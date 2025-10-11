Giá vàng hôm nay 11/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 11/10 với điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của vàng miếng ACB, được chính thức niêm yết sau khi quy định độc quyền vàng miếng SJC được gỡ bỏ.

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 11/10, cụ thể là giá vàng miếng đã được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/lượng, tùy thương hiệu và loại vàng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 9/10 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,5 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Một điểm đáng chú ý trong sáng nay là sự xuất hiện của vàng miếng ACB, được chính thức niêm yết sau khi quy định độc quyền vàng miếng SJC được gỡ bỏ. ACB công bố mức giá 141,2 – 142,2 triệu đồng/lượng một mức giá khá cạnh tranh trên thị trường.

Về giá vàng nhẫn tròn 9999, mức điều chỉnh giảm cũng diễn ra trên diện rộng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay 11/10 trên thế giới: Tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn

Giá vàng hôm nay 11/10 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, được hỗ trợ bởi làn sóng lo ngại gia tăng khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa kéo dài.



Theo cập nhật từ Kitco, lúc 20h ngày 10/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay thế giới tăng lên 3.984 USD/ounce, trong khi giá hợp đồng tương lai Comex tháng 12 chạm 3.999 USD/ounce. Cả vàng và bạc đều duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ, cho thấy xu hướng tích cực của kim loại quý trước những biến động toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, sự phục hồi mạnh mẽ của vàng đến từ việc dòng tiền đầu tư toàn cầu đang rút khỏi các tài sản rủi ro để tìm đến những kênh an toàn hơn như vàng, giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng lớn.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang: Ngòi nổ mới cho thị trường tài chính

Thị trường quốc tế đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý: xung đột thương mại Mỹ - Trung tái bùng phát. Bắc Kinh và Washington liên tục có những động thái trả đũa thương mại mới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng.

Cụ thể, nhằm đáp trả kế hoạch của Mỹ trong việc thu phí đối với tàu Trung Quốc, từ ngày 14/10, Trung Quốc chính thức áp đặt các khoản phí đặc biệt với tàu Mỹ khi cập cảng nước này.

Theo thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, mức phí ban đầu sẽ là 400 Nhân dân tệ mỗi tấn, và tăng dần hàng năm, đạt 1.120 Nhân dân tệ vào tháng 4/2028. Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ thu phí đã “vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc thương mại quốc tế” và xâm phạm Hiệp định Hàng hải Mỹ - Trung.

Không chỉ dừng lại ở đó, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (SAMR) của Trung Quốc cũng đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với thương vụ mua lại Autotalks của Qualcomm Inc., tập đoàn sản xuất chip hàng đầu của Mỹ. Thương vụ này được Qualcomm công bố hồi tháng 6 vừa qua, và việc điều tra đang được xem xét liệu có vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc hay không.

Sau thông báo, cổ phiếu của Qualcomm đã giảm 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại New York, cho thấy tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ trả đũa thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giới phân tích nhận định, những động thái trên của hai bên là “nước cờ thăm dò” trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc cuối tháng này. Cả hai được cho là đang “xếp quân” cho bàn cờ thương lượng mới, với vàng đang trở thành thước đo nhạy bén của tâm lý thị trường.

Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài: Rủi ro kinh tế lan rộng

Bên cạnh căng thẳng thương mại, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ hai mà chưa có dấu hiệu thỏa hiệp giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về ngân sách. Các chuyên gia cho rằng, tình trạng này nếu kéo dài có thể làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và gây ra tác động dây chuyền tới kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã phải triệu hồi nhân viên quay trở lại làm việc để hoàn thiện báo cáo quan trọng về lạm phát, được sử dụng để tính toán mức điều chỉnh trợ cấp an sinh xã hội cho năm tới.

Cơ quan này được Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng chỉ đạo hoàn thành chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 kịp thời để công bố vào cuối tháng này – dữ liệu quan trọng cho cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 28-29/10.

Mặc dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa, song nhiều nhà hoạch định chính sách vẫn tỏ ra thận trọng, bởi lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra.

Phân tích kỹ thuật: Vàng đứng trước ngưỡng quyết định 4.100 USD/ounce

Sau đợt giảm mạnh trước đó, giá vàng đã nhanh chóng phục hồi, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự mạnh 4.100 USD/ounce.

Nếu thành công, xu hướng tăng này có thể tạo đà cho giá thử thách lại mức kỷ lục 4.081 USD/ounce và thậm chí vượt qua ngưỡng cao mới trong thời gian tới.

Ngược lại, nếu áp lực bán tăng lên, các chuyên gia khuyến nghị theo dõi sát hai mốc hỗ trợ quan trọng: 3.957 USD/ounce và 3.850 USD/ounce. Đây được xem là “vùng phòng thủ” quyết định xu hướng ngắn hạn của kim loại quý này.



Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, việc giá vàng lần đầu vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý và chiến lược đầu tư toàn cầu.

Ông Hansen nhấn mạnh, đà tăng này không chỉ xuất phát từ kỳ vọng Fed giảm lãi suất hay đồng USD suy yếu, mà phản ánh sự mất niềm tin của nhà đầu tư vào các kênh trú ẩn truyền thống như trái phiếu kho bạc Mỹ hay đồng USD.

“Thế giới đang trở nên phân mảnh hơn. Khi phương Tây ngày càng ‘vũ khí hóa’ hệ thống tài chính, từ các lệnh trừng phạt, đóng băng tài sản cho đến lo ngại về bội chi ngân sách, nhà đầu tư và thậm chí cả chính phủ các nước đang chuyển hướng sang vàng và các tài sản hữu hình nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống”, ông Hansen phân tích.

Theo chuyên gia này, xu hướng tái phân bổ dòng vốn toàn cầu có thể tái định hình vai trò của vàng – không chỉ đơn thuần là công cụ phòng ngừa rủi ro, mà còn là biểu tượng cho sự độc lập tài chính giữa bối cảnh địa chính trị biến động mạnh.

Giá vàng hôm nay 11/10 phản ánh rõ tâm lý thận trọng và chuyển hướng của dòng vốn toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, còn chính phủ Mỹ vẫn đối mặt với nguy cơ đóng cửa kéo dài. Cùng với đó, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế càng củng cố vị thế của vàng như kênh trú ẩn an toàn hàng đầu.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, giá vàng thế giới hoàn toàn có thể duy trì trên vùng 3.950 – 4.000 USD/ounce và thậm chí bứt phá ngưỡng kháng cự 4.100 USD/ounce trong các phiên tới. Dù vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên theo dõi sát biến động lãi suất, chỉ số CPI Mỹ và tiến trình thương mại giữa hai siêu cường để có chiến lược phù hợp.

Với những tín hiệu hiện tại, giá vàng hôm nay 11/10 không chỉ đơn thuần là con số giao dịch, mà còn là thước đo niềm tin của giới đầu tư vào nền kinh tế toàn cầu — nơi vàng đang tái khẳng định vai trò là “vua của các tài sản trú ẩn” trong giai đoạn đầy biến động này.