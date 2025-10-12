Giá vàng hôm nay 12/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 12/10: Thị trường tiến gần tới một kịch bản chưa từng có

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 12/10, giá vàng miếng trong nước phục hồi trở lại và tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 11/10 hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.



Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 12/10 trên thế giới: Vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce, giới đầu tư tăng mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 12/10 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 4.012,81 USD/ounce, tăng 30,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.384 VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các loại phí).

Như vậy, giá vàng hôm nay 12/10 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, kết thúc tuần giao dịch ở ngưỡng 4.012,81 USD/ounce, cao hơn phiên liền trước nhưng vẫn thấp hơn 30 USD so với mức đỉnh lịch sử. Diễn biến này phản ánh rõ tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh.

Thị trường vàng “nóng” trở lại khi chứng khoán và tiền số đồng loạt lao dốc

Giới phân tích cho rằng, đà tăng của vàng thế giới trong những phiên gần đây chủ yếu xuất phát từ làn sóng rút vốn khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán và tiền điện tử. Thông tin về việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khiến tâm lý lo ngại lan rộng, thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Các chuyên gia nhận định, đây là phản ứng tự nhiên của thị trường khi rủi ro địa chính trị và thương mại tăng cao. Lịch sử cho thấy, mỗi khi niềm tin vào tăng trưởng kinh tế suy yếu, vàng lại được hưởng lợi nhờ vai trò là tài sản bảo toàn giá trị.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng có diễn biến đáng chú ý. Kim loại quý này vừa ghi nhận tuần tăng giá thứ 8 liên tiếp, vượt qua mức kỷ lục từng thiết lập vào năm 2011. Giá bạc hiện đạt 49,99 USD/ounce, tăng 4% trong tuần và tăng hơn 71% kể từ đầu năm. Với hiệu suất vượt trội, bạc đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư, đặc biệt từ các quỹ tập trung vào năng lượng sạch và công nghiệp chế tạo.



Theo giới phân tích kỹ thuật, giá vàng đang trong giai đoạn tích lũy, chuẩn bị thiết lập một mặt bằng giá mới quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Mức hỗ trợ gần nhất được xác định tại 3.957 USD/ounce, trong khi vùng kháng cự mạnh nằm ở 4.100 USD/ounce. Nếu giá bứt phá qua mốc này, khả năng cao vàng sẽ xác lập đỉnh lịch sử mới trong quý IV/2025.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Việc vàng vượt qua ngưỡng 4.000 USD/ounce không chỉ phản ánh chính sách tiền tệ toàn cầu mà còn là dấu hiệu của sự thay đổi niềm tin hệ thống”.

Theo ông Hansen, khi các quốc gia phương Tây ngày càng “vũ khí hóa” hệ thống tài chính – thông qua các biện pháp đóng băng tài sản, trừng phạt kinh tế và gia tăng nợ công, giới đầu tư có xu hướng quay trở lại với tài sản hữu hình như vàng. Đây được xem là biểu tượng của sự độc lập tài chính và niềm tin lâu dài.

“Thế giới đang trở nên phân mảnh sâu sắc hơn. Khi lòng tin vào đồng USD giảm sút, vàng sẽ lấy lại vị thế trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu”, ông Hansen nhấn mạnh.

Các định chế tài chính lớn khuyến nghị tăng tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư

Cùng chia sẻ quan điểm này, các chuyên gia tại Morgan Stanley và “vua trái phiếu” Jeff Gundlach – nhà sáng lập DoubleLine Capital – cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ 20–25% danh mục vào vàng, mức tỷ lệ cao nhất trong hơn 50 năm qua.

Theo họ, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với lạm phát dai dẳng, lãi suất biến động và bất ổn địa chính trị gia tăng, vàng không chỉ là tấm khiên phòng thủ chống rủi ro mà còn là công cụ bảo toàn giá trị tài sản dài hạn.

Việc các quỹ đầu tư lớn tăng mua vàng cho thấy niềm tin vào sức mạnh của kim loại quý này đang trở lại, đặc biệt khi nhiều nền kinh tế phát triển ghi nhận nợ công cao kỷ lục, trong khi đồng USD đối mặt với áp lực mất giá do chính sách nới lỏng tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật: Mục tiêu hướng tới 4.150 USD/ounce

Dưới góc nhìn kỹ thuật, phe mua hiện đang giữ lợi thế. Nếu giá vàng hôm nay 12/10 tiếp tục duy trì đà tăng và đóng cửa trên mốc 4.100 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt bứt phá mới, hướng tới vùng mục tiêu 4.081 – 4.150 USD/ounce.

Ngược lại, trong trường hợp áp lực chốt lời tăng mạnh, vùng 3.850 USD/ounce sẽ là mốc hỗ trợ then chốt cần theo dõi sát sao. Diễn biến giá vàng trong những ngày tới sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng của thị trường trước các dữ liệu kinh tế Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tỷ lệ thất nghiệp, vốn có ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).



Các nhà phân tích nhận định, quý IV/2025 có thể sẽ là giai đoạn mấu chốt quyết định hướng đi của vàng. Nếu Fed chính thức hạ lãi suất hoặc phát tín hiệu ôn hòa hơn, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy mạnh vào kim loại quý. Ngược lại, việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể khiến giá vàng gặp áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, xu hướng tăng giá của vàng vẫn được đánh giá là bền vững, nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ như:

Tình hình địa chính trị phức tạp tại Trung Đông và Đông Âu;

Nhu cầu mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương;

Niềm tin suy giảm vào đồng USD;

Và đặc biệt là lạm phát cơ cấu chưa thể kiểm soát hoàn toàn ở các nền kinh tế lớn.

Một báo cáo mới của World Gold Council (WGC) cũng cho thấy, lượng mua vàng của ngân hàng trung ương toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ, tập trung ở Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn, góp phần giữ cho thị trường vàng duy trì nền tảng tăng trưởng ổn định.



Tổng hợp các yếu tố kinh tế, địa chính trị và kỹ thuật, giá vàng hôm nay 12/10 cho thấy sức mạnh rõ rệt của xu hướng tăng. Dù còn biến động ngắn hạn, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực, đặc biệt khi niềm tin vào đồng USD và hệ thống tài chính truyền thống đang bị thách thức.

Trong bối cảnh bất ổn vẫn bao trùm, vàng tiếp tục giữ vững vai trò là “bến đỗ an toàn” cho dòng vốn toàn cầu – một kênh đầu tư chiến lược không thể thiếu trong danh mục của nhà đầu tư thận trọng.