Khi scandal thành công cụ bán hàng: Bài học đắt giá từ chiêu trò của Ngân 98

Nổi tiếng vì ồn ào trên mạng

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân từng hoạt động với vai trò DJ. Cô biểu diễn ở bar/club tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, được biết đến với một biệt danh khác “DJ Ngân 98”.

Cô bắt đầu được dư luận biết đến nhiều từ năm 2017. Mốc khởi phát là thời điểm cô đăng ký dự thi The Face Vietnam 2017 và nhanh chóng gây chú ý rồi rút lui vì “không chịu được áp lực” gây chú ý mạng xã hội.

Ngân 98 (áo tím) tìm đến nhà của Ngân Collagen (áo xanh) ở Cần Thơ để làm rõ vấn đề.

Ngay sau đó, cô tiếp tục xuất hiện dày đặc với loạt hình ảnh, sự kiện “hở bạo”, càng củng cố mức độ nhận diện. Chuyện tình với nhạc sĩ Lương Bằng Quang được công khai năm 2017 cũng góp phần đưa tên tuổi cô được biết đến nhiều hơn.

Năm 2023, Ngân 98 xuất hiện trong phim “Live: Phát trực tiếp” của đạo diễn Khương Ngọc, vào vai Emi – “nữ hoàng livestream” mukbang. Cảnh Emi tự đổ nước, tuột váy lộ ngực để câu quà trong cuộc thi ăn khiến phim dán nhãn 18+ và gây tranh cãi. Trả lời VietNamNet, Ngân 98 nói cảnh nóng nằm sẵn trong kịch bản. Cô cho biết bạn trai Lương Bằng Quang ủng hộ, còn bản thân muốn thử sức diễn xuất.

Bắt đầu kinh doanh năm 2021, khi cô lập Công ty TNHH TM-DV ZuBu do mẹ ruột đứng tên giám đốc, ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm, cùng với nhiều chiêu trò thu hút lượng tương tác thì “tên tuổi” của cô mới thực sự gây chú ý nhiều người trên mạng xã hội.

Tháng 5/2025, một sự kiện “rùm beng” mạng xã hội đó là trên nền tảng TikTok “nóng” với loạt livestream đối chất giữa hai “bà trùm” bán hàng online Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) và Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân), khiến cộng đồng mạng chia phe tranh cãi.

Khởi nguồn là khách hàng H. nhiều lần mua thuốc giảm cân của Ngân 98, muốn nhập hàng để bán và yêu cầu gặp – chụp ảnh xác nhận “hàng chính hãng”, nhưng Ngân 98 từ chối vì bận. H. sau đó đem sản phẩm đi kiểm định và cho rằng phát hiện chất cấm sibutramin, rồi đăng video “bóc phốt”.

Ngân 98 phản bác, nói H. cố tình mua hàng giả từ nền tảng khác để vu khống. Cô tìm đến Cần Thơ theo địa chỉ nhận hàng nhưng hai lần đều là địa chỉ giả mạo. Cho rằng H. là nhân viên của Ngân Collagen, Ngân 98 liên hệ và đến tận nơi đối chất, đẩy sự việc lên cao trào trên mạng xã hội.

Thuốc giảm cân mà Ngân 98 bán - tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP HCM

Những sản phẩm gắn liền với tên tuổi Ngân 98

Theo ghi nhận, danh mục bán mạnh trên mạng xã hội của Ngân 98 gồm nhóm Super Detox (X3, X7/X7 Plus, X1000). Các gói hàng thường được chào theo “liệu trình giảm 4–15 kg”, bán qua Facebook/TikTok và tổng đài chốt đơn.

Đáng chú ý nhất là “viên rau củ Collagen” - loại không có hồ sơ công bố, không được cấp phép nhưng bị gắn nhãn trùng thương hiệu X3/X7/X1000 và gắn mác “hàng tặng kèm, không bán” để đi kèm bộ Super Detox. Kết quả giám định sau đó: một số mẫu chứa sibutramine và phenolphthalein, là các hoạt chất bị cấm trong thực phẩm do nguy cơ rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn ung thư.

Trước đó, ngày 23–25/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra – xác minh và lấy mẫu một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, gồm X1000, Super Detox X3, X7 Plus. Qua rà soát hệ thống dịch vụ công, Cục ATTP cho biết chỉ 1/3 (X7 Plus) từng được tiếp nhận bản công bố; các sản phẩm còn lại không có tại Cục.

Cuối tháng 5 đến tháng 6/2025, sau khi nhận báo cáo của Sở ATTP TP.HCM, Cục ATTP ban hành nhiều công văn đề nghị các đơn vị liên quan trên cả nước khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Ngân 98 đã lên tiếng phủ nhận vi phạm, nói “bị vu khống/hãm hại”, khẳng định sản phẩm “hợp pháp” và cho biết doanh nghiệp “đã dừng hoạt động”.

Thu lợi hàng trăm tỷ đồng từ bán hàng được nghi là giả

Ngày 13/10, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Theo Công an TP.HCM, Ngân điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop; trong quá trình làm việc không thành khẩn, khai quanh co; tiền bán hàng đi qua nhiều tài khoản người thân/nhân viên để che giấu trước khi tập trung về tài khoản cá nhân. Doanh thu 2023–2024 ước “hàng trăm tỷ đồng” từ hoạt động kinh doanh nói trên.

Cơ quan điều tra nêu rõ mô hình “hàng tặng kèm” bị lợi dụng để tiêu thụ “viên rau củ Collagen” không phép trong các bộ Super Detox; kết quả giám định khẳng định một số mẫu chứa sibutramine/phenolphthalein, chất bị cấm trong thực phẩm đồng thời xác định các sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả.

Về phương thức phân phối, hàng từ nhà máy ở Hà Nội chuyển vào kho ZuBu shop (TP.HCM), sau đó bán qua Facebook/TikTok/đường dây nóng; mỗi bộ (hộp X3/X7/X1000 + gói Collagen) có giá 870.000 – 1,1 triệu đồng và được tư vấn có thể giảm 4–15 kg.

Vụ việc Ngân 98 cho thấy một mô hình kinh doanh đang phổ biến hiện nay: Người bán hàng nổi lên nhờ scandal, tận dụng ồn ào để dẫn dắt đám đông rồi thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm tối đa hóa doanh thu. Theo thông tin điều tra đã công bố, quy mô tiền thu về đạt hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn ngắn, đủ thấy sức công phá của những “liệu trình giảm cân nhanh” được tô vẽ bằng chiêu trò “tặng kèm”.

Ngân 98 bị khởi tố là lời cảnh báo trực diện tới những người kinh doanh bất chấp, coi tương tác là thước đo duy nhất và sẵn sàng đẩy rủi ro cho sức khỏe cộng đồng để đổi lấy lợi nhuận. Đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tiêu dùng ham hàng rẻ mà bất chấp sức khoẻ, tính mạng của bản thân, vô hình dung tiếp tay cho những kẻ vi phạm phát luật.