Giá vàng hôm nay 13/10: 8 tuần tăng mạnh liên tiếp, chuyên gia dự báo điều gì?

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 13/10, cụ thể là giá vàng miếng hôm nay tăng liên tiếp trong tuần lên các mốc cao mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mở đầu ngày 6/10 tuần trước.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.



Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. Trong 3 ngày qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các nhà vàng điều chỉnh tăng mạnh.

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,8 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/10 trên thế giới: Tăng mạnh vượt mốc 4.000 USD/ounce, thị trường tiến đến “điểm nút” mới

Giá vàng hôm nay 13/10 trên thị trường thế giới tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh so với sáng qua, hiện được niêm yết quanh ngưỡng 4.035 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang trải qua một giai đoạn biến động dữ dội, đồng thời đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp, khẳng định sức hút bền vững của vàng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.



Ngay từ đầu tuần, giá vàng giao ngay đã nhanh chóng thiết lập hàng loạt mức đỉnh và đáy mới cao hơn, thể hiện tâm lý hưng phấn của thị trường. Việc giá vượt xa mốc 4.000 USD/ounce – từng được xem là ngưỡng “không tưởng” – đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới đầu tư quốc tế.

Theo khảo sát hằng tuần của Kitco News, có một nửa chuyên gia phân tích tại Wall Street đã chuyển từ quan điểm lạc quan sang thái độ trung lập sau khi vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân (Main Street) cũng bắt đầu tỏ ra thận trọng hơn, cho thấy tâm lý thị trường đang có phần dè dặt sau chuỗi tăng quá nhanh.

Từ cuối năm 2022 đến nay, vàng đã chứng kiến đợt tăng giá mạnh mẽ nhất trong lịch sử hiện đại, liên tục vượt qua các mức kháng cự then chốt và thiết lập tới 41 đỉnh cao kỷ lục chỉ trong năm 2025. Điều này khiến giới đầu tư đặt ra câu hỏi: Liệu đây đã là đỉnh của giá vàng, hay chỉ là bước đệm cho một chu kỳ tăng mới?

4.000 USD/ounce – ngưỡng lịch sử và bài toán tâm lý

Các ngân hàng lớn cùng giới phân tích đã dự báo giá vàng chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce ngay từ đầu năm nay. Tuy nhiên, tâm lý kỳ vọng này không phải điều mới. Ba năm trước, khi vàng lần đầu vượt mốc 2.000 USD/ounce rồi bị chặn lại quanh vùng 2.400 USD, thị trường cũng từng đặt ra câu hỏi tương tự. Sau đó, kim loại quý tiếp tục bứt phá, vượt 3.000 USD/ounce và tiến xa hơn, phá vỡ mọi giới hạn cũ.

Lịch sử cho thấy, mỗi lần vàng đạt một đỉnh tâm lý quan trọng, thị trường đều trải qua giai đoạn điều chỉnh ngắn, trước khi quay lại xu hướng tăng. Lần này cũng không ngoại lệ: ngưỡng 4.000 USD/ounce được xem như một cột mốc lịch sử – vừa mang tính biểu tượng, vừa mang tính thử thách.

Điểm khác biệt đáng chú ý trong đợt tăng hiện nay là làn sóng đầu tư ồ ạt diễn ra trong thời gian ngắn chưa từng có. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý III/2025, các quỹ ETF hỗ trợ bằng vàng đã ghi nhận dòng vốn đổ vào kỷ lục 221,7 tấn, tương đương khoảng 26 tỷ USD. Nhờ vậy, tổng lượng vàng nắm giữ của các quỹ đã tiệm cận mức cao nhất lịch sử ghi nhận năm 2020 – chỉ còn thiếu khoảng 2% để chạm kỷ lục.

Vàng – kênh trú ẩn vẫn “chật chội”

Dù dòng tiền đổ vào vàng ngày càng lớn, vàng hiện vẫn chỉ chiếm khoảng 2% tổng tài sản toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với mức khuyến nghị của nhiều tổ chức đầu tư là 5 – 10% danh mục. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của vàng vẫn còn khá lớn nếu nhà đầu tư tiếp tục xem kim loại quý là “hầm trú ẩn” an toàn.

