Giá vàng hôm nay 27/9 tại thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 27/9: Thế giới tăng vọt, vàng miếng SJC trong nước ổn định

Theo khảo sát của phóg viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 27/9 cụ thể là giá vàng miếng trong nước ổn định ở mức cao.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 25/9 hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay 27/9 trên thị trường thế giới: Tăng mạnh nhờ lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Giá vàng hôm nay 27/9 tiếp tục đi lên mạnh mẽ trên thị trường thế giới, khi áp lực lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất ngày càng rõ rệt. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ có nhiều tín hiệu khởi sắc, kim loại quý vẫn giữ được sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư.



Theo ghi nhận của Kitco lúc 4h00 ngày 27/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.774,87 USD/ounce, tăng mạnh 40,33 USD/ounce so với phiên trước đó. Như vậy, vàng quốc tế đã vươn lên trên ngưỡng 3.750 USD/ounce, khẳng định xu hướng phục hồi sau nhiều phiên biến động.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.453 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 120,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Đây là mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư khi lạm phát Mỹ có dấu hiệu được kiểm soát.



Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của vàng là dữ liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ. Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) – thước đo lạm phát ưu tiên của Fed, đã tăng 0,2% trong tháng 8, thấp hơn so với mức tăng 0,3% của tháng 7. Kết quả này đúng như dự báo của giới phân tích, cho thấy áp lực giá cả đã giảm bớt.

Trong vòng 12 tháng qua, lạm phát cốt lõi duy trì ở mức 2,95%, khớp hoàn toàn với dự đoán trước đó của các nhà kinh tế. Đây được coi là “tin mừng” cho thị trường, bởi trước đó, Phố Wall từng lo ngại tỷ lệ này có thể tăng lên đến 3,2%, buộc Fed phải cân nhắc lại kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ.

Với dữ liệu hiện tại, Fed nhiều khả năng sẽ có thêm dư địa để xem xét giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10 tới. Điều này càng củng cố sức hấp dẫn của vàng – kênh đầu tư truyền thống thường hưởng lợi trong giai đoạn lãi suất hạ nhiệt.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, Fed đứng trước bài toán khó

Ngoài yếu tố lạm phát, báo cáo tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng thu hút sự chú ý. Theo công bố mới nhất, GDP Mỹ trong quý II/2025 đã được điều chỉnh tăng lên 3,8%, cao hơn hẳn so với ước tính ban đầu ở mức 3,0% – 3,3%. Động lực chính của sự điều chỉnh này đến từ chi tiêu cá nhân, vốn tăng vọt lên 2,5% so với mức 1,6% trước đó.

Song song, thị trường lao động cũng cho tín hiệu tích cực. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh 14.000 đơn, xuống còn 218.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 20/9. Đây là minh chứng rõ rệt cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi sau giai đoạn chịu tác động của các chính sách thuế quan.

Tuy nhiên, dữ liệu GDP và việc làm khởi sắc cũng đặt Fed vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Một mặt, lạm phát đã hạ nhiệt, tạo điều kiện để cắt giảm lãi suất. Mặt khác, tăng trưởng mạnh mẽ có thể khiến Fed lo ngại việc nới lỏng quá nhanh sẽ kích thích nhu cầu quá mức, làm lạm phát quay trở lại.

Giới phân tích hiện chia rẽ: trước đây, thị trường gần như tin chắc Fed sẽ hạ lãi suất hai lần 0,25% vào cuối năm. Nhưng nay, khả năng này chỉ còn 50/50, do dữ liệu tăng trưởng mạnh mẽ có thể khiến Fed tạm chậm lại.



Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), hiện đứng ở mức 97,94 điểm. Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng thường gây áp lực lên vàng, bởi chúng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không sinh lãi.

Tuy vậy, vàng vẫn giữ được vị thế tăng giá, nhờ lực mua vào từ các quỹ đầu tư và tâm lý phòng hộ rủi ro. Giới quan sát cho rằng, chỉ khi đồng USD tăng mạnh trở lại và Fed kiên quyết giữ lãi suất cao, vàng mới đối diện nguy cơ điều chỉnh sâu.

Phân tích kỹ thuật và triển vọng giá vàng

Về kỹ thuật, một số chỉ báo cho thấy vàng đang ở vùng quá mua. Tuy nhiên, chuyên gia Mike McGlone (Bloomberg Intelligence) nhận định, mục tiêu 4.000 USD/ounce hoàn toàn khả thi trong bối cảnh hiện nay. Ông nhấn mạnh rằng, dù giá vàng đã tăng mạnh, vị thế mua ròng từ các quỹ phòng hộ hiện chỉ khoảng 16 triệu ounce, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 25,5 triệu ounce hồi năm ngoái. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của vàng vẫn còn lớn.

Ngoài ra, nhu cầu từ các quỹ ETF vàng cũng đang tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong ba năm trở lại đây. Đây là lực đỡ quan trọng cho xu hướng tăng giá của kim loại quý.

Cũng theo McGlone, đà leo thang của vàng có thể phản ánh nguy cơ suy giảm của thị trường chứng khoán. Nếu cổ phiếu tiếp tục giữ vững, vàng có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu điều chỉnh nào trên sàn chứng khoán sẽ càng thúc đẩy nhu cầu phòng thủ bằng vàng.

Trong khi đó, Ilya Spivak – Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive – cho rằng đợt tăng giá hiện tại đang phản ánh sự thay đổi chính sách của Fed. Theo ông, Fed có thể nới lỏng hơn để hỗ trợ thị trường lao động, ngay cả khi phải chấp nhận rủi ro lạm phát cao hơn một chút.

Spivak dự báo, nếu vàng vượt ngưỡng 3.790 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 3.870 – 3.875 USD/ounce, trước khi hướng đến cột mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay 27/9 cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed sớm giảm lãi suất và nhu cầu phòng hộ rủi ro từ giới đầu tư. Tuy nhiên, với nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt và đồng USD giữ giá trị ổn định, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lạm phát, động thái chính sách của Fed và xu hướng USD để đưa ra quyết định hợp lý. Trong dài hạn, với mục tiêu kỹ thuật hướng đến 4.000 USD/ounce, vàng vẫn được xem là một kênh trú ẩn an toàn và tiềm năng trong danh mục đầu tư.