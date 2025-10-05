Giá vàng hôm nay 5/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 5/10, cụ thể là giá vàng miếng đồng loạt tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay 5/10: Vàng miếng SJC tăng sốc, gần chạm ngưỡng 139 triệu đồng/lượng

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 600.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng (tăng 900.000 đồng/lượng) và bán ra ở mức 138,6 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 đồng/lượng).

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay bật tăng rất mạnh ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,3 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mốc 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mốc 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 5/10 trên thế giới: Tăng mạnh lên gần 3.900 USD/ounce, chuyên gia dự báo còn tiếp đà bứt phá

Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/10, ghi nhận mức tăng ấn tượng 0,77% chỉ trong 24 giờ qua. Theo dữ liệu từ Kitco, vàng giao ngay hiện đạt 3.887 USD/ounce, tương đương khoảng 124,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa tính thuế và phí).



Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, có tới 92% chuyên gia được hỏi nhận định rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới, trong khi không có chuyên gia nào dự đoán giá giảm. Đây là một tín hiệu thể hiện tâm lý thị trường đang nghiêng mạnh về phe mua, khi giới đầu tư tin rằng xu hướng tăng của kim loại quý vẫn chưa dừng lại.

Ông Marc Chandler, nhà phân tích cao cấp của Bannockburn Global Forex, cho biết vùng hỗ trợ ngắn hạn của vàng đã được xác lập quanh mức 3.800 USD/ounce. Theo ông, nếu đà tăng hiện tại được duy trì, mốc tâm lý 4.000 USD/ounce hoàn toàn có thể đạt được trong thời gian ngắn tới.

“Thị trường đang phản ứng tích cực trước các yếu tố bất ổn kinh tế và địa chính trị. Nếu đồng USD không phục hồi mạnh trở lại, vàng sẽ tiếp tục là kênh trú ẩn hấp dẫn nhất,” ông Chandler nhận định.

Kinh tế Mỹ suy yếu – động lực thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng

Cùng quan điểm lạc quan, ông Darin Newsom, chuyên gia của Barchart.com, đánh giá tình hình kinh tế Mỹ đang xấu đi rõ rệt, khiến giới đầu tư toàn cầu gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng. Theo ông, việc ngân hàng trung ương các nước tiếp tục mua vàng dự trữ là minh chứng rõ nét cho xu hướng trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro kinh tế lan rộng.

“Các chỉ báo kinh tế Mỹ như niềm tin tiêu dùng, sản xuất và việc làm đều suy yếu. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái và khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một công cụ bảo toàn giá trị,” ông Newsom nói.



Ông Adrian Day, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Adrian Day Asset Management, nhận định ngay cả trong trường hợp chính phủ Mỹ mở cửa trở lại hoặc xung đột tại Gaza tạm lắng dịu, những diễn biến đó không đủ mạnh để đảo ngược xu hướng tăng của vàng.

Theo ông, động lực tăng giá hiện nay bắt nguồn từ các yếu tố vĩ mô sâu hơn, như lạm phát kéo dài, nợ công Mỹ tăng kỷ lục và triển vọng hạ lãi suất trong thời gian tới. “Vàng không chỉ phản ứng với sự kiện ngắn hạn mà còn phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường vào giá trị tiền tệ và sức khỏe nền kinh tế toàn cầu,” ông Day nhấn mạnh.

FOMO lan rộng – vàng trở thành tâm điểm hút dòng tiền mới

Trên thị trường phái sinh, ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới tại RJO Futures, cho biết tâm lý FOMO (Fear of Missing Out – sợ bỏ lỡ cơ hội) đang xuất hiện rõ rệt. Nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu rót vốn vào thị trường kim loại quý, kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục thiết lập các đỉnh mới trong thời gian tới.

Theo ông Pavilonis, điều này phản ánh dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại mạnh mẽ, đặc biệt sau khi thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu điều chỉnh và lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. “Một khi vàng phá mốc 4.000 USD/ounce, xu hướng FOMO sẽ càng lan rộng, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá,” ông dự đoán.

Kịch bản dài hạn: Vàng có thể đạt 8.000 – 10.000 USD/ounce vào năm 2030?

Các mô hình kỹ thuật dài hạn của nhiều tổ chức phân tích cho thấy triển vọng cực kỳ lạc quan đối với kim loại quý này. Theo đó, nếu các điều kiện kinh tế và chính sách tiền tệ hiện tại tiếp tục duy trì, giá vàng hoàn toàn có thể đạt mức 8.000 – 10.000 USD/ounce vào năm 2030.

Các chuyên gia cho rằng, chu kỳ tăng giá của vàng đang bước vào giai đoạn giữa, chứ chưa phải cuối. Với áp lực lạm phát toàn cầu chưa được kiểm soát triệt để và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia, vàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi mạnh trong trung và dài hạn.



Dưới góc nhìn khác, ông Colin Cieszynski, Chiến lược gia trưởng của SIA Wealth Management, cho rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời không gây tác động trực tiếp đến giá vàng, song lại làm giảm sức hấp dẫn của nền kinh tế Mỹ trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông, khi các cơ quan chính phủ ngừng hoạt động, thị trường thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng khó tạo ra biến động mạnh. “Trong ngắn hạn, giá vàng có thể dao động trong biên độ hẹp, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về tăng do tâm lý lo ngại rủi ro toàn cầu,” ông Cieszynski nhận định.

Trong tuần tới, giới đầu tư toàn cầu sẽ hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed, dự kiến được công bố vào giữa tuần, cùng với khảo sát tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan. Hai dữ liệu quan trọng này có thể định hình kỳ vọng mới về chính sách lãi suất và hướng đi của vàng trong thời gian tới.

Nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn, cho thấy khả năng hạ lãi suất sớm vào quý I/2026, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh. Ngược lại, nếu cơ quan này vẫn tỏ ra thận trọng hoặc thiên về hướng “diều hâu”, thị trường có thể tạm thời điều chỉnh kỹ thuật trước khi lấy lại đà tăng.