chóng vượt qua mốc 3.700 USD. Khi thị trường Mỹ mở cửa, giá tiếp tục tăng, chạm ngưỡng 3.745 USD. Đỉnh cao nhất trong tuần được ghi nhận gần 3.790 USD/ounce, trước khi có sự điều chỉnh nhẹ.

Dù chịu tác động từ áp lực chốt lời cùng sự lên giá của đồng USD, kim loại quý vẫn lấy lại đà phục hồi và khép tuần tại mức 3.765 USD/ounce, tương ứng mức tăng hơn 3% so với tuần trước. Đây được xem là tín hiệu cho thấy sức mạnh bền bỉ của vàng, đặc biệt khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo nhưng giá vàng không suy giảm, mà ngược lại vẫn đi lên.

Quan điểm chuyên gia: Vàng vẫn giữ vai trò kênh trú ẩn an toàn

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng kinh tế Mỹ đang có những chuyển biến nhất định, dù các số liệu liên quan đến tiêu dùng và lạm phát mới công bố chưa mấy khả quan.

Đáng chú ý, báo cáo về doanh số bán lẻ gần đây củng cố thêm quan điểm của một số thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vốn phản đối việc cắt giảm lãi suất thêm trong tháng tới. Nếu Fed duy trì lãi suất hiện tại, điều này có thể khiến thị trường thất vọng, bởi nhà đầu tư vốn kỳ vọng vào một đợt hạ lãi suất mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ hay tốc độ điều chỉnh lãi suất không còn là yếu tố chi phối chính của thị trường vàng. Thay vào đó, những động lực khác, bao gồm cả yếu tố địa chính trị và nhu cầu tích trữ vàng từ các ngân hàng trung ương, mới là tác nhân quan trọng.

Yếu tố lãi suất và đồng USD: Cú hích quan trọng cho vàng

Theo ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, thị trường hiện đang nghiêng về kịch bản tích cực cho vàng nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong thời gian tới và đồng USD suy yếu.

Ông nhấn mạnh: “Thông điệp chính vẫn xoay quanh vấn đề lãi suất – bao nhiêu lần Fed sẽ cắt giảm trong thời gian tới. Đây chính là điều thị trường mong đợi, và vàng đang phản ứng theo đó. Đồng USD yếu đi càng tiếp thêm lực đẩy cho kim loại quý”.

Grady cũng lưu ý rằng tất cả các yếu tố hiện nay đang cộng hưởng để đưa vàng tiến tới mức giá cao hơn. Cột mốc 4.000 USD/ounce đang ở rất gần, và nhiều nhà đầu tư không ngần ngại gia tăng mua vào trước kỳ vọng này.



Một điểm đáng chú ý khác được ông Grady nhắc đến là yếu tố địa chính trị, vốn đang trở thành “trụ cột” quan trọng hỗ trợ cho vàng. Năm ngoái, Ba Lan là quốc gia mua vàng nhiều nhất thế giới, minh chứng cho xu hướng các nước đang tăng tốc dự trữ kim loại quý.

Theo phân tích, việc các quốc gia đẩy mạnh mua vàng không chỉ nhằm đảm bảo an ninh tài chính mà còn để củng cố bảng cân đối quốc gia. Đây là chiến lược lâu dài và mang tính ổn định, chứ không phải là hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

Grady cho rằng những động lực từng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh trong nửa đầu năm và chỉ tạm lắng trong tháng 4 nay đã quay trở lại. Quan trọng hơn, các nhà mua lớn hiện không có ý định bán ra. Thị trường vàng vì vậy đang nằm trong tay những nhà đầu tư nắm giữ chắc chắn, thay vì nhóm giao dịch ngắn hạn.

Ông nhấn mạnh: “Câu hỏi không phải là điều gì sẽ khiến ngân hàng trung ương ngừng mua vàng, mà là điều gì có thể buộc họ phải bán. Và kịch bản đó sẽ không xảy ra. Đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Các ngân hàng trung ương không hành động như nhà đầu cơ, mà đang chuyển dự trữ sang một tài sản ổn định hơn”.

Triển vọng giá vàng: Liệu mốc 4.000 USD/ounce có sớm đạt được?

Ở mức 3.762,2 USD/ounce hiện nay, vàng vẫn được đánh giá là đang ở vùng giá cao kỷ lục. Mặc dù tốc độ mua vào của một số quốc gia có thể chậm lại do áp lực giá, nhưng về tổng thể, logic đầu tư đối với vàng vẫn không thay đổi.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, đồng USD suy yếu và lãi suất tại Mỹ có khả năng hạ nhiệt trong những tháng tới, giới phân tích nhận định triển vọng đi lên của vàng vẫn còn lớn. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là hoàn toàn khả thi nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục duy trì.

Ngoài ra, tình hình địa chính trị căng thẳng cùng nhu cầu dự trữ vàng ngày càng tăng của các ngân hàng trung ương sẽ là lực đẩy quan trọng, giúp vàng duy trì vai trò là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu.



Giá vàng hôm nay 28/9 giảm nhẹ so với hôm qua, song vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh sức hấp dẫn lớn của kim loại quý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Với chênh lệch lên tới 14,5 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, thị trường trong nước tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh so với giá quốc tế.

Triển vọng trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục dao động quanh ngưỡng 3.750 – 3.800 USD/ounce. Về dài hạn, mục tiêu 4.000 USD/ounce đang được giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng, nhất là khi yếu tố lãi suất, đồng USD và nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn tạo lực đỡ vững chắc cho kim loại quý.