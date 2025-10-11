Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn

Xót xa cảnh tan hoang khi nước rút

Trở lại các xã Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình những ngày này, không khí đượm buồn bao trùm khắp các nẻo đường. Bùn non đặc quánh mặt đường, nền nhà, vật dụng và ngổn ngang là những tài sản hư hỏng và đâu đó là những tiếng thở dài não nề của người dân.

Bà Nhật nghẹn ngào chia sẻ về những mất mát do mưa lũ những ngày qua ảnh hưởng đến gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Những người nông dân vốn hiền lành, chân chất, trước đây luôn chào đón chúng tôi bằng nụ cười ấm áp, giờ đây chỉ có thể đáp lại bằng những ánh mắt thất thần và câu nói nghẹn đắng “Nhà có còn cái gì nữa đâu mà chụp ảnh hả nhà báo”.

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng, lột tả tất cả sự khốc liệt của trận lũ vừa qua.

Đó là nỗi lòng của bà Nhật, một người phụ nữ đã 70 tuổi ở thôn Bến Cát, xã Vân Nham. Bà buồn rầu chia sẻ rằng: Trong suốt 70 năm cuộc đời, bà chưa từng chứng kiến trận lũ nào lên nhanh và cao đến như vậy. Mọi tài sản tích cóp cả đời đã bị nhấn chìm trong biển nước lũ, cả gia đình chỉ kịp chạy thoát thân trong đêm nước lũ ập về tối mùng 7 rạng sáng ngày 8/10 vừa qua.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình bà Khuyên Lăng ở thôn Bến Cát chỉ biết khóc nghẹn khi nhìn cơ ngơi của mình cũng bị nước lũ tàn phá.

Bà Khuyên Lăng cho hay: Trận lũ đã làm gia đình bà hư hỏng 2 tấn thóc, 4 chiếc xe máy, 2 tủ lạnh, 1 máy giặt và toàn bộ vật dụng sinh hoạt khác.

Gia đình bà Khuyên Lăng đã bị dòng nước lũ làm hư hỏng 2 tấn thóc, 4 chiếc xe máy... Ảnh: Hoàng Tính

Thiệt hại không chỉ là tài sản, mà còn là phương tiện mưu sinh. Anh Trường ở thôn Đồng Lươn, xã Yên Bình (trước là xã Hòa Bình), bần thần cho biết nước lũ đã cuốn trôi mất con bò là đầu cơ nghiệp và đàn gà gần 50 con của gia đình.

Nỗi đau không của riêng ai, nó hằn sâu trong từng ánh mắt, len lỏi vào từng mái nhà nơi rốn lũ vùng Hữu Lũng. Nước rút đi, nhưng nỗi lo còn ở lại, bởi hành trình gây dựng lại cuộc sống từ con số không sẽ vô cùng gian nan.

Ấm lòng tình người trong gian khó

Giữa bộn bề khó khăn và mất mát ấy, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam một lần nữa lại tỏa sáng. Khi thông tin về thiệt hại nặng nề tại Lạng Sơn được lan tỏa, hàng trăm đoàn cứu trợ, hàng ngàn tấm lòng thơm thảo từ khắp mọi miền Tổ quốc đã không quản ngại đường xá xa xôi, nhanh chóng tìm về với bà con vùng lũ.

Để tiếp cận người dân ở khu vực cô lập tiếp tế hàng hóa lực lượng chức năng, chính quyền, các nhà hảo tâm đã cùng nhau chia sẻ thông tin để đưa ra phương án phù hợp nhất. Ảnh: Hoàng Tính

Ngay từ sáng sớm ngày 10/10, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh anh Đỗ Đình Thành từ Hà Nội đang lái chiếc xe tải 3,5 tấn chở đầy nhu yếu phẩm vào xã Vân Nham.

Anh Thành chia sẻ: Nhận được thông tin ở Lạng Sơn bị ngập lụt, chúng tôi những người ở phố Nguyễn An Ninh TP Hà Nội đã nhanh chóng vận động mọi người ủng hộ. Chỉ sau 1,5 ngày, chúng tôi đã lên đường để đến với người dân vùng lũ, mong rằng những món quà nhỏ như thùng mì tôm, chai nước, chiếc bánh mì...này sẽ góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Anh Thành từ Hà Nội đã đến với các địa phương bị ngập lụt ở Lạng Sơn để hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ảnh: Hoàng Tính

Không chỉ có những đoàn thiện nguyện tự phát, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn cũng đã nhanh chóng vào cuộc.

