Công bố danh sách xã, đặc khu miền núi giai đoạn 2026 - 2030 tại Quảng Ninh
Thanh Phong
28/11/2025 5:48 AM (GMT+7)
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phê duyệt danh sách xã, đặc khu miền núi trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.
Theo Quyết định số 4495/QĐ-UBND, các xã miền núi của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm: Quảng La, Lương Minh, Kỳ Thượng, Ba Chẽ, Quảng Tân, Hải Sơn, Quảng Đức, Điền Xá, Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu, Đường Hoa. Đặc khu miền núi duy nhất là Vân Đồn.
Việc phân định khu vực dựa trên cơ sở Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh có tổng cộng 54 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Trong đó, có 21 xã, 30 phường và 2 đặc khu được hình thành sau quá trình sắp xếp theo quy định; riêng xã Cái Chiên được giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh được Trung ương giao chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh bố trí tổng nguồn vốn trên 7.000 tỷ đồng thực hiện đề án, trong đó ngân sách tỉnh bố trí trên 4.750 tỷ đồng; ngân sách huyện (cũ), xã trên 2.240 tỷ đồng.
Ngoài ra, tỉnh huy động trên 16.200 tỷ đồng vốn lồng ghép, xã hội hóa, huy động hợp pháp khác để triển khai các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc đề án, chương trình của tỉnh.
Giai đoạn 2021-2025, có hơn 2.500 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở tỉnh được hỗ trợ nguồn vốn phát triển sinh kế, từ trồng rừng cây gỗ lớn, trồng quế, sở, cây dược liệu đến chăn nuôi quy mô lớn theo mô hình tổ hợp tác.
