Vựa na ngọt giờ đẫm vị đắng

Hoàng Tính

15/10/2025 6:00 AM (GMT+7)

Nước đã bắt đầu rút, nhưng tại các vùng trồng na của xã Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, lại có một cảnh tượng thật xót xa, những vườn na vừa mới đây thôi vẫn cho trĩu quả, xanh mướt nhưng giờ đây chỉ còn là một màu bùn đất úa tàn

Nước đã bắt đầu rút nhưng để lại cho người trồng na xã Hữu Lũng nhiều lo lắng. Ảnh: Hoàng Tính
Hiện tượng cây na bắt đầu bị héo lá sau lũ, khiến người nông dân đứng ngồi không yên, bởi cây na là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của các hộ gia đình. Ảnh: Hoàng Tính
Ngay sau những ngày ngập lụt là những ngày nắng rất to khiến cho những cây na đang khỏe mạnh bị lấy đi sự sống mãnh liệt vốn có. Ảnh: Hoàng Tính
Hiện tượng lá na đã bị dụng do ngập nước nhiều ngày. Ảnh: Hoàng Tính
Tại thôn Bãi Vàng, xã Hữu Lũng có khoảng 20ha diện tích cây na bị ngập nước. Ảnh: Hoàng Tính
Nhiều người khó có thể hình dung đây là cây na mà chỉ vài tháng trước vẫn còn cho người dân xã Hữu Lũng thu hoạch cả chục kg quả. Ảnh: Hoàng Tính
Những cây na mới trồng bị lớp bùn làm kiệt quệ sự sống chỉ sau vài ngày bị ngập. Ảnh: Hoàng Tính
Những gốc cây na cả chục năm nhưng cũng khó thoát khỏi tình cảnh. Ảnh: Hoàng Tính
Cả một vườn na đã mất đi sức sống mãnh liệt vốn có của loại cây này. Ảnh: Hoàng Tính
Những vườn na thái cũng bị kiệt quệ sức sống. Ảnh: Hoàng Tính

Nước đã bắt đầu rút, nhưng tại các vùng trồng na của xã Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, lại có một cảnh tượng thật xót xa, những vườn na vừa mới đây thôi vẫn cho trĩu quả, xanh mướt nhưng giờ đây chỉ còn là một màu bùn đất úa tàn

