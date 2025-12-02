Khi hàng giả bủa vây: Vì sao doanh nghiệp Việt phải mạnh tay với sở hữu trí tuệ?

Hàng hiệu Việt chịu sức ép trực diện từ hàng giả

Tại Diễn đàn chống gian lận thương mại và hàng giả vừa được tổ chức mới đây tại TP. HCM, TS. Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả (ANCOFI), Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, nhấn mạnh rằng vấn nạn hàng giả, hàng nhái hiện nay là “thách thức không nhỏ trong phát triển thương hiệu doanh nghiệp, giữ ổn định thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt”.

Theo ông, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các hành vi làm giả, làm nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ tăng về quy mô mà còn ngày càng tinh vi về tính chất, mức độ, khiến việc dự báo và kiểm soát trở nên khó khăn hơn. Những thách thức đó không dừng lại ở con số thiệt hại kinh tế mà còn bào mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa mang thương hiệu Việt, đặc biệt là những ngành có độ nhạy cảm cao như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.

TS. Bùi Văn Quyền cho rằng nếu chỉ trông chờ ở nỗ lực của lực lượng chức năng thì sẽ khó có thể xoay chuyển tình hình. Để ngăn chặn hiệu quả, theo ông, cần những giải pháp phối hợp đồng bộ từ cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và chính người tiêu dùng, “tạo nên hệ sinh thái bảo vệ thị trường, bảo vệ doanh nghiệp, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái”. Trong “hệ sinh thái” đó, Nhà nước phải phát huy vai trò hoạch định chính sách, hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực thi; doanh nghiệp tuân thủ quy định, chủ động tự bảo vệ sản phẩm, thương hiệu; người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm, dần chuyển sang tiêu dùng sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.

Các ý kiến tại hội thảo tiếp tục khắc họa bức tranh không mấy dễ chịu: hàng giả đã không còn bó hẹp trong những mặt hàng giá rẻ mà đã dịch chuyển sang nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao, thậm chí liên quan trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh.

Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và thương mại điện tử mở ra kênh lưu thông mới cho hàng hóa chính ngạch, nhưng đồng thời cũng trở thành “chỗ trú ẩn” lý tưởng để hàng giả lẩn trốn, phân tán giao dịch, gây khó cho hoạt động giám sát, truy vết. Bài toán đặt ra là nếu không nâng cấp phương thức quản lý, không kéo được doanh nghiệp và người tiêu dùng vào vòng tròn trách nhiệm, nỗ lực kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng sẽ chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.

Ở góc độ quản lý Nhà nước tại địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết thành phố “rất quyết liệt trong hoạt động truy quét hàng giả, hàng nhái, làm sạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng”.

Bà Ngọc cho hay Sở đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện hành vi kinh doanh phi pháp không chỉ ở kênh truyền thống mà đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Các biện pháp bao gồm giám sát nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra các điểm chứa trữ, kho trung gian phục vụ hoạt động kinh doanh online, đồng thời phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để “làm sạch thị trường”, xử lý nghiêm các gian hàng, kho hàng vi phạm.

Từ thực tiễn triển khai, bà nhấn mạnh mong muốn các doanh nghiệp làm ăn chân chính ngoài việc tự bảo vệ mình, cũng cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý Nhà nước, tăng cường dòng thông tin lành mạnh để tạo sức mạnh cho thị trường kinh doanh hàng thật, uy tín.

Doanh nghiệp phải làm gì?

Nếu góc nhìn của cơ quan quản lý nhấn mạnh yếu tố “làm sạch thị trường”, thì các chuyên gia về sở hữu trí tuệ lại đặt trọng tâm vào việc xây dựng “lá chắn” pháp lý cho doanh nghiệp.

Nêu quan điểm tại hội thảo, ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng miền Nam – Cục Sở hữu trí tuệ, khẳng định việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ “chính là tấm khiên vững chắc để bảo vệ doanh nghiệp” trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái diễn ra tràn lan. Ông nhấn mạnh trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp phải chú trọng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, từ nhãn hiệu, kiểu dáng cho đến các yếu tố nhận diện khác, bởi đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ tính minh bạch của sản phẩm và xử lý khi xảy ra tranh chấp hoặc bị xâm phạm.

Từ thực tiễn làm việc, ông Trần Giang Khuê cảnh báo trên thị trường hiện nay “từ cây kim, sợi chỉ đến những sản phẩm có giá trị cao như smartphone đều có thể bị làm giả”, cho thấy hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, các biện pháp xử lý hành chính vẫn còn bị đánh giá là “nhẹ tay”: mức phạt tối đa 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm là thấp so với lợi nhuận mà các đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả có thể thu được.

Thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ cho biết Luật Sở hữu trí tuệ đang trong quá trình lấy ý kiến sửa đổi theo hướng tăng gấp đôi hình phạt, qua đó gia tăng tính răn đe; cùng với đó, hệ thống pháp luật liên quan đến đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái cũng đang được rà soát, hoàn thiện. Kỳ vọng đặt ra là khung pháp lý mới sẽ có “sức nặng” hơn trong việc cảnh báo và ngăn chặn các hành vi làm giả ngay từ sớm, từ xa.

Ở một lát cắt khác, ông Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả, nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3), phân tích rằng cùng với sự bùng nổ của khoa học – công nghệ và quá trình chuyển đổi số toàn diện trong mọi hoạt động, tình trạng hàng giả, hàng nhái trên môi trường điện tử cũng “bùng phát mạnh mẽ với các chiêu trò hết sức tinh vi”.

Các đối tượng có thể lợi dụng những “khe hở nhỏ nhất” của luật pháp, kỹ thuật để qua mặt lực lượng chức năng và người tiêu dùng, từ việc sao chép gần như nguyên mẫu bao bì, nhãn mác, đến sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, phân phối. Điều này đặt doanh nghiệp vào thế vừa phải giữ chất lượng sản phẩm, vừa phải chạy đua công nghệ với chính các đối tượng làm giả.

Tuy vậy, theo ông Hoàng Lâm, chính môi trường số cũng mở ra một “mặt trận” mới để doanh nghiệp chủ động bảo vệ mình. Ông cho rằng doanh nghiệp nên tận dụng sức mạnh của truyền thông số, quảng bá sản phẩm nhanh chóng đến người tiêu dùng, đồng thời truyền thông rõ ràng về dấu hiệu nhận diện sản phẩm chính hãng, công khai các trường hợp sản phẩm bị làm giả, làm nhái để người tiêu dùng chủ động nhận biết và phòng tránh.

Khi bản thân doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan chức năng, đảm bảo quy chuẩn và chất lượng sản phẩm, cập nhật kịp thời quy định chuyên ngành, đồng thời xây dựng được hệ thống công cụ số và cơ sở dữ liệu minh bạch, thì uy tín trên thị trường sẽ được củng cố, qua đó đẩy lùi dần không gian tồn tại của hàng giả.

Nhìn tổng thể, các ý kiến tại hội thảo đều gặp nhau ở một điểm, doanh nghiệp không còn có thể đứng ngoài cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái. Ở cấp độ tối thiểu, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký và quản lý quyền sở hữu trí tuệ, triển khai giải pháp chống giả như tem truy xuất nguồn gốc, hệ thống nhận diện thống nhất trên cả kênh online và offline.

Ở cấp độ cao hơn, doanh nghiệp phải coi bảo vệ thương hiệu là một phần trong chiến lược kinh doanh dài hạn, kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm. Đồng thời, đầu tư cho truyền thông minh bạch, giáo dục người tiêu dùng để tạo “lá chắn” từ phía thị trường.