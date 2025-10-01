Giá vàng hôm nay 1/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng miếng SJC tăng cao kỷ lục rồi bất ngờ quay đầu giảm

Vào lúc 13h00 hôm qua, giá vàng miếng SJC đã bất ngờ tăng vọt, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong khoảng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. Vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ cũng tăng mạnh, với mức giá giao dịch từ 131,1 - 133,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến 16h00 chiều, thị trường bất ngờ chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm. Giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh về mức 134,8 - 136,8 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng giảm khoảng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 1/10 đã giảm so với mức kỷ lục ngày hôm qua, tuy nhiên, so với thời điểm sáng qua, giá vàng vẫn cao hơn.

Giá bạc hôm nay 1/10: Đảo chiều giảm sau chuỗi ngày tăng mạnh

Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 30/9 hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,3 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, thời điểm hiện tại sáng nay 1/10, các thương hiệu tiếp tục điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 130,2 - 132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 131 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 130,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 131,4 – 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều.



Giá vàng hôm nay 1/10 trên thị trường thế giới

Giá vàng hôm nay 1/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.857,37 USD/oune, tăng 30,58 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,8% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,875 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng tăng sốc, tăng gần 45% trong vòng 1 năm

Chốt phiên đêm 30/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới cao hơn khoảng 45,3% so với cuối năm 2024, tức tăng thêm 1.188 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới đạt khoảng 122,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), vẫn thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước cuối phiên 30/9.

Trên sàn New York, giá vàng giao ngay tối 30/9 bất ngờ lao dốc mạnh, mất khoảng 70 USD/ounce chỉ sau vài giờ, sau khi trước đó vừa tăng dựng đứng. Ở thị trường châu Âu, vàng thậm chí đã xác lập mức đỉnh lịch sử mới là 3.870 USD/ounce, đánh dấu một cột mốc hiếm thấy trong vòng 40 năm qua.

Áp lực chốt lời cùng với hoạt động bán khống đồng loạt đã khiến giá vàng có lúc rơi xuống dưới mốc 3.800 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 70 USD/ounce chỉ trong vòng hai tiếng. Tuy nhiên, khi giá chạm ngưỡng này, lực mua bắt đáy lập tức xuất hiện, giúp giá vàng phục hồi nhanh chóng.

Đợt điều chỉnh mạnh này diễn ra sau chuỗi tăng bùng nổ kéo dài nhiều tuần liên tiếp, khiến vàng trở thành tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu. Bên cạnh đó, đồng USD hồi phục cũng góp phần gây áp lực giảm giá cho kim loại quý.

Nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ và tác động đến vàng

Một trong những yếu tố đẩy giá vàng biến động mạnh chính là nguy cơ chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa vào nửa đêm 30/9. Nguyên nhân là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chưa thể thống nhất kế hoạch ngân sách tài trợ cho các hoạt động liên bang, đồng thời liên tục đổ lỗi cho nhau.

Nếu bế tắc này không được tháo gỡ, đây sẽ trở thành lần đóng cửa chính phủ thứ 14 trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Tình trạng này sẽ khiến nhiều dịch vụ công bị đình trệ, lương của hàng triệu công chức bị ảnh hưởng, đồng thời gây ra những hệ lụy chính trị cho cả Tổng thống Donald Trump và Đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Điều khiến rủi ro lần này đặc biệt cao là việc Nhà Trắng được cho là sẽ không cho phép nghỉ phép tạm thời mà có thể sa thải nhân viên. Trong khi đó, phe Dân chủ cũng chịu áp lực mạnh từ những nhóm phản đối ông Trump. Chính sự bất ổn này đã thúc đẩy dòng tiền đổ mạnh vào các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Thị trường chứng khoán trái chiều, vàng tiếp tục “nóng”

Trong phiên 30/9, thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Tại Mỹ, các chỉ số chính mở cửa trong trạng thái suy yếu, phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư. Đáng chú ý, đây cũng là phiên giao dịch cuối cùng của tháng và quý, mang ý nghĩa kỹ thuật quan trọng đối với thị trường tài chính.

Trên thị trường hàng hóa, vàng thế giới ghi nhận tốc độ tăng chưa từng có trong vòng 40 năm, lần lượt phá vỡ các mốc 3.500 USD, 3.600 USD, 3.700 USD và sau đó tiến sát 3.800 USD/ounce. Diễn biến quá nhanh này khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng áp lực chốt lời là điều tất yếu.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhận định rằng vàng còn nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh.

Sức cầu lớn từ ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư

Điểm nổi bật của đợt tăng giá lần này chính là sức cầu bền vững từ các “tay chơi lớn” trên thị trường. Trong đó, ngân hàng trung ương nhiều quốc gia cùng các quỹ ETF vàng liên tục gia tăng nắm giữ. Song song, các nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu cũng đẩy mạnh mua vàng, coi đây là kênh bảo toàn tài sản trong bối cảnh kinh tế bất định.

Các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ tiếp tục gia tăng tích trữ vàng, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá. Đây là một điểm khác biệt lớn so với những “cơn sốt vàng” trong quá khứ, khi vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố đầu cơ. Hiện tại, sự suy yếu dần của đồng USD càng làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Phân tích kỹ thuật và triển vọng giá vàng

Theo phân tích kỹ thuật, vàng hiện đang trong xu hướng tăng mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá đóng cửa trên mốc kháng cự 4.000 USD/ounce – mức giá mang tính biểu tượng và có khả năng tạo ra làn sóng đầu tư mới.

Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự gần nhất của vàng được xác định ở mức 3.875 USD/ounce, trong khi ngưỡng hỗ trợ mạnh nằm tại 3.700 USD/ounce. Nếu giữ vững vùng hỗ trợ này, vàng có thể sớm kiểm định lại các mốc cao hơn.

Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các dữ liệu cho thấy giới đầu tư định giá tới 90% khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 10, và khoảng 70% khả năng trong tháng 12. Xu hướng này sẽ tiếp tục gây áp lực giảm cho đồng USD, qua đó hỗ trợ vàng tăng giá.

Bất ổn địa chính trị tiếp tục thúc đẩy vàng

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, bất ổn địa chính trị cũng đang trở thành động lực lớn cho giá vàng. Nhiều chuyên gia cảnh báo căng thẳng toàn cầu có nguy cơ leo thang, đặc biệt là những lệnh trừng phạt mới nhằm vào các nhà xuất khẩu năng lượng. Điều này có thể làm lộ rõ sự mong manh của chuỗi cung ứng, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng và bạc.

Với những diễn biến trên, giá vàng hôm nay 1/10 dù có hạ nhiệt sau khi lập đỉnh kỷ lục, nhưng triển vọng vẫn được đánh giá tích cực trong ngắn hạn và trung hạn.



Giá vàng hôm nay 1/10 cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn biến động dữ dội. Sau khi lập đỉnh kỷ lục, kim loại quý chịu áp lực chốt lời mạnh, nhưng nhu cầu mua vào vẫn rất lớn từ cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Trong bối cảnh rủi ro chính trị, địa chính trị và chính sách tiền tệ còn nhiều bất ổn, vàng vẫn giữ vững vai trò là một trong những kênh trú ẩn an toàn hàng đầu. Khả năng kim loại quý này tiến lên mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian tới hoàn toàn không bị loại trừ.