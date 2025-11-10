“Dọn dẹp” livestream – cơ hội làm sạch thị trường hàng giả, hàng nhái

Nhốn nháo livestream và vấn nạn hàng giả

Hai năm gần đây, bán hàng qua livestream bùng nổ, kéo theo vô số hệ luỵ: quảng cáo phóng đại công dụng, gắn mác “chính hãng” cho hàng trôi nổi, phá giá để hút đơn, thậm chí hợp thức hoá nguồn gốc bằng giấy tờ giả.

Nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, riêng TP.HCM, lực lượng chức năng “siết” kiểm tra các điểm bán có dấu hiệu vi phạm, trong đó có hiện tượng livestream bán phá giá và chào mời sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tại nhiều địa phương, các vụ việc bị kiểm tra, nhắc nhở, xử lý hành chính xuất hiện ngày một dày hơn.

Tại các tỉnh, nhiều hộ kinh doanh livestream bán hàng giả mạo cũng đã bị ra quyết định xử phạt hành chính, tạo tiền lệ quan trọng cho khâu hậu kiểm.

Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã mạnh tay xử lý nghiêm KOL/người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên nền tảng số, coi đây là một mũi quan trọng để làm sạch dòng chảy thông tin thương mại trên mạng.

Ở các tuyến biên giới và các kho trung chuyển, Quản lý thị trường liên tục phát hiện lô hàng giả, hàng nhập lậu quy mô lớn, từ thực phẩm chức năng đến mỹ phẩm, “tuồn” vào thị trường qua kênh online. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, hệ thống Hải quan ghi nhận 15.544 vụ vi phạm liên quan kinh doanh hàng giả, hàng nhái, cho thấy bức tranh “nóng” và phức tạp hơn nhiều so với các vụ việc nổi lên trên mạng xã hội.

Điều này cũng phản ánh thực tế, lực lượng thực thi chỉ mới “chạm” được một phần bề nổi trong hệ sinh thái bán hàng trực tuyến đang tăng trưởng quá nhanh.

Có thể thấy, hàng giả vẫn có nguồn cung và đầu ra trong khi chế tài hiện hành trước đây chủ yếu dựa vào nghị định xử phạt hành chính và rải rác ở nhiều luật, khiến việc quy trách nhiệm theo chuỗi còn lúng túng. Việc luật hoá khung quản lý cho toàn bộ chuỗi livestream vì vậy được kỳ vọng là cú đánh mạnh cần thiết vào vào nạn hàng giả, hàng nhái trên không gian thương mại điện tử.

Lần đầu quy định rõ trách nhiệm cả chuỗi livestream

Dự thảo Luật TMĐT trình Quốc hội kỳ này cấu trúc 7 chương, 48 điều với điểm mới nổi bật là đưa livestream vào khung điều chỉnh và phân định trách nhiệm giữa ba chủ thể: chủ quản nền tảng, người bán và người livestream. Theo đó, nền tảng TMĐT phải xác thực danh tính người livestream, công khai và vận hành cơ chế kiểm soát nội dung theo thời gian thực. Người bán phải cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh điều kiện lưu hành cho người livestream. Người livestream không được đưa thông tin gian dối/gây nhầm lẫn, phải đúng hồ sơ đã được xác nhận (nếu thuộc diện).

Nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo định hướng “làm rõ trách nhiệm của nền tảng và các chủ thể tham gia” là phù hợp thực tiễn TMĐT tăng tốc nhưng còn khoảng trống pháp lý đồng thời đặt vấn đề về phạm vi điều chỉnh đủ rộng để bao trùm mô hình nền tảng, mạng xã hội có chức năng thương mại.

Có thể thấy, Dự thảo đang dịch chuyển từ quản lý rời rạc (hậu kiểm, xử phạt hành chính theo nghị định) sang khung luật hóa theo chuỗi trách nhiệm. Nếu được thông qua và tổ chức thực thi hiệu quả, đây là nền móng để “làm sạch” kênh livestream từ định danh, sàng lọc, lưu vết, hậu kiểm giúp khép kín vòng đời thông tin và giao dịch.

