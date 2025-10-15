Vựa na ngọt giờ đẫm vị đắng

Nước đã bắt đầu rút, nhưng tại các vùng trồng na của xã Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, lại có một cảnh tượng thật xót xa, những vườn na vừa mới đây thôi vẫn cho trĩu quả, xanh mướt nhưng giờ đây chỉ còn là một màu bùn đất úa tàn