Khi scandal thành công cụ bán hàng: Bài học đắt giá từ chiêu trò của Ngân 98
Hồng Minh
13/10/2025 3:26 PM (GMT+7)
Trong nhiều năm, cái tên Ngân 98 gắn liền hình ảnh “nữ hoàng ồn ào” với các phát ngôn, hành vi tạo tranh cãi, từ phim ảnh đến đời tư, góp phần duy trì mức độ chú ý trên mạng. Những lần phát trực tiếp đầu năm 2025 tiếp tục xuất hiện dày đặc, khuấy động dư luận trước khi nổ ra các tố cáo về sản phẩm giảm cân.
Nổi tiếng vì ồn ào trên mạng
Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân từng hoạt động với vai trò DJ. Cô biểu diễn ở bar/club tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, được biết đến với một biệt danh khác “DJ Ngân 98”.
Cô bắt đầu được dư luận biết đến nhiều từ năm 2017. Mốc khởi phát là thời điểm cô đăng ký dự thi The Face Vietnam 2017 và nhanh chóng gây chú ý rồi rút lui vì “không chịu được áp lực” gây chú ý mạng xã hội.
Ngay sau đó, cô tiếp tục xuất hiện dày đặc với loạt hình ảnh, sự kiện “hở bạo”, càng củng cố mức độ nhận diện. Chuyện tình với nhạc sĩ Lương Bằng Quang được công khai năm 2017 cũng góp phần đưa tên tuổi cô được biết đến nhiều hơn.
Năm 2023, Ngân 98 xuất hiện trong phim “Live: Phát trực tiếp” của đạo diễn Khương Ngọc, vào vai Emi – “nữ hoàng livestream” mukbang. Cảnh Emi tự đổ nước, tuột váy lộ ngực để câu quà trong cuộc thi ăn khiến phim dán nhãn 18+ và gây tranh cãi. Trả lời VietNamNet, Ngân 98 nói cảnh nóng nằm sẵn trong kịch bản. Cô cho biết bạn trai Lương Bằng Quang ủng hộ, còn bản thân muốn thử sức diễn xuất.
Bắt đầu kinh doanh năm 2021, khi cô lập Công ty TNHH TM-DV ZuBu do mẹ ruột đứng tên giám đốc, ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm, cùng với nhiều chiêu trò thu hút lượng tương tác thì “tên tuổi” của cô mới thực sự gây chú ý nhiều người trên mạng xã hội.
Tháng 5/2025, một sự kiện “rùm beng” mạng xã hội đó là trên nền tảng TikTok “nóng” với loạt livestream đối chất giữa hai “bà trùm” bán hàng online Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) và Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân), khiến cộng đồng mạng chia phe tranh cãi.
Khởi nguồn là khách hàng H. nhiều lần mua thuốc giảm cân của Ngân 98, muốn nhập hàng để bán và yêu cầu gặp – chụp ảnh xác nhận “hàng chính hãng”, nhưng Ngân 98 từ chối vì bận. H. sau đó đem sản phẩm đi kiểm định và cho rằng phát hiện chất cấm sibutramin, rồi đăng video “bóc phốt”.
Ngân 98 phản bác, nói H. cố tình mua hàng giả từ nền tảng khác để vu khống. Cô tìm đến Cần Thơ theo địa chỉ nhận hàng nhưng hai lần đều là địa chỉ giả mạo. Cho rằng H. là nhân viên của Ngân Collagen, Ngân 98 liên hệ và đến tận nơi đối chất, đẩy sự việc lên cao trào trên mạng xã hội.
Những sản phẩm gắn liền với tên tuổi Ngân 98
Theo ghi nhận, danh mục bán mạnh trên mạng xã hội của Ngân 98 gồm nhóm Super Detox (X3, X7/X7 Plus, X1000). Các gói hàng thường được chào theo “liệu trình giảm 4–15 kg”, bán qua Facebook/TikTok và tổng đài chốt đơn.
Đáng chú ý nhất là “viên rau củ Collagen” - loại không có hồ sơ công bố, không được cấp phép nhưng bị gắn nhãn trùng thương hiệu X3/X7/X1000 và gắn mác “hàng tặng kèm, không bán” để đi kèm bộ Super Detox. Kết quả giám định sau đó: một số mẫu chứa sibutramine và phenolphthalein, là các hoạt chất bị cấm trong thực phẩm do nguy cơ rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn ung thư.
Trước đó, ngày 23–25/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra – xác minh và lấy mẫu một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, gồm X1000, Super Detox X3, X7 Plus. Qua rà soát hệ thống dịch vụ công, Cục ATTP cho biết chỉ 1/3 (X7 Plus) từng được tiếp nhận bản công bố; các sản phẩm còn lại không có tại Cục.
Cuối tháng 5 đến tháng 6/2025, sau khi nhận báo cáo của Sở ATTP TP.HCM, Cục ATTP ban hành nhiều công văn đề nghị các đơn vị liên quan trên cả nước khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường và xử lý vi phạm.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Ngân 98 đã lên tiếng phủ nhận vi phạm, nói “bị vu khống/hãm hại”, khẳng định sản phẩm “hợp pháp” và cho biết doanh nghiệp “đã dừng hoạt động”.
Thu lợi hàng trăm tỷ đồng từ bán hàng được nghi là giả
Ngày 13/10, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Theo Công an TP.HCM, Ngân điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop; trong quá trình làm việc không thành khẩn, khai quanh co; tiền bán hàng đi qua nhiều tài khoản người thân/nhân viên để che giấu trước khi tập trung về tài khoản cá nhân. Doanh thu 2023–2024 ước “hàng trăm tỷ đồng” từ hoạt động kinh doanh nói trên.