Góp về cho Dự thảo Luật TMĐT (sửa đổi), nhiều đại biểu ủng hộ hướng tăng trách nhiệm nền tảng, yêu cầu định danh điện tử (eKYC) với người bán/nguời phát và thiết kế cơ chế khiếu nại hoàn tiền tự động để bảo vệ người tiêu dùng.

Một số ý kiến đề nghị chịu trách nhiệm liên đới nếu nền tảng không kiểm soát được hành vi vi phạm, qua đó tạo đòn bẩy kinh tế để nền tảng chủ động đầu tư công cụ giám sát.

Tuy nhiên, cũng có đại biểu lưu ý không nên “ôm” khái niệm nền tảng quá rộng, tránh làm luật kém khả thi khi bản thân kỹ thuật/cấu trúc nền tảng biến đổi liên tục.

Ở chiều phản biện, VCCI - đại diện tiếng nói doanh nghiệp nêu băn khoăn về tính khả thi công nghệ của yêu cầu “kiểm soát theo thời gian thực” với livestream: việc giám sát hàng nghìn luồng cùng lúc vượt khả năng của nhiều nền tảng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ. VCCI đề xuất chuyển sang nghĩa vụ xử lý kịp thời khi phát hiện/nhận yêu cầu và cân nhắc ngưỡng quy mô cho thủ tục cấp phép - thông báo.

Luật sư Lê Hồng Hiển đánh giá đây là bước tiến quản lý, nhưng cần phân biệt gian dối có chủ ý với “lỗi trình bày”, dựa trên tần suất vi phạm, mức độ sai lệch so với hồ sơ và phản hồi người tiêu dùng. Ông cho rằng khó yêu cầu nền tảng nhận diện gian dối tức thì, nên áp dụng cơ chế dừng phát tạm thời khi có dấu hiệu rõ, đồng thời thiết lập quy trình lưu trữ dữ liệu, tiếp nhận phản ánh và phối hợp giám định.

Chuyên gia truyền thông Hạ Hồng Việt cho rằng, khi luật hiệu lực, KOL/KOC phải kiểm chứng thông tin, ký hợp đồng rõ ràng, lưu bản ghi; người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự. Dù tốn kém, đầu tư kiểm soát thời gian thực giúp nền tảng nâng uy tín, giảm rủi ro. Bên cạnh chế tài, nên khuyến khích “người phát uy tín”, vinh danh đơn vị trung thực, qua đó làm sạch môi trường số và xây dựng thị trường TMĐT minh bạch, an toàn, chuyên nghiệp.

Thực tế xử phạt thời gian qua cho thấy chế tài hiện hành với quảng cáo sai sự thật/không đúng công bố còn thấp so với lợi ích thu được, khiến vi phạm tái diễn. Cơ quan quản lý truyền thông đã khẳng định xu hướng xử lý nghiêm KOL/nghệ sĩ vi phạm trên nền tảng số, song để răn đe mạnh, khung trách nhiệm dân sự, hình sự và trách nhiệm liên đới theo chuỗi cần được luật hoá rõ ràng.

Dọn dẹp “rừng” livestream không thể chỉ trông vào ra quân bắt tận tay từng vụ. Luật hoá trách nhiệm theo chuỗi là bước đi nền tảng để chặn từ gốc, buộc nền tảng xác thực, sàng lọc, lưu vết, buộc người bán chứng minh tính hợp pháp của hàng và buộc người livestream trung thực với công bố.

Dự thảo Luật TMĐT (sửa đổi) đang mở cánh cửa mới, song để hiệu lực trên thực tế, cần thiết kế nghĩa vụ theo tầng, có lộ trình công nghệ, có chuẩn phản ứng nhanh và liên thông dữ liệu. Khi ba “van” gồm đầu vào hàng hoá, kênh phát livestream, hậu kiểm cùng siết, thị trường sẽ tự thanh lọc. Hàng giả, hàng nhái khó sống trên sân chơi minh bạch. Người làm ăn bài bản sẽ được thưởng bằng niềm tin người tiêu dùng. Và đó chính là cơ hội để TMĐT Việt Nam tăng tốc bền vững sau giai đoạn phát triển “nóng”.