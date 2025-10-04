Giá vàng hôm nay 4/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 4/10, cụ thể là giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng so với cùng giờ hôm qua.

Giá vàng hôm nay 4/10: Vàng miếng SJC mất mốc 138 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 3/10 hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,1 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, các thương hiệu giữ mức giá ổn định so với phiên sáng 3/10. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI, PNJ và Phú Quý được giao dịch ở mức 132 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay 4/10 trên thế giới: Duy trì gần đỉnh lịch sử, hướng tới chuỗi tăng 7 tuần liên tiếp

Theo số liệu từ Kitco, giá vàng hôm nay 4/10 trên thế giới vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.885 USD/ounce, tăng thêm 39,64 USD/ounce so với phiên trước đó. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.420 VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 123,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Diễn biến này cho thấy, vàng tiếp tục duy trì ở vùng giá cao, chỉ cách ngưỡng kỷ lục mọi thời đại chưa xa, đồng thời hướng tới việc hoàn tất tuần tăng thứ bảy liên tiếp. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng lớn của giới đầu tư trước những biến động chính trị – kinh tế tại Mỹ, đặc biệt là khả năng chính phủ liên bang phải đóng cửa kéo dài cùng với kỳ vọng Fed sẽ sớm điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Nguyên nhân khiến giá vàng bật tăng mạnh

Trong phiên cuối tuần, giá vàng tăng tốc chủ yếu nhờ ba yếu tố: tình trạng bất ổn chính trị tại Mỹ, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Trước hết, việc chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa là lần thứ 15 kể từ năm 1981. Tình trạng này kéo theo nhiều hệ lụy: hàng loạt hoạt động nghiên cứu khoa học bị gián đoạn, các báo cáo kinh tế bị hoãn công bố, hoạt động quản lý tài chính và nhiều dịch vụ công cộng khác bị ảnh hưởng. Sự gián đoạn này càng kéo dài, áp lực lên nền kinh tế Mỹ càng lớn, qua đó thúc đẩy dòng vốn tìm đến vàng.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhấn mạnh: “Tôi cho rằng chính phủ càng đóng cửa lâu, tác động tích cực tới giá vàng càng rõ rệt. Điều này đang trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ ổn định cho xu hướng tăng giá vàng.”

Ngoài ra, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ (NFP) – vốn được thị trường chờ đợi vào ngày thứ Sáu – đã bị hoãn lại do chính phủ đóng cửa. Điều này khiến nhà đầu tư phải chuyển hướng theo dõi các dữ liệu phụ, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang chững lại. Hệ quả là kỳ vọng Fed giảm lãi suất ngày càng gia tăng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá tới 98% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 10, và khoảng 90% khả năng lặp lại kịch bản tương tự vào tháng 12.

Dự báo từ các ngân hàng lớn: Vàng có thể vượt 4.000 USD/ounce

Nhiều ngân hàng hàng đầu thế giới tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng giá vàng trong ngắn và trung hạn.

Ngân hàng UBS dự báo vàng có thể đạt 4.200 USD/ounce trong những tháng tới. Lý do được đưa ra là “chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang giảm do lãi suất thực giảm tại Mỹ, trong khi kỳ vọng đồng USD suy yếu là động lực quan trọng khác hỗ trợ thị trường.”

Ngân hàng HSBC cũng đưa ra nhận định rằng vàng hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, nhờ các yếu tố rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính toàn cầu và thách thức đối với tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

HSBC nhấn mạnh: “Đà tăng giá vàng có thể duy trì sang cả năm 2026, được hỗ trợ bởi lực mua vào từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu gia tăng từ các quỹ đầu tư, coi vàng là công cụ đa dạng hóa danh mục.”

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cảnh báo rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất ít hơn kỳ vọng trong năm nay và năm sau, điều đó có thể khiến đà tăng giá vàng chậm lại.

Yếu tố kỹ thuật: Vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Xét theo góc độ phân tích kỹ thuật, vàng đang vận động trong biên độ quan trọng:

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất: 3.850 – 3.870 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự mạnh: 3.900 – 3.920 USD/ounce.

Nếu giá vàng có thể vượt qua vùng kháng cự nói trên, xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được củng cố, mở ra cơ hội chinh phục mốc 3.950 USD/ounce. Ngược lại, nếu thủng ngưỡng hỗ trợ, vàng có thể điều chỉnh sâu về khu vực 3.820 USD/ounce.

Chuyên gia Fawad Razaqzada của City Index nhận định: “Khả năng vàng chạm mốc 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay là hoàn toàn hiện hữu, nhưng kịch bản này không tránh khỏi rủi ro nhất định.”

Hiệu suất vàng trong năm 2025: Tăng mạnh nhất kể từ năm 1979

Một điểm đáng chú ý là trong năm 2025, vàng đã tăng hơn 40%, đánh dấu mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Điều này phản ánh sức hút đặc biệt của vàng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động.

Tuy nhiên, các tín hiệu quá mua đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng. Dẫu vậy, hành động giá vẫn cho thấy xu hướng tăng ổn định, chưa có dấu hiệu đảo chiều lớn.

Về mặt kỹ thuật dài hạn, Razaqzada cho rằng ngưỡng hỗ trợ chính của vàng nằm ở mức 3.500 USD/ounce, trong khi các vùng hỗ trợ nhỏ lần lượt ở 3.700 USD và 3.600 USD/ounce.



Với việc duy trì gần đỉnh lịch sử, giá vàng ngày 4/10 đang cho thấy sức mạnh bền bỉ của xu hướng tăng. Trong bối cảnh bất ổn chính trị và tài chính toàn cầu, cùng với sự suy yếu tiềm ẩn của đồng USD, vàng nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước rủi ro đến từ chính sách tiền tệ của Fed. Nếu lãi suất được điều chỉnh ít hơn dự đoán, xu hướng tăng có thể chậm lại. Ngược lại, nếu kỳ vọng hạ lãi suất thành hiện thực, vàng hoàn toàn có cơ hội vượt mốc 4.000 USD/ounce trong năm nay và duy trì đà tăng tới năm 2026.