Cơ quan điều tra nêu rõ mô hình “hàng tặng kèm” bị lợi dụng để tiêu thụ “viên rau củ Collagen” không phép trong các bộ Super Detox; kết quả giám định khẳng định một số mẫu chứa sibutramine/phenolphthalein, chất bị cấm trong thực phẩm đồng thời xác định các sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả.
Về phương thức phân phối, hàng từ nhà máy ở Hà Nội chuyển vào kho ZuBu shop (TP.HCM), sau đó bán qua Facebook/TikTok/đường dây nóng; mỗi bộ (hộp X3/X7/X1000 + gói Collagen) có giá 870.000 – 1,1 triệu đồng và được tư vấn có thể giảm 4–15 kg.
Vụ việc Ngân 98 cho thấy một mô hình kinh doanh đang phổ biến hiện nay: Người bán hàng nổi lên nhờ scandal, tận dụng ồn ào để dẫn dắt đám đông rồi thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm tối đa hóa doanh thu. Theo thông tin điều tra đã công bố, quy mô tiền thu về đạt hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn ngắn, đủ thấy sức công phá của những “liệu trình giảm cân nhanh” được tô vẽ bằng chiêu trò “tặng kèm”.
Ngân 98 bị khởi tố là lời cảnh báo trực diện tới những người kinh doanh bất chấp, coi tương tác là thước đo duy nhất và sẵn sàng đẩy rủi ro cho sức khỏe cộng đồng để đổi lấy lợi nhuận. Đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tiêu dùng ham hàng rẻ mà bất chấp sức khoẻ, tính mạng của bản thân, vô hình dung tiếp tay cho những kẻ vi phạm phát luật.
Thị trường F&B Việt Nam “thanh lọc” quyết liệt: Các cửa hàng và chuỗi phải làm gì?
Nửa đầu 2025 của thị trường F&B Việt Nam khép lại với một con số gây chú ý: khoảng 50.000 hàng quán đóng cửa, kéo tổng số điểm bán F&B cả nước về 299.900, giảm 7,1% so với cuối 2024. Riêng Hà Nội và TP.HCM đều giảm trên 11%, phản ánh cú hãm tốc đồng thời ở hai đầu tàu tiêu dùng dịch vụ.
Thói “đục nước béo cò” của nhiều shop online
Sáng nay, mở điện thoại ra, ngập tràn trên Facebook, Zalo, TikTok, YouTube là hình ảnh nước lũ dâng cao, người dân nhiều tỉnh phía Bắc ngụp lặn giữa dòng nước đục ngầu, đồ đạc trôi nổi lềnh bềnh. Nhưng giữa những hình ảnh thật sự đau lòng ấy, đâu đó lại xuất hiện một “cơn bão” khác - cơn bão của những chiêu trò trục lợi. Không ít chủ shop online đã tận dụng thảm cảnh ngập lụt để “đánh vào lòng thương hại” của người tiêu dùng.
Hoàng Hường bị bắt: Khi thị phi là công cụ marketing và cái giá phải trả của “kinh tế scandal”
Sự kiện bà Hoàng Thị Hường, người được biết đến với danh xưng "doanh nhân Hoàng Hường" hay "thánh livestream", chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đánh dấu hồi kết cho hiện tượng livestream gây tranh cãi thời gian dài trên mạng xã hội. Nhưng nó cũng mở ra một góc nhìn cần thiết về những rủi ro và hệ lụy của việc "bán hàng bằng scandal" trong kỷ nguyên số.
Chính sách thuế và sức mua nội địa: Làm sao để ngành đồ uống không “khát”?
Ngành đồ uống Việt Nam đang đối diện những khó khăn chồng chất khi sức mua giảm, tồn kho tăng và chính sách thuế có nguy cơ trở thành “cú sốc kép” cho doanh nghiệp. Các kiến nghị tại tọa đàm “Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế – Góc nhìn từ ngành đồ uống” đặt ra câu hỏi lớn: Làm thế nào để chính sách vừa nuôi dưỡng nguồn thu, vừa giữ cho thị trường không “khát”?
Gen Z và nền kinh tế “ăn vặt tức thời”
Một thập kỷ trước, ăn vặt chỉ là gói bim bim, que cá mua vội ở cổng trường. Nay, với Gen Z, ăn vặt có thể là cú click lúc nửa đêm, giao trong 30 phút, hoặc thử một món chỉ vì TikTok đang “trend”. Khi thị trường snack Việt ước đạt 3,9 tỷ USD năm 2024, nhu cầu “ăn vặt tức thời” nổi lên như một trào lưu, kéo theo cuộc đua tốc độ, trải nghiệm và sự đổi mới của cả nhà sản xuất lẫn kênh bán lẻ.
“Lỗ hổng” ở chợ truyền thống
Dù theo con số báo cáo khá ấn tượng với tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đạt chuẩn an toàn thực phẩm đã vượt 98%, hơn 99% mẫu giám sát đáp ứng yêu cầu, nhưng niềm tin của người tiêu dùng vẫn chưa thực sự được củng cố. Nguyên nhân nằm ở chính “mắt xích” cuối cùng là chợ truyền thống, nơi cung ứng phần lớn thực phẩm tươi sống cho hàng triệu gia đình Việt.