Những yếu tố thúc đẩy vàng tăng giá mạnh mẽ suốt thời gian qua bao gồm:

Bất ổn địa chính trị và kinh tế ở nhiều khu vực trọng yếu;

Lạm phát dai dẳng tại các nền kinh tế lớn;

Nguy cơ suy thoái toàn cầu chưa được loại bỏ hoàn toàn;

Nợ công gia tăng và niềm tin suy giảm vào đồng USD cùng các loại tiền pháp định khác.

Những yếu tố này không chỉ chưa suy giảm mà còn có dấu hiệu leo thang, khiến nhiều chuyên gia tin rằng đợt tăng giá của vàng chưa kết thúc. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, vàng tiếp tục được đánh giá là tài sản phòng thủ số một.

Nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn – tín hiệu tích lũy cần thiết

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 50%, trong khi bạc tăng tới 71%, mang lại mức sinh lời ấn tượng cho các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, với việc vàng tiến sát vùng 4.000 USD, khả năng điều chỉnh ngắn hạn là điều khó tránh.

Một số nhà phân tích cảnh báo rằng, sau khi tăng quá nhanh, vàng có thể giảm khoảng 10%, đưa giá về quanh 3.600 USD/ounce trước khi tiếp tục tăng. Giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh này, theo các chuyên gia, là cần thiết để củng cố đà tăng bền vững hơn trong tương lai.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, nhận định:

“Dù giá vàng hiện đang ở mức rất cao, nhưng động lực tăng vẫn còn mạnh. Mốc 4.000 USD là ngưỡng tâm lý quan trọng, vì vậy việc thị trường dao động quanh vùng 3.900 – 4.100 USD là hoàn toàn tự nhiên. Đáng chú ý là, trong năm nay, mỗi đợt điều chỉnh đều nhanh chóng được hấp thụ bởi lực mua mới.”

Xu hướng dài hạn vẫn tích cực

Cùng quan điểm này, ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn lạc quan.

“Những yếu tố đã đưa vàng lên 4.000 USD vẫn còn nguyên: nợ toàn cầu tiếp tục tăng, trong khi bất ổn địa chính trị vẫn duy trì ở mức cao. Khi các quốc gia dần giảm niềm tin vào đồng USD, vai trò của vàng như một tài sản dự trữ chiến lược sẽ càng được củng cố,” ông Vecchio nhấn mạnh.

Nhìn tổng thể, giá vàng hôm nay 13/10 phản ánh rõ nét sự chuyển dịch niềm tin toàn cầu: từ tiền pháp định sang tài sản hữu hình, từ thị trường chứng khoán rủi ro sang các kênh phòng thủ. Với việc giá đã tăng liên tiếp 8 tuần, giới đầu tư hiện đang theo dõi sát các tín hiệu điều chỉnh kỹ thuật, đồng thời chờ đợi báo cáo lạm phát Mỹ và động thái của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trong thời gian tới – những yếu tố có thể quyết định hướng đi kế tiếp của vàng.

Triển vọng thị trường vàng trong quý IV: Cơ hội và rủi ro song hành

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương đang tăng cường mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, nhu cầu vật chất dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân nên thận trọng với đà tăng nóng, tránh mua đuổi khi thị trường đã quá hưng phấn.

Theo phân tích kỹ thuật, vùng 3.950 – 4.050 USD/ounce hiện được xem là vùng giằng co quan trọng. Nếu giá vàng duy trì ổn định trên 4.000 USD, khả năng hướng tới mốc 4.200 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra. Ngược lại, nếu xuất hiện lực bán chốt lời mạnh, giá có thể điều chỉnh ngắn về 3.700 – 3.800 USD/ounce trước khi phục hồi.

Giá vàng hôm nay 13/10 đang ở ngưỡng cao kỷ lục, phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước bất ổn toàn cầu và niềm tin suy giảm vào tiền tệ. Dù khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn là có, nhưng triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn tích cực, nhờ nhu cầu phòng thủ tăng mạnh và xu hướng dịch chuyển tài sản toàn cầu tiếp tục diễn ra.