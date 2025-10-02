Giá vàng hôm nay 2/10 ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng tiếp tục phá kỷ lục, và đây là lý do

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 2/10 ở trong nước cụ thể là giá vàng miếng tăng vượt mốc 138 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,6 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh ở cả hai chiều.

Cụ thể, thương hiệu SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,8 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 133 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI và PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn ở mốc 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 133,3 triệu đồng/lượng (tăng 2,7 triệu đồng/lượng) và bán ra với giá 135,3 triệu đồng/lượng (tăng 1,7 triệu đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay 2/10 trên thế giới

Trong phiên giao dịch đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã có thời điểm cán mức kỷ lục mới 3.890 USD/ounce. Đến 6 giờ sáng nay, giá vàng được giao dịch ở mốc 3.864 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 2/10 tiếp tục gây chú ý khi tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD, nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa (shutdown) và dữ liệu việc làm kém khả quan. Những yếu tố này đã làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này.

Vàng tăng 45% từ đầu năm, tiến sát mốc 4.000 USD/ounce

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 45%, trở thành một trong những tài sản sinh lời vượt trội nhất trên thị trường tài chính toàn cầu. Diễn biến này cho thấy vàng đang củng cố vị thế là kênh đầu tư an toàn hàng đầu trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị lan rộng.

Hiện giá vàng chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD/ounce một khoảng ngắn, tạo nên tâm lý hưng phấn trên thị trường kim loại quý. Các chuyên gia nhận định nếu Fed chính thức hạ lãi suất, khả năng vàng vượt mốc này ngay trong quý IV/2025 là rất cao.



Ông Edward Meir, nhà phân tích tại Marex, nhận định: “Khi chính phủ đóng cửa, tâm lý đối với Mỹ thường trở nên tiêu cực. Cả đồng USD lẫn chứng khoán Mỹ đều chịu thiệt hại, trong khi vàng lại nổi lên như điểm tựa an toàn.”

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ hiện nay xuất phát từ việc Quốc hội và Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận ngân sách, buộc nhiều cơ quan liên bang phải ngừng hoạt động. Điều này làm gia tăng sự bất định trên thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn toàn cầu.

Ngoài ra, việc chính phủ đóng cửa cũng có thể trì hoãn công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) vốn được thị trường dự kiến theo dõi sát sao vào ngày thứ Sáu tới.

Dữ liệu việc làm Mỹ gây thất vọng

Áp lực lên kinh tế Mỹ càng lớn khi báo cáo việc làm từ ADP cho thấy khu vực tư nhân mất 32.000 việc làm trong tháng 9, trong khi tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm, ghi nhận mức mất 3.000 việc làm.

Trước đó, các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters dự báo sẽ có tăng 50.000 việc làm, nhưng thực tế lại đi ngược hoàn toàn. Sự sụt giảm bất ngờ này càng củng cố thêm quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu, buộc Fed phải hành động sớm hơn để hỗ trợ tăng trưởng.



Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và dữ liệu kinh tế kém khả quan, nhà đầu tư trên toàn cầu đang định giá 99% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng này, theo công cụ CME FedWatch.

Đây được xem là yếu tố then chốt đẩy giá vàng tăng vọt. Bởi lẽ, vàng vốn là tài sản không sinh lãi, nhưng lại hưởng lợi lớn trong môi trường lãi suất thấp, khi chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm đi đáng kể.



Trong báo cáo mới nhất, BMO Capital Markets đã mạnh tay nâng dự báo giá vàng quý IV/2025 lên 3.900 USD/ounce, cao hơn 8% so với mức dự báo trước đó.

Không dừng lại ở đó, ngân hàng này còn lạc quan cho rằng triển vọng giá vàng trong năm 2026 có thể vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, thậm chí trung bình cả năm có khả năng đạt tới 4.400 USD/ounce.

Theo BMO, sự kết hợp của nhiều yếu tố như bất ổn chính trị toàn cầu, rủi ro tài chính và chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed sẽ là động lực chính thúc đẩy giá vàng duy trì đà tăng dài hạn.

Vàng tiếp tục là kênh trú ẩn an toàn trong bất ổn toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động mạnh, vàng một lần nữa khẳng định vai trò “hầm trú ẩn” truyền thống. Khi đồng USD và chứng khoán Mỹ mất sức hấp dẫn, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang kim loại quý.

Các nhà phân tích cho rằng, nếu tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài và dữ liệu kinh tế tiếp tục xấu đi, vàng sẽ còn tăng thêm, nhất là khi nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro lạm phát và bất ổn chính trị.



Hiện tại, giới đầu tư toàn cầu đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) dự kiến được công bố vào cuối tuần. Dữ liệu này sẽ cung cấp thêm bằng chứng quan trọng về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, đồng thời giúp Fed định hình lộ trình chính sách tiền tệ trong những tháng tới.

Nếu báo cáo NFP cho thấy tình hình lao động tiếp tục suy yếu, khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 10 gần như chắc chắn. Ngược lại, nếu số liệu bất ngờ tích cực, thị trường có thể chứng kiến những biến động ngắn hạn ở cả vàng và đồng USD.

Triển vọng giá vàng hôm nay 2/10

Tổng hợp các yếu tố: đồng USD suy yếu, chính phủ Mỹ đóng cửa, dữ liệu việc làm kém khả quan, cùng kỳ vọng Fed hạ lãi suất, giá vàng hôm nay 2/10 tiếp tục được hỗ trợ mạnh. Thị trường hiện chỉ còn chờ một cú hích từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp để xác nhận xu hướng tăng dài hạn.

Trong ngắn hạn, vàng được dự báo dao động trong vùng 3.850 – 3.950 USD/ounce. Nếu vượt ngưỡng 3.950, kim loại quý hoàn toàn có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian ngắn.

Với mức tăng hơn 45% kể từ đầu năm, vàng hiện là một trong những tài sản sinh lời hấp dẫn nhất, bỏ xa nhiều kênh đầu tư truyền thống khác như chứng khoán, bất động sản hay trái phiếu.