Chúng tôi gặp ông Trần Nhật Tân - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (Lạng Sơn) khi đang cùng các đơn vị đi hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Ông Tân cho hay: Nhận được thông tin nhiều xã bị ngập lụt, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các đoàn đi đến trực tiếp những điểm ngập lụt như ở Vân Nham, Yên Bình, Hữu Lũng, Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định, để trao tặng mì tôm, nước uống, sữa và tiền mặt, với tổng giá trị hỗ trợ là 1 tỷ đồng.

Ông Trần Nhật Tân (đứng thứ 2 từ trái sang) - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (Lạng Sơn) trao tặng nhu yếu phẩm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đồng Lươn xã Yên Bình (trước là xã Hòa Bình) đang bị ảnh hưởng bởi lũ. Ảnh: Hoàng Tính

Sự chung tay kịp thời của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp… trong những ngày qua đã thực sự tiếp thêm nguồn lực quan trọng, giúp người dân vùng lũ có thêm điểm tựa để vượt qua giai đoạn cam go này.

Song song với các hoạt động cứu trợ từ cộng đồng, chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương đang chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Tại xã Hữu Lũng, ông Cao Văn Hòa - Chủ tịch xã, cho biết: Hiện nay nước cũng đang bắt đầu rút, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của hơn 200 chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, chuyển đồ đạc về nhà sau nhiều ngày sơ tán.

Những ngày qua, hình ảnh những người lính áo xanh không quản ngại bùn lầy, vất vả đã để lại ấn tượng sâu sắc và sự biết ơn trong lòng người dân xã Hữu Lũng.

Cùng với đó công tác tiếp cận các khu vực vẫn đang bị cô lập cũng vẫn được triển khai rất khẩn trương. Bà Vy Thúy Thành - Chủ tịch UBND xã Vân Nham, thông tin: Xã có 30 thôn, đợt lũ lịch sử xảy ra có thời điểm 15 thôn bị cô lập; đến sáng 10/10, vẫn đang còn 7 thôn bị cô lập. Dù còn rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận nhưng chúng tôi đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để kịp thời đưa nhu yếu phẩm thiết yếu tới tất cả mọi người dân bị ảnh hưởng.

Còn tại thôn Đồng Lươn xã Yên Bình (trước là xã Hòa Bình), bà Chu Thị Nụ, Bí thư Chi bộ thôn, cho biết: Khu Hai Nồi của thôn vẫn còn hơn 30 người dân bị cô lập. Nhưng những ngày qua các đoàn từ thiện đến đã đến hỗ trợ đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu nhất cho toàn bộ người dân chúng tôi.

Tuy nhiên, con đường tái thiết vẫn còn khá nhiều chông gai. Ông Vũ Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, bày tỏ nỗi lo ngại lớn: Điều đáng lo nhất hiện nay là chiếc cầu treo ở thôn Bông đã bị lật, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, giao thương của người dân sau khi nước rút. Bên cạnh đó, một số gia đình bị ngập sâu khiến sách vở, đồ dùng học tập của các cháu đã bị hư hỏng nhiều vì vậy việc đưa các cháu trở lại trường học tập cũng sẽ là một trở ngại.

Sự vào cuộc của doanh nghiệp sẽ góp phần giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này

Hơn lúc nào hết, người dân các xã Hữu Lũng, Nhật Tiến, Yên Bình, Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn đang rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để giúp họ sớm vượt qua gia đoạn khó khăn này.

Mọi sự hỗ trợ dù nhỏ nhất cũng vô cùng quý giá, trước mắt, người dân cần những đồ dùng thiết yếu để ổn định cuộc sống: Từ những chai nước sạch, bao gạo, bộ quần áo khô cho đến chăn màn, xoong nồi, bát đũa… Đặc biệt, các loại thuốc men cơ bản và hóa chất khử khuẩn môi trường là vô cùng cấp thiết để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Các cán bộ, chiến sỹ đang giúp người dân vệ sinh dọn đường tại xã Hữu Lũng. Ảnh: Hoàng Tính

Về lâu dài, để giúp bà con thực sự đứng dậy trên mảnh đất quê hương, việc hỗ trợ vật tư nông nghiệp mang ý nghĩa sống còn. Đó là những bao lúa giống, ngô giống, các loại hạt rau màu ngắn ngày để bà con kịp gieo trồng vụ mới hay những con gà, con vịt giống để tái đàn sau khi gia súc, gia cầm đã bị lũ cuốn trôi.

Cùng với đó, những dụng cụ sản xuất nông nghiệp cơ bản và phân bón để cải tạo lại ruộng vườn, nương rẫy sẽ là nền tảng giúp người dân nơi đây khôi phục lại sinh kế, sớm trở lại cuộc sống bình thường trên mảnh đất kiên cường này.